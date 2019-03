Tarımda büyük rezalet

Sevgili okurlarım Türkiye'de çok ilginç, bugüne kadar hiç tanık olmadığımız olaylar yaşanıyor.

Rahmetli Süleyman Demirel gururla açıklardı:

“Dünya üzerinde tarım ürünlerini ithal etmeyen sadece yedi ülke var ve biz onlardan biriyiz.”

Gerçekten de öyleydi.

Ürettiğimiz her tarım ürünü bize yeterdi.

Bir de şimdiki duruma bakın…

Dün alınan bir kararla Türkiye 200 bin ton patates ithal etmeye karar verdi. Hem de gümrük vergisi olmadan…

Ve bu karar ilgili bakanlık tarafından değil, Cumhurbaşkanı tarafından alındı.

Amaç belli.

Seçim öncesinde patates fiyatları artmasın.

★★★

Benzer uygulamalara bir süredir tanık olmaktayız.

Soğan, buğday, arpa, mısır, pirinç, kuru baklagiller (mercimek, nohut, fasulye), soğan, ceviz, badem, ayçiçeği tohumu…

Hepsi ithal ediliyor çünkü yerli üretim yetmiyor…

Ve işin ilginç yanı bazı ithal ürünler yerli ürünlerden daha ucuz.

Recep bey ve iktidar, uyguladıkları yanlış politikalarla çiftçiyi bitirdiler.

Gübreye zam, mazota zam, sulama bedellerine zam, milyonlarca çiftçi ailesini gerçekten mahvettiler.

Son olarak Recep bey Tunus'tan dönerken zeytinyağı ithal edeceğimizi de açıkladı.

★★★

Sırbistan'dan ve Güney Amerika ülkelerinden et ithal ediyoruz.

Aynı Sırbistan bize ayçiçeği tohumu da satıyor. İşin ilginç yanı, bu ülke ayçiçeği tohumu üretmiyor. Başka yerlerden aldığı tohumları bize kakalıyor!

Şimdi şu genel rakamlara bakalım ve nereye koştuğumuzu görelim:

Türkiye olarak bir sürü ülkeden tarım ürünleri ve et ithal ediyoruz. Meyve sebze dahil!

Kosta Rika'dan kavun, İran'dan karpuz, İspanya'dan marul, İtalya'dan ıspanak, Çin'den sarımsak, İspanya'dan kereviz, Sri Lanka'dan çay, beğenmediğimiz Irak'tan yumurta dahil.

Dünyanın en az 45 ülkesinden gelen et ve tarım ürünleri

Tarımın bir numaralı girdisi olan gübre derseniz, tamamına yakın bir bölümünü dışarıdan getirtiyor ve karşılığında her yıl milyarlarca dolar döviz ödüyoruz.

★★★

Rezaletin hangi boyutlara ulaştığını artık hepimiz biliyoruz.

İktidar da bu olanların farkında. Ancak bu yaşananları ısrarla ve konuyu saptırarak gündeme getirmekten kaçınıyor.

İşte o nedenle iki adet öcüyü (!) piyasaya sürdüler. Her gün aynı lâfları dinlemekten de Türk Milletine artık gına geldi:

– Beka sorunumuz var, bölünme tehlikesiyle karşı karşıyayız!

– Muhalefet partileri PKK ile işbirliği içinde! Kandil'den talimat alıyorlar!

Belediye seçimleriyle bunların ne ilgisi var?

Türkiye'nin bölünme tehlikesi falan asla yok. Dünyanın en güçlü güvenlik güçlerine, istihbarat örgütlerine sahibiz.

Beka sorunumuz nereden geliyor, kimden geliyor? Bizi kimler, hangi güçleriyle bölecekmiş?

Bunlara adam gibi yanıt veren yok.

Muhalefet partilerinden hangisi PKK ile işbirliği içerisinde? Elinizde hangi bilgi ve belgeler var? Kandil'den geldiği iddia edilen talimatlar nedir, hangi partiye nasıl geliyor?

Açıklayın, o partinin ve o adayların üzerine biz de gidelim ve onları hep birlikte rezil edelim.

Bu gibi yalanlarla Türk Milletini kandırmaya kalkışmak ayıptır, yakışık almaz ve tehlikeli bir oyundur.

★★★

Şimdi yine gelelim tarımın durumuna!..

Türkiye'nin dört bir yanında, ama özellikle seçim sonuçlarından korktukları büyük illerde tanzim satışları başlattılar.

İnsanlar patates soğan kuyruklarında sıra bekler oldu.

Ama AKP'nin güçlü olduğu illerde tanzim satışları başlatılmadı…Niçin?..Çünkü oralarda seçimi kazanacakları garanti…

Ve iş çok ilginç bir aşamaya geldi:

Binlerce insanın çile çektiği tanzim satışları için “Varlık kuyruğu” dediler.

Acaba bizimle alay mı ediyorlardı, doğrusunu isterseniz bunu da anlamak mümkün olmadı.

★★★

Sevgili okurlarım, şu seçimler öncesinde bazı şeyleri ister istemez merak ediyoruz…

Yüz binlerce insanımız iş bulma kuyruklarında boşuna bekleyip duruyor.

Sayısını tam bilemiyorum ama yüz binlerce çiftçimiz mağdur edilmiş durumda.

Kan ağlayanlar topluluğuna esnaf, emekli, işçi memur kesimini, 3.600 gösterge vaatleriyle kandırılan kamu görevlilerini, emeklilikte yaşa takılan “EYT” lileri falan hiç katmıyorum.

★★★

Merakım şu:

Bu milyonlarca insanımız acaba 31 Mart günü hangi partiye oy verecektir?

Acaba “Bu düzen devam etsin, iyidir ve biz hoşnutuz” deyip oylarını yine Recep Bey'e mi verecekler, yoksa “17 yıldan beri Allah dediniz, peygamber dediniz, din iman dediniz ve bizim oyları götürdünüz. Yeter artık” mı diyecekler?

Recep Bey şimdi endişeli, iktidar partisi de öyle.

Sanırım onlar şöyle düşünüyor:

“Bunlar ‘Yeter artık' derse mahvolduk demektir. Tarımı ve hayvancılığı falan boş verin zira o meselelere girersek altından kalkamayız. İşin kötüsü elimizde malzeme kalmadı. O halde beka sorununa ve bölünme tehlikesi nutuklarına devam!”

Evet, aynen devam etsinler!