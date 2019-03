10 yılda 15 milyon genç

Anadolu Ajansı'nın önceki gün geçtiği ve dün de birçok yerde yayınlanan habere göre merkezi Azez'de bulunan Suriye Kabileler ve Aşiretler Meclisi Gaziantep'te ofis açmış.

Geçenlerde Suriye Türkmen Meclisi'yle ilgili benzer bir haber görmüştüm.

Meğer Suriyeli silahlı ve sivil Türkmen gruplar Meclis kurmuş ve Suriye'yi kurtarmaya çalışıyorlarmış.

Kabileler, Aşiretler, Türkmenler ve bilumum muhalifler geldi mi bu iş tamam.

‘On yılda on beş milyon genç yarattık her yaştan'

İki yıl kaldı.

Suriye muhalefeti ilk toplantısını 31 Mayıs 2011'de Antalya'da yaptı.

Aynı günlerde Özgür Suriye Ordusu kuruluyor ve adres olarak Hatay'ı veriyordu.

Aynı günlerde Suriyeli göçmenler için bölgede çadırlar yerleştiriliyordu.

Kısa bir süre sonra muhalif Suriye Ulusal Konseyi İstanbul'da kuruldu.

Nisan 2012'de 100 ülke temsilcisinin katıldığı Suriye Dostları Grubu'nun toplantısı İstanbul'da yapıldı.

Kısa bir süre içinde aralarında IŞİD, NUSRA, ÖSO ve PYD gibi yüzlerce örgüt kuruldu.

Suriye'de savaşan silahlı grupların lider ve komutanları sık sık İstanbul, Ankara, Hatay, Kilis ve başka yerlerde toplanıyordu.

Sekiz yılda Türk ve yabancı medyada bunlarla ilgili binlerce haber yayınlandı.

Geldiğimiz nokta ortada.

IŞİD yok ama radikal İslamcı ideoloji ve silahlı mücadele geleneği bundan böyle Türkiye ve bölge için çok ciddi bir sorun olacak.

İdlib'te 50 bin kadar yerli ve yabancı el Nusra militanı Türkiye ve Suriye için büyük problem.

ÖSO ve benzeri grupların 50 bin kadar militanı Cerablus, El-Bab, Azez, Afrin ve genel olarak Fırat'ın batısında TSK ile birlikte hareket ediyor.

Adamlar Suriye'nin ‘kuvayi milliyesi'!

PYD/YPG'yi anlatmaya gerek yok çünkü onlar da Trump'ın ‘kuvayi milliyesi'!

Belki de Kabileler ve Aşiretler Meclisi'ne karşı!

Baksanıza Meclis'in Ofisi ‘Suriye'ye ait sorunları ve çözüm yollarını Arap dünyasına, Avrupa'ya, Türkiye'ye ve tüm dünyaya düzgün ve doğru bir biçimde iletecekmiş'.

Desenize Astana, Soçi, Cenevre ve bilumum bölgesel ve uluslararası toplantılardan kurtulduk.

Bırakalım adamlar bu işi çözsün biz de paralarla İdlib'ten soğan, patates ve zeytin ithal eder vatandaşa bedava dağıtırız.

Allahım aklıma sen mukayyet ol.

Ne hallere düştük!

Diyelim ki Amerikalılar Türkiyeli bir grup Kürt kabile ve aşireti toplayarak meclis oluşturdu ve Rakka'da onlara ofis açtı.

Ankara bu durumda ne yapar?

Kimse farkında değil belki ama Trump herkesi fena yapacak.

Adamın daha iki yılı var ve kesin yeniden seçilir.

Batı kindar ve gaddar.

ABD 30 yıl desteklediği Hüsnü Mübarek'i sonunda hapse attırdı.

Bu iş demeçlerle, hamasi söylemlerle olmaz.

AKP dış politikasında değişmeye niyetli görünmüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakan Çavuşoğlu Başkan Trump'ın Golan konusundaki tavrına sert tepki gösteriyor ama AKP eski Genel Başkan Yardımcısı Yasin Aktay önceki gün Yeni Şafak'ta Baba Esad'ı ‘Golan'ı İsrail'e satmakla' suçladıktan sonra ‘Baba Esad iktidarda kaldığı süre içinde Golan için ağlamaktan ve Golan'ı işgal altında tuttuğu için İsrail'e sövmekten başka hiçbir şey yapmadı. Bu ağlak dil Suriye'nin resmi ideolojisi olarak yıllarca Suriye rejiminin önemli bir karakteri olarak kaldı' diyordu.

Soner Yalçın ise yine Çarşamba günü OdaTV'de “Suriye'de iç savaş çıkartanlar, IŞİD ve el-Nusra'yı ilk kime saldırttı dersiniz? Bildiniz; İsrail'in korkulu rüyası Suriye'nin Golan Tepeleri'ndeki ordu birliklerine!

‘Ülkede bir gün Golan Tepeleri'ni geri alma hayalini kurmayan bir Suriyeliye rastlamak çok zordur. Bu sebeple Suriye Ordusu'nun nihai hedefi hep Golan Tepeleri oldu.

İsrail'in de haklı olarak, Suriye Ordusu'nun bir gün mutlaka Golan Tepeleri'ne saldıracağı paranoyası vardı.

‘Suriye iç savaşı bir İsrail oyunudur. Amaçları, içinde “Kürdistan” da bulunan Büyük İsrail Projesi'ni hayata geçirmektir”

Doğrudur ama kabileler ve aşiretler buna asla izin vermeyecektir!

Gaziantep'teki ofis boşuna açılmadı.

Geriye Şanlıurfa ve Kahramanmaraş ofisleri de açıldı mı bu iş tamam!