Seçimin kaybedeni Cumhur İttifakı

Sevgili okurlarım, bu seçimi kim kaybetti, kim kazandı! Sonuçlar ortada ama bazıları kabul edemiyor…

Dün sabah yandaş gazetelerin manşetlerine baktım, özetle şu ifadeler yer alıyordu:

– Cumhur kazandı. Zafer Türkiye'nin. (Yeni Şafak.)

– Türkiye Cumhur'a emanet. (Türkgün.)

– Cumhur ittifakı oy değil koltuk kaybetti. (Türkiye.)

– Millet tercihini yaptı. 2023'e kadar istikrar. (Akit.)

– Erdoğan karanlık odaklara boyun eğmedi. Millet de liderine her seçimde güç verdi. (Takvim.)

– Cumhur kazandı. (Akşam.)

– Cumhur ittifakının 31 Mart zaferi. (Star.)

– Erdoğan'ın 15. zaferi. (Sabah.)

– Seçim bitti. Reform zamanı. (Milliyet.)

– Balkondan yüzde 52 mesajı. (Hürriyet.)

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Bunlar seçim gecesinin sabahında gördüğümüz manşetler ve hiçbiri doğru değil!

Cumhur nasıl kazandı, neyi kazandı?

“Zafer (!)” nedir, nereden kaynaklanmıştır?

O konularda bilgi yok!

Sadece oy oranlarına bakalım, bu seçimin zafer olup olmadığını somut rakamlarla görelim.

24 Haziran 2018 seçimlerinde AKP-MHP ikilisinin oy oranı yüzde 53.7.

Önceki gece yapılan seçimde aynı ikilinin oy oranı ise yüzde 51.6

Demek ki ortakların toplam oy oranında yüzde 2.1 düşme var ve neresinden baksanız milyonlarca oy demektir.

O halde bu rakamlara bakıp “Cumhur'un zaferi” demek çok basit bir yutturmaca taktiğidir.

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Gelelim kazanılan ve kaybedilen belediyelere…

CHP deve dişi gibi en önde gelen Büyükşehir belediyelerini Cumhur ortaklarından geri aldı.

İstanbul, Ankara, Antalya, Adana, Mersin.

Zaten elinde olan hiçbir Büyükşehir'i AKP veya MHP'ye kaptırmadı.

İzmir, Eskişehir, Aydın, Muğla, Hatay, Tekirdağ.

CHP ayrıca Bolu, Bilecik, Kırşehir, Yalova, Artvin, Ardahan gibi illeri de rakiplerinden kopararak kazandı.

Dolayısıyla, belki bazıları yadırgayacaktır ama bu seçimin kazananı CHP'dir.

“Zafer” kazandığını söylemiyorum ama kazanmıştır.

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Daha da önemlisi, İstanbul'da Ekrem İmamoğlu gibi bir siyasetçiyi Türkiye'ye kazandırmıştır.

Türk siyasetinin yeni ve sürpriz figürü olan İmamoğlu, zamanı geldiğinde CHP'nin başına geçmesi beklenen adaylar arasında en ön sıralarda yer alacaktır.

Adaylar belirlenirken Kılıçdaroğlu için neler söylediler!..

“Nereden buldunuz bu hiç kimsenin tanımadığı İmamoğlu'nu… Mansur Yavaş Ankara'dan sadece nasihat alır… Kemal Bey hep yanlış adaylar seçiyor… Yetersiz muhalefet yapıyor, AKP'ye çalışıyor…”

Kemal Bey, gösterilen çoğu adaylar konusunda eleştirildi.

Saldırılar sadece yandaş kesimden değil, bizimle aynı görüşleri paylaşan gazeteci arkadaşlardan da geliyordu.

Bazı yanlış kararları olmadı mı? Elbette oldu ama partisine başvuran binlerce aday arasından seçim yapmak dünyanın en zor işlerinden biriydi…

Ve seçim gecesi sandıklarda ortaya çıktı ki, çoğunlukla doğru kararlar vermiştir.

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AKP İstanbul adayı Binali Yıldırım'a gelince… Bundan önceki yerel seçimlerde partisinin İzmir adayı idi.

Aziz Kocaoğlu karşısında yenilgiye uğradı.

İzmir'den sonra İstanbul…

Bu ikinci yenilgisi oldu.

Hele seçim gecesi yaptığı gaf unutulacak gibi değil.

İstanbul'da Büyükşehir sonucu konusunda hiçbir şey belli değilken kameraların karşısına geçip “Ben kazandım” demesi inanılmazdı!

Belli ki kendisine Recep Bey'den doğrudan veya dolaylı talimat gelmişti. Sıkıntılı surat ifadesi bunu gösteriyordu.

“Çık ortaya ve şunları söyle…”

Binali Bey zoraki konuşuyordu!

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Sevgili okurlarım, bence bu seçimde seçmen kitlesini AKP-MHP ikilisinden soğutan ve itici olan iki ana unsur vardı.

– İlki, Recep Bey'in sürekli ekranlarda görünmesi. Günde bir saate, iki saate eyvallah da, gece gündüz konuşuyor ve hep aynı şeyleri söylüyordu.

– İkincisi, AKP-MHP ikilisinin başımızda boza pişirdiği “Beka Sorunu!” Türkiye Cumhuriyeti'nin bekası (var olup olmaması) ile belediye ve muhtar seçimlerinin ne ilgisi olabilirdi!

Bunu söylerken pahalılık, işsizlik gibi milyonları ilgilendiren sorunları ıskaladığımı lütfen zannetmeyin.

Sonuçta, neresinden baksanız yenilgiye uğradılar.

Hezimet demiyorum ama yenilgiye uğradılar.

Bunu Recep Bey'in balkon konuşmasında bir kez daha gördük. Tek başına çıktığı balkonda sıkıntısı belli oluyordu.

AKP açısından bu yenilginin iki ana göstergesi İstanbul ve Ankara sonuçlarıdır.

Buna Antalya, Mersin ve Adana'yı da eklemek gerekir.

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Bundan sonra bütün muhalif belediyelerin başına gelecekleri düşünmek ve görmek gerek!

İktidar başta Büyükşehirler olmak üzere onları hep engelleyecek ve iş yapamaz duruma düşürmeye çalışacaktır.

Ne de olsa iktidar açısından “Beka sorunumuz (!)” halen devam etmektedir!