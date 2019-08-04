Davul ve zurna

‘IŞİD ve YPG/PKK beni tehdit ediyor' diyen Türkiye Putin'in de onayıyla 24 Ağustos 2016'da Cerablus'tan Suriye topraklarına girdi.

O gün Mercidabık Savaşı'nın 500. Yıldönümü'ydü.

TSK; Cerablus'tan sonra El-Bab ve Azez dahil Fırat'ın batısında genişçe bir bölgeye yayıldı.

Ocak 2018'de yine Putin'in izniyle Türkiye bu kez yalnızca YPG/PKK'dan söz ederek Afrin ve çevresini kontrol altına aldı.

Türkiye bütün bu operasyonlarda ÖSO ve benzeri gruplardan 40-50 bin militanla işbirliği yaptı ve toplamda 140 şehit verdi.

Afrin ve NUSRA'nın işgali altındaki İdlib dahil tüm bu bölgeler Suriye toprağı.

Suriye devletine göre ‘İdlib'i işgal eden Nusra ve TSK ile işbirliği yapan ÖSO ve diğer gruplar terör örgütüdür' ve ‘Türkiye işgalci bir ülke'.

Suriye ordusu İdlib'i geri almaya kalkışınca Ankara itiraz ediyor ve Fırat'ın batısından hiç çekilmeyecekmiş gibi davranıyor.

Şimdi sıra Fırat'ın doğusunda ve muhatabımız bu kez Putin değil Trump.

İki düşman.

Biri ‘PYD/YPG benim müttefikim' diyor diğeri Esad'ın yanında.

Biri Fırat'ın doğusunda on üs kurmuş çöreklenmiş diğeri Akdeniz kıyısında iki taneyle yetinmiş herkese hava basıyor.

Trump Irak'ta sürekli paralı asker yolluyor Irak'a komşu İran ise Irak ve Suriye'de çok güçlü.

Astana ve Soçi'de Suriye sorununu çözmeye çalışan Türkiye ise PYD ve Esad'ı düşman belliyor.

Esad'a ise ‘ABD ile işbirliği yapan PYD vatan hainidir'.

2011 öncesinde Esad ve Haziran 2015'e kadar PYD Türkiye'nin dostuydu.

Şimdi Esad ‘diktatör, zalim ve halk düşmanı' oldu PYD ise ‘PKK'ın uzantısı terör örgütü'.

IŞİD'le mücadele gerekçesiyle Fırat'ın doğusuna gelip yerleşen ABD ‘Suriye ve Irak'ta hala 15 bin IŞİD'çi olduğunu' söylüyor ve ‘Türkiye'nin Suriyeli Kürtlere saldırmasına izin vermem' diyor.

Putin'in Suriye Temsilcisi Aleksandr Lavrentyev ‘İdlib'te aralarında yabancıların da bulunduğu 20 bin kadar terörist var ve onlardan kurtulmak zorundayız' diyor.

Esad ‘Gelin PYD sorununu beraber çözelim' diyor ama Ankara yanaşmıyor.

Bunlar işin görünen tarafı.

Konu Suriye, Irak, Türkiye ve İran olunca doğal olarak tüm dünyanın gözü ve kulağı burada.

Dünya olmazsa da onlarca ülkenin istihbarat örgütü buralarda ve özellikle Fırat'ın doğu ve batısında.

Türkiye'den yani Erdoğan'dan hoşlanmayan herkes buralarda dolaşıyor.

Suudi Arabistan, BAE, Mısır, Fransa, İtalya, Almanya ve Osmanlı torunu İngiliz Başbakan Boris Johnson…

Sahip olduğu F-35'ler için S-400'leri risk gören İsrail Ankara'ya karşı sürekli numara çeviriyor.

Bazen tek, bazen ABD ile birlikte şimdi de ‘Kabe'nin Koruyucusu' Suudilerle aşk yaşıyor.

S-400 konusunda Ankara'ya kızan Trump F-35 anlaşmasını askıya alıyor, Türk pilot ve görevlilerini kovuyor ama Chinook helikopterlerini teslim etmekten geri kalmıyor.

Herkes dümen çeviriyor.

100 yıldır böyle.

Çelişkilerine doyum olmuyor.

Anlayana sivrisinek saz, anlamayana davul zurna az.

Burası Ortadoğu:

Her yer bataklık.

Davulun da zurnası var.

Canı isteyen göbek atabilir.