Sözün bittiği yer…

Sevgili okurlarım, bildiğiniz gibi ben ve SÖZCÜ'deki bazı çalışma arkadaşlarım şu anda “Fetöcü” olduğumuz iddiasıyla yargılanmaktayız.

Fetö'ye üye değilmişiz ama aynı isimle anılan terör örgütüne destek vermişiz.

Gazetecilik mesleğinde tam 42 yılımı doldurdum. Günün birinde böyle bir suçlama ile karşılaşacağım aklımın köşesinden geçmezdi.

Sadece benim değil, hiç kimsenin geçmezdi…

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Bunca yıllık gazetecilik yaşamım boyunca hakkımda nice hukuk ve tazminat davaları açıldı.

Adliye koridorlarında dolandım, mahkemelerde ifade verdim ve bazı tazminat davaları dışında birinden bile ceza almadım.

Bu söylediğime Cumhurbaşkanına hakaret davaları dahil.

Recep Bey hakkımda 30'a yakın dava açmıştı. Ancak hiçbirinde kendisine hakaret yoktu. Çoğundan beraat ettim, sonra Recep Bey kalan bütün davalarını (ben dahil herkesten) geri çekti.

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Adına Fetullah denilen şahıs tarafından hakkımda açılan ceza ve tazminat davalarının sayısını tam olarak bilemiyorum.

Herhalde 50'ye yakındır…

Tamamı reddedildi…

Ve inanılır gibi değil ama şimdi ben de “Fetöcü” olmaktan yargılanıyorum.

Yapılan tebligatta suçumuzun tanımı aynen şöyle:

“Örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek.”

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Sevgili okurlarım, yarın (Cuma günü) ikinci duruşmamız yapılacak.

Fetö'nün açtırdığı ceza davalarında hep Asliye Ceza'larda, tazminat davalarında Asliye Hukuk'larda yargılanırdım.

Şimdi ise hayatımda ilk kez Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanıyorum.

İstenen hapis cezası bildiğim kadarıyla 4 yıldan 10 yıla kadar.

Kaderin şu cilvesine bakın ki, yıllar önce (2013 ve 2015) yapılan bir söyleşide ve yazdığım bir yazıda, aradan cımbızla çekilen sekiz cümlem…

Evet, sadece sekiz cümlem nedeniyle Fetö'cülükten yargılanıyorum!

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Savunmamızı geçen celsede yaptık.

Yarın savcı mütalaasını okuyacak ve sonrasında duruşma (beraat istemediği takdirde) savunmamızı bir kez daha almak için yine ertelenecek.

Ağır Ceza Mahkemesinde sanık olarak yargılanmak, orada sanık sandalyesinde oturup beklemek ilginç bir olay!

Yarın bu olayı ikinci kez yaşayacağız.

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Bazen öyle anlar olur ki, söyleyecek bir sözünüz kalmaz…

“Sözün bittiği yerdeyiz” demek zorunda kalırsınız.

Evet…

Sadece bizler değil, bütün Türkiye sözün bittiği yerde!