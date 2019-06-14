Terörist!.. FETÖ’cü!..

Sevgili okurlarım, bugün yine duruşmamız var.

Suçumuz hem FETÖ'cü olmak, hem de bu terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etmek!

Bundan önceki duruşmanın çağrı kağıdını görünüz.

İstenen ceza 5 yılla 10 yıl arası hapis.

SÖZCÜ gazetesinin genel yayın yönetmeni Metin Yılmaz, yazarımız Necati Doğru, ben ve internet sitemizde görevli arkadaşlar, suçumuz aynı.

Meğer hiç bilmeden aynı “Suç”ta (!) birleşmişiz.

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Sizin hakemliğinize başvuruyorum. Bugüne kadar binlerce yazımı okudunuz. Hangisinde terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etmek gibi bir amacım olduğunu gördünüz?

Hangi yazımda “Fetöcülük” sezdiniz?

Bu açıdan bakıldığında, Ağır Ceza Mahkemesinde birlikte yargılandığımız bütün arkadaşlara kefilim.

Bu suçlama sadece bizim için değil, hukuk ve Türk adaleti açısından da bir lekedir.

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Bir dava düşünün ki üstü boş, altı boş.

Dosyada bir tek somut kanıt, bilgi, belge ve tanık yok.

Hiçbir şey yok.

Yazdığımız çeşitli yazıların ve haberlerin ceremesini şimdi bize çektiriyorlar ve hepimizi savunmaya zorluyorlar.

Biz bunları yazdıktan sonra aradan uzun yıllar geçmiş, hesabını her nedense şimdi soruyorlar!

Örneğin taa 2013 yılında gazetemizdeki bir söyleşide söylemiş olduğum birkaç ilgisiz cümlenin hesabını bile şimdi, 2019 yılında bu davada veriyorum.

Bizim alnımız açık.

Bu davayı açanlar da, açtıranlar da, asıl zararı bize değil, hukuka, Türk adaletine ve Türkiye Cumhuriyeti'nin saygınlığına verdiklerinin acaba farkında mı!

Bu pilav daha çoook su kaldıracak!

Göreceksiniz.