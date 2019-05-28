İsteğe bağlı primler Bağ-Kur kapsamında sayılır

6 Mayıs 1976 doğumluyum. İlk defa 1 Mayıs 1993 yılında SSK'lı oldum. Aralık 2003'te kısa dönem 183 gün askerliğim var. Toplam prim günüm 4773. Emekli olabilmek için sanırım 5775 gün prim ödemem lazım. Eksik olan 1000 günü 4/a kapsamında isteğe bağlı sigortalı olarak tamamlayabilir miyim?

Murathan Ağaoğlu

4/a (SSK) kapsamında isteğe bağlı sigortalı olarak prim ödeme 1 Ekim 2008 tarihinden itibaren kaldırıldı. 1 Ekim 2008 tarihinden itibaren, isteğe bağlı sigortalı olarak prim ödenen süreler, 4/b (Bağ-Kur) kapsamında sigortalılık süresi olarak değerlendiriliyor.

Bu bağlamda 4/a kapsamında isteğe bağlı sigortalı olarak prim ödemeniz mümkün değil. İsteğe bağlı sigortalı olarak ödeyeceğiniz primler 4/b kapsamında sigortalılık süresi olarak değerlendirilir. Ancak eksik prim gününüz 1259 günden az olduğundan, isteğe bağlı sigortalı olarak ödeyeceğiniz primler 4/b kapsamında değerlendirilse de yine 4/a şartlarıyla 4/a statüsünden emekli olursunuz.

Diğer yandan, emeklilik için 5775 değil, 5675 prim günü şartına tabisiniz. Buna göre, prim gününüz 90 gün eksik. Emeklilik yaşınız ise 54 olup, daha 10 yılınız var. Bu süreçte eksik prim gününüzü tamamlamanız mümkün. Ayrıca 183 gün de askerlik borçlanması yapma hakkınız var. İsteğe bağlı prim ödemek için acele etmenize gerek yok.

EVİNİ KİRAYA VEREN KİRADA OTURMUYORSA EMLAK VERGİSİ ÖDER

Bağ-Kur emeklisiyim. Biri benim, ikisi eşimin (biri anneden kalma) üzerimize evimiz var. Ben, tapusu bana ait olan dairemi kiraya verdim, eşimin üzerine olan dairede oturmaktayız. Emlak vergisini yıllarca ödemekteyim. Ödeme zorunluluğum var mı yoksa muaf mıyım?

Eyüp Kalkan

Türkiye sınırları içinde brüt alanı 200 m2'yi aşmayan tek meskeni olan emeklilerin indirimli (sıfır oranlı) emlak vergisi uygulamasından yararlanabilmesi için meskende bizzat oturma şartı aranmıyor. Sahip olduğu tek meskeni kiraya verip, kirada oturanlar da diğer şartları taşımaları kaydıyla indirimli vergi oranından yararlanabiliyorlar. Ancak siz sahip olduğunuz tek meskeni kiraya verip kirada oturmadığınızdan, emlak vergisi ödemeniz gerekiyor.