Hırsız Amerika

Rus Savunma Bakanlığı, dün yayınladığı uydu görüntüleriyle, Amerikalıların her ay 30 milyon değerinde Suriye petrolünü tankerlerle Irak'taki üslerine taşıdığını kanıtladı. Ruslara göre ABD bu paraları üç yıldır Fırat'ın doğusunda görev yapan Amerikan özel koruma şirketlerine ve karanlık örgütlere dağıtıyormuş.

Hırsız Amerikalılar.

Önceki gün, Amerikalıların yüzlerce ‘kaliteli' IŞİD'ciyi alıp Irak'ın batısındaki üslerine götürdüğünü' yazmıştım.

Dün gelen haberlerde, bu IŞİD'cilerin bazılarına Irak ordusu kıyafetleri giydirildiği ve gösteri yapan insanlara ateş ettirdiği söyleniyordu. Bazıları da göstericilerin arasına dağılarak İran ve Şiilere karşı slogan attırıldığı görülmüş.

Fırat'ın doğusundaki kamplarından kaçan ya da kaçırılan bazı IŞİD'cilerin Libya ve başka ülkelere taşındığı anlatılıyor.

Örneğin Lübnan'a.

On gündür Lübnan'da gösteriler yapılıyor.

Gerekçe; yolsuzluk, hırsızlık, kamu malını talan etmek ve hepsinin neden olduğu işsizlik, yoksulluk, vergiler ve fiyat artışları.

Bu adamlar da hiç rahat durmuyor!

Sanki bu işler yalnızca orada oluyor!

Zamları ve vergileri protesto eden halk, Nisan'da Sudan'ın 30 yıllık İslamcı diktatörü el-Beşir devirmişti.

Benzer nedenlerle sokaklara dökülen Cezayirliler, 20 yıllık Butaflika'yı istifaya zorlamıştı.

Ama Lübnan'da durum farklı.

Anayasa ve yazılı olmayan teamüllere göre iktidar ülkenin dinsel ve mezhepsel grupları arasında paylaşılmış durumda.

Cumhurbaşkanı Hıristiyan Maruni, başbakan Sünni, meclis başkanı Şii, ordu komutanı Hıristiyan ve bunlarla bitlikte devletin tüm yetkililerinin yardımcıları da benzer şekilde bu ve diğer gruplar arasında paylaşılıyor.

Örneğin Dürziler, Ermeniler, Hıristiyan Katolikler ve diğerleri.

Bu durum ve siyasal yapı değişmeyeceğine göre insanlar ne istiyor?

Bağlı bulundukları gruplara bakılmaksızın dürüstlük.

Ama olay o kadar kolay olmuyor.

Sekiz yıldır komşu Lübnan'dan Suriye'yi çökertmek isteyen ve Hizbullah sayesinde bunu başaramayan iç ve dış güçler, şimdi Irak benzeri bir tezgahla ülkede iç savaş çıkararak, bildik oyunlarına dönmek istiyorlar.

Gösteriler arasına sızan gruplar Suriye ve Şii Hizbullah aleyhine slogan atıyor.

Altı milyonluk ülkede 1.5 milyon Suriyeli mülteci bulunuyor.

Çıkarılmak istenen iç kargaşa ya da savaşla, Suriye yeniden karıştırılmak isteniyor.

Böyle bir savaşla meşgul olan Hizbullah, İsrail için risk olmaktan çıkarılacak.

Oyunlar böyle oynanıyor.

Geçen yıl Suudilerin kaçırıp bir hafta rehin aldığı Başbakan Hariri müttefiği ‘İlerici Sosyalist Parti'nin lideri Dürzi Velid Cumbulad ve İsrail işbirlikçisi Faşist Falanjist Parti lideri Semir Cacaa bu oyunun içinde.

Hepsi de adamlarıyla birlikte ülkeyi soyup soğana çevirdiler.

Telekom örneğinde olduğu gibi.

Irak'ta durum bundan farklı değil.

İşgal sonrası Amerikan Valisi Bremer'in hazırladığı anayasa ve teamüllere göre ülke ikiye ayrıldı. Cumhurbaşkanı Kürt, başbakan Şii ve meclis başkanı Sünni oldu.

Devletin tüm kurumlarında görevler bu üç güç ve diğer gruplar arasında paylaşılmış durumda.

Örneğin Asuriler, Keldaniler ve Türkiye'nin unuttuğu Türkmenler.

Şiiler, Sünniler, Kürtler ve Türkmenler de kendi aralarına kavgalı.

Böyle bir ortamı doğal olarak ABD ve müttefiki batılı ülkeler, İsrail ve Körfez ülkeleri kullanıyor.

Böyle bir durumdan yararlanan IŞİD, Haziran 2014'de, Musul ve ülkenin üçte birini ele geçirdi. Birçok Sünni aşiret ve grup IŞİD'le iş birliği yaptı. Körfezin kral, emir ve şeyhleri, ‘İran destekli Şiileri zayıflatsın' diye IŞİD'e yardım etti ve ediyor.

Fırat'ın doğusundaki durum, işte bu nedenle çok önemli.

Fırat'ın doğusu Irak'ın batısına komşu ve iki Amerikan üssünün bulunduğu bu bölge Ürdün ve Suudi Arabistan'a komşu.

Bu iki ülke, Osmanlı'ya ayaklanan ve Cumhuriyet'ten nefret eden kralların torunları tarafından yönetiliyor.

Hepsi de ABD işbirlikçisi.

ABD'nin Türkiye ve Erdoğan'ı ne kadar sevdiği ortada!

Ne yaparsa yapsın biz de Amerikalıları çok severiz!

Adamlar büyüğümüz ister sever ister döverler!

Kesin iyiliğimiz içindir!