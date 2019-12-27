Libya Suriye’ye benzemez

Sevgili okurlarım, aynı zamanda “Dünya lideri” ve AKP genel başkanı olan Recep Bey partisinin toplantısında önemli açıklamalar yaptı!

Sözlerinden anlayabildiğimiz kadarıyla Libya'ya asker gönderecek…

Türk askeri bu kez gerektiğinde Libya çöllerinde savaşacak.

Bu iş kolay değildir.

Yine söylediğine göre, Meclis yılbaşı sonrasında açıldığı zaman ilk iş olarak tezkere getirecekmiş.

Yani Libya'ya Türk Ordusu'nu sevk etmek için Meclis'in onayını alacakmış.

Bu iş ise kolaydır.

Tezkere AKP-MHP koalisyonu tarafından beş dakkada Beşiktaş yöntemiyle kabul edilir. Muhalefet partilerinin ve milyonlarca insanımızın ne dediği falan, ağızlarıyla kuş tutsalar bile dikkate alınmaz.

Kaldır elini, indir elini!

Her şey bu kadar basittir.

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Bakınız, deniz aşırı Libya'ya asker göndermek kolaydır da, sonrası Türkiye Cumhuriyeti açısından biraz zorlayıcı olabilir.

Libya ikiye ayrılmış durumda.

Bir tarafta Tobruk ve çevresinde egemen olan General Hafter güçleri, öbür tarafta başkent Trablus ve çevresinde egemen olan Serrac güçleri.

İki kesim birbiriyle kıyasıya çarpışıyor. Kimin kazanıp kimin kaybedeceği belli değil…

Ve işte bu ortamda bizimkiler Serrac'dan yana tavır koyuyor.

Bu büyük bir kumardır.

Türkiye'yi böylesine ucu karanlık bir kumara sürüklemeye hiç kimsenin, hiçbir hükümetin, hiçbir cumhurbaşkanının hakkı yoktur.

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Çok önemli bir husus daha var…

Libya macerası Suriye olayına benzemez.

Suriye'de bir sürü İslamcı terör örgütüyle birlikte PKK da yuvalanmıştı. Bizi yönetenlerin hayal dünyası ise çok genişti.

Esad'ı devirip sözüm ona Suriye'ye egemen olacak, hatta namazlarını Şam'da kılacaklardı!

Ancak gelin görün ki, bu boş hayalleri duvara tosladı.

Ne Esad devrildi, ne de Şam'da namaz kılabildiler.

Tam tersine, Esad yönetiminin boşluğunu terör örgütleri doldurdu.

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Suriye bizim sınır komşumuz. Askerimiz orada yüzlerce operasyon yapıp teröre karşı mücadele verdi.

Bu mücadelenin gerek maddi ve gerekse manevi boyutları çok ağır oldu. Türkiye'ye milyonlarca sığınmacı geldi, başımıza çok büyük bir Suriye belası açıldı.

Suriye harekatları nedeniyle milyarlarca dolar harcama yaptık. Peki bu harcamalar kimin tarafından karşılandı?

Biz Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları tarafından karşılandı! Bunun bedelini her birimiz artan vergilerle, harçlarla, akaryakıt, elektrik, doğalgaz zamlarıyla ödedik ve ödemeye devam ediyoruz.

Üstelik Suriye'den nice şehit cenazeleri geldi, o konuya girmeye elim varmıyor.

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Evet, Suriye bizim sınır komşumuz. Askerini sınırdan içeri soktun mu, hedeflerin en uzağı 100 kilometre mesafede.

Karadan girersin, her türlü ikmali de rahatça yaparsın…

İyi de kardeşim, bu işi Libya'da nasıl başaracaksın?

Libya deniz aşırı bir ülke.

Askerini ya deniz yoluyla, ya da havadan sevk edeceksin. Suriye ile kıyaslandığında epeyce zor bir iş… Orada bir kesimden yana taraf olacaksın, hiç bilmediğin öbür kesimle resmen kapışacaksın!

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Peki bir de şunu sorayım…

Bize Suriye'den gelen bir terör tehdidi vardı, onu anladık.

İyi de, Libya taraflarından Türkiye'ye gelen terör dahil herhangi bir tehdit, tehlike mi var?

Olmadığı kesin.

O halde biz ne yapacağız orada? Recep Bey'in “Dünya liderliğini” sürdürmesi uğruna, İslamcı kesime yakın olan Serrac yönetimine destek vereceğiz!

Bu nasıl iştir, nasıl mantıktır, nasıl devlet adamlığıdır yahu!

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Bir kez daha sormayı görev biliyorum…

Mehmetçiğin Suriye'de kutsal bir görevi vardı. Sınır komşuluğu avantajını kullanıp oradaki terör yuvalarını temizlemek için girdik oraya.

Peki Mehmetçiğin Libya'da ne işi olacak?

Kime karşı savaşacak, niçin savaşacak?

Vatan savunması desek, değil…

Libya petrollerini ele geçirmek için desek hiç değil. Elâlem o petrolleri bize yedirmez.

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Sevgili okurlarım, benim aklım, mantığım ve vatan sevgim, bu olanları kabul etmiyor…

Türkiye Cumhuriyeti, Recep Bey ve partisinin içerideki siyasi çıkarları uğruna böyle sağda solda başı sonu belli olmayan yeni maceralar arayacak, yeni kumarlar oynayacak bir ülke değildir.

Olamaz, bu kadarına göz yumulamaz.

Ne işimiz var bizim Libya'da?