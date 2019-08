Sivrisinek gibi

Tüfek icad oldu mertlik bozuldu.

Dron icad oldu sivrisinek çoğaldı.

Bir adet F-35 uçağı 90 milyon dolar.

Uçak gidip bir yerleri bombalar.

F-35'leri düşürmek için Rusya'dan alınan 4 adet S-400 füze savunma sistemi 2.5 milyar dolar.

Peki bir İHA ya da silahlı olanı SİHA kaç para?

Çok farklı model ve fiyatlar var ama Ukrayna satın aldığı 6 adet Bayraktar İHA, 3 yer istasyonu ve 200 adet akıllı füze için Türkiye'ye 69 milyon dolar ödedi.

İranlıların iki ay önce düşürdüğü MQ-4C Triton Amerikan İHA'sının fiyatı 220 milyon dolar.

Bu İHA dünyanın el gelişmiş casus uçağı ve iki bin dolarlık bir İran füzesiyle düşürüldü.

Bu ve daha küçükleri her şeyimizi gözetlemek ve dinlemek için saatlerce havada kalabiliyor.

ABD'nin yıllardır Somali, Afganistan ve Yemen'de kullandığı ‘normal' silahlı bir İHA'nın fiyatı kumanda sistemiyle birlikte 2-3 milyon dolar.

Bu uçaklarla CİA birçok Taliban, Kaide ve El-Şebab militanını öldürdü.

Hem de çok kolay bir şekilde.

Adamlar bir yerden başka bir yere giderken İHA tepelerinde beliriyor ve küçücük bir füzeyle hepsini haklıyor.

Peki nerden çıktı bu konu?

TSK uzun süredir İHA ve SİHA'ları PKK'ye karşı kullanıyor ama bu İHA ve SİHA'ları Fırat'ın doğusunda uçuramıyor.

ABD izin vermiyor.

Öncesinde Türkiye Heron'ları İsrail'den kiralıyor ya da satın alıyordu.

İsrail son bir haftadır SİHA'larla Irak'ta İran yanlısı Şii Haşdi Şaabi milislerinin kamplarını havaya uçuruyor komutanlarını öldürüyor.

Bu SİHA'lar İsrail'den kalkıp geliyorsa mesafe en az bin kilometre.

Belki de Fırat'ın doğusundaki Amerikan üslerinden yönetiliyorlar.

Benzer şekilde İran yanlısı Yemenli Husiler dört yıldır devam eden saldırılara tepki olarak Suudi Arabistan'ın farklı şehirlerindeki askeri hedefleri SİHA'larla vuruyor.

100 bin dolarlık küçücük SİHA'larla.

Bir de bu İHA ve SİHA'ların intihar eylemcisi olanları var.

Böyle bir intihar eylemcisi SİHA'yı İsrail Beyrut'ta kullandı.

Hikaye çok komik:

İsrail; Hizbullah'ın Beyrut'taki bir binasının görüntüsünü almak için önce bir İHA gönderiyor.

Vızıltısını duyan çocuklar İHA'yı taşlayarak düşürdüler. İHA'nın Hizbullah'ın eline geçmesini önlemek için İsrail yok edilmesine karar verir ve bölgeye intiharcı bir SİHA gönderir.

Gelen SİHA düşen İHA'nın üzerine konacak sonra da kendini patlatacaktı ama Hizbullah onu da düşürdü.

Toparlayalım;

Yakın gelecekte F-35 ve S-400'lerin hiçbir anlamı kalmayacak.

Husiler 100 bin dolarlık SİHA'larla Suudi havaalanlarını bombalıyor ama Suudi'lerin Patriotları işe yaramıyor.

Hamas Gazze'den benzer şekilde füze fırlatıyor ama İsrail'in hava savunma sistemleri işe yaramıyor.

Hizbullah'ın elinde İsrail'i perişan edecek kadar on binlerce İHA, SİHA ve Füze var.

Düşünsenize savaş durumunda on binlerce ya da yüzbinlerce İHA, SİHA ve Füze tepemizde uçuşacak.

Belki de o zamana kadar başka yeni silahlar da bulunur.

Tam bir bilim kurgu dünyası.

Zamanla bu işin tadı kaçacak.

Yolda yürürken bir vızıltı duyacaksınız sonra da tepenizde bir füze patlayacak.

Sevmediğiniz bir düşmanınız ya da sizden hoşlanmayan bir iktidar kolaylıkla işinizi bitirecek.

İşi garantiye almak için düşmanınız intiharcı bir SİHA da gönderebilir.

Elbette İHA'ların iyisi de vardır.

Örneğin siparişini verdiğiniz pizza'yı getirecek olan dronlar.

Hayal gücünüzü kullanarak istediğinizi düşünebilirsiniz.

Kesin hepsi olacak.

Gün gelecek herkes evinde istediği kadar dron bulundurabilecek.

Becerikli olanlar kendi dronlarını kendileri üretecek.

Lazer cihazlarıyla herkes gıcık aldığı komşunun dronlarını düşürecek.

Yemin Billah bunların hepsi olacak.

Fazla değil maksimum 100 yıl içinde.

O zamana kadar dünyanın sonu gelir.

Her şeyi rezil eden ‘insanlar' sayesinde.

‘Biterler' diye bekledikçe çoğalıyorlar.

Bataklıktaki sivri sinekler gibi.

Heron, Dron, İHA ve SİHA'ların ilham kaynağı.