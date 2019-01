Son günlerin moda sözcüğü:

Heteşe yani HTŞ.

Arapçası Şam Kurtuluş Kurulu.

Herkes, Nusra'yı terör örgütü ilan edince örgütün lideri Colani, 2016'da Nusra'yı başka benzer örgütlerle birleştirerek Heteşe'yi kurdu.

Yaklaşık 25 yıl süreyle, önce bilerek sonra da bilmeyerek ABD'nin hizmetinde olan Kaide lideri Usame Bin Ladin ‘Arap Baharı' sonrasında 2 Mayıs 2011'de CIA tarafından öldürülünce, örgüt liderliğine Mısırlı Eymen Zavahiri getirildi.

Onun da kardeşi o sıra Mısır Cumhurbaşkanı Müslüman Kardeş Mursi'nin danışmanıydı.

Bölgede yeni bir süreç başlamıştı.

Tunus, Mısır, Fas, Libya ve Yemen'de Müslüman Kardeşler iktidar olmuş ya da güçlenmiş ve kilit ülke Suriye'de ayaklanma başlamıştı.

24 Ocak 2012'de Colani, Kaide'nin Suriye kolu Nusra'yı kurdu.

Öncesinde başta ÖSO olmak üzere yüzlerce örgüt kurulmuş, PYD ve IŞİD sonradan kurulacaktı.

Yani hepsi 2011'den sonra kurulmuş ve on binlerce yabancı terörist Suriye'ye gidip bu örgütlere katılmıştı.

Gelelim bugüne…

Bu aralar dünya medyasının gündeminde Heteşe var.

Biraz da menteşeyi çağrıştırıyor.

Adamlar iki haftadadır İdlib ve çevresinde, Türkiye destekli diğer grupların elindeki birçok stratejik bölgeyi ele geçirdi.

Bölgede bulunan TSK sesini çıkarmadı.

TSK bölgede yoğun bir yığınak yapıyor.

Arap ve Rus medyasına göre TSK, ya tek başına ya da Rus ve Suriye ordusuyla birlikte Heteşe'ye karşı operasyon yapacak.

Eğer doğruysa Heteşe'nin işi bitirilecek ve Heteşeli yabancı teröristlere bir çare bulunacak.

Çeçen, Uygur Türkü, Fransız, Alman ve daha 15 kadar ülkeden gelmişler.

Suriye'de bir İslam Devleti kuracaklardı ama olmadı.

IŞİD gibi.

Düşünsenize IŞİD lideri Bağdadi ya da Nusra'nın lideri Colani, Şam'da Suriye devlet başkanı olmuş.

Ne kadar da sempatik!

Ağustos 2016'da Cerablus, El-Bab, Azez ve Fırat'ın batısında IŞİD'e büyük darbe indiren TSK, şimdi Nusra'ya yönelik benzer operasyon hazırlığı yapıyor.

Afrin'de yaptığı gibi.

Her şey ‘yeni müttefik' Rusya'nın yeşil ışığıyla.

Erdoğan ve Putin Astana ve Soçi'de birçok konuda anlaşmıştı.

İdlib ve çevresini Türkiye temizleyecek.

Fırat'ın batısı temizlenecek, sonra da doğu işlerine bakılacak.

Ya Rusya ya da ABD ile birlikte.

Trump Abi ve adamları her gün farklı ve çelişkili açıklamalarda bulunuyorlar.

Onlara kalırsa Türkiye, Fırat'ın doğusuna girsin, 300 kilometre uzaklıkta IŞİD ile savaşsın ama PYD, YPG ve SDG'ye dokunmasın.

Dünyada onlardan başka uyanık yok!

Adamlar her şeyi İsrail merkezli düşündükleri için sürekli hile yapıyorlar.

Hep oyun peşindeler.

Peki Türkiye ne yapacak?

Putin ‘Önce İdlib ve Heteşe'yi çözelim, sonra Fırat'ın doğusuna bakarız' diyor.

Rusya izin vermezse TSK, Fırat'ın doğusunda operasyon yapamaz.

Trump izin vermezse işi daha da zor.

Peki Ankara ne yapacak?

Çok karmaşık ve zor bir durum.

Bu işin içinden çıkmak kolay değil.

Baksanıza Amerikalılar bir yıl önce İncirlik'te bulunan 50 atom bombasını daha güçlü olanlarıyla değiştirmişler.

Bunun dört katı da İsrail'de varsa, toptan hapı yuttuk.

Biz Heteşe, menteşe ve bilumum şe şelerle uğraşırken adamlar şeyimizi şe edecekler.

Bataklık işte böyle bir şey.

Ürettiniz mi Heteşeli sinekleri kolay kolay kurtulamıyorsunuz şeyinden.

Fırat'ın doğusu ve batısında bunlardan çok var.

Şaka bir tarafa Ankara'nın işi çok zor.

Bu kadar sinekten kurtulmak için tonlarca fısfıs gerekecek.

Rusya'da bol miktarda fısfıs fabrikası var.

Alın size birkaç rakam…

Rusya ve İran'ın desteğiyle Suriye Ordusu 2018'de 23 bin teröristi öldürdü, teröristlerin 159 tank, 57 zırhlı aracını, 900 topunu ve farklı ağırlıkta uçaksavar ya da tank savar taşıyan üç bin aracını yok etti.

2011'den bu yana Suriye devletinin ne tür teröristlerle uğraştığını anlamak için lütfen rakamlara bir kez daha bakın.

Bu gerçek anlaşıldığında Fırat'ın batısında ve doğusunda Türkiye'yi bekleyen olası riskler çok daha kolay anlaşılır.

Olan oldu, artık bari bundan sonra Ankara çok ama çok dikkatli olmalı.

Sivrisinekler her tarafımızı sarmış durumda.