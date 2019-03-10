Mizah her şeyi anlatıyor

Sevgili okurlarım, yıllar önce Türkiye'de gerçek anlamda mizah dergileri vardı. Şimdi de var ama sayıları ve okur sayıları ne yazık ki çok az. Mizahı unuttuk.

Ustalar tarafından çizilen nefis karikatürler geçmişin sayfalarında yer bulur, görenleri hem güldürür, hem de düşündürürdü…

Ve hiçbir cumhurbaşkanı karikatürler için “Cumhurbaşkanına hakaret etti” iddiasıyla dava açmazdı.

Şimdi görüyoruz ki, siyasette kavgalar olsa bile Türkiye geçmişte bir hoşgörü ülkesi imiş.

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Mizah dergilerinin en önde geleni ise Gırgır'dı.

Karikatürün ustası rahmetli abimiz Oğuz Aral yönetimindeki Gırgır haftalık çıkar ve ortalama 120 bin satardı.

Bugün size Gırgır'ın 1980'li yıllardaki iki kapak karikatürünü sunuyorum.

Özal döneminde seçime gidiliyor…

Şimdi aradan yaklaşık 30 yıl geçmiş.

Bakın bakalım, günümüzle kıyaslayın…

Yine aynı korkutma edebiyatı…

Oy devşirmek için bu kez piyasaya “Beka sorununu, bölünme tehlikesini” sürdüler.

Korkunç zamlar derseniz, onlar inşallah seçim sonrasında yapılacak!

Kafalar aynı, söylemler aynı, vatandaşın sorunları aynı…

Acaba “Hoşgörü” dışında ne değişmiş!