ADANA VALİSİNE AÇIK TEŞEKKÜR

Geçen haftalarda arka arkaya Adana-Pozantı-Mersin Otoyolu'nda özellikle pazar akşamları, bayram günleri güvenlik kontrolü nedeniyle otoyolun tek şeride düşürülmesinin yarattığı sıkıntıyı yazmıştım. Kilometrelerce kuyruklar oluşuyordu ve bir saate yakın beklenilen zamanlar meydana geliyordu. Bu da tatilden dönen, işe yetişmek isteyen, ya da bir an önce evine gidip dinlenmek, yol yorgunluğunu atmak isteyen için sıkıntı oluyordu. Dahası otoyolda bu kontrol noktasında bazen hiç kontrol yapılmadığı halde yolun daraltılması, insanlara bu çilenin çektirilmesi rahatsızlık veriyordu.

Fakat artık bu sıkıntı ortadan kalktı. Geçen pazar günü akşamı yine Çamlıyayla'dan döndüm ve daha önceki haftalarda yaşadığım sıkışıklıktan eser yoktu. Çünkü güvenlik noktası bu yoğun günde kaldırılmıştı.

İnsanlar çok rahat bir şekilde yüzleri gülerek otoyoldan, gişelerden geçtiler. Sayın Adana Valimiz Mahmut Demirtaş duyarlı davranıp soruna el atmış ve bu yoğun günde kontrol noktasını kaldırmış.

Elbette ki kimse kontrol yapılmasın demiyor ancak bu kontrollerin bayram ve pazar günleri gibi yoğun günlerde yolu daraltarak yapılmasının yarattığı sıkıntılara dikkat çekiyordu.

Yoksa tabi ki bizim güvenliğimiz için değerli fedakar güvenlik kuvvetlerimiz askerimiz, polisimiz gerekli arama-taramaları yapacaklar.

Ama bunları yaparken insanları kilometrelerce kuyrukla bekletmek gerekmiyordu.

Neyse Sayın Adana Valimiz Mahmut Demirtaş'ı bu duyarlılığı nedeniyle kutluyorum. Zaten kendisi her konuda çok duyarlı bir Vali'dir ve ben buradan defalarca Mahmut Demirtaş'ın Adana için bir şans olduğunu yazmıştım.

Umarım Sayın Mersin Valisi de Adana Valimizi örnek alır, Mersin yönündeki bu sıkıntı da ortadan kalkar.

Ben Valimiz Mahmut Demirtaş'a bir kez daha teşekkür ediyorum.

APARTMANDA LOKANTA MI ÇALIŞTIRILIYOR?

Adana'nın Çukurova İlçesi'nde Mavi Bulvar'daki Mehmet Kahyalar Apartmanın sakinleri bana şikayette bulundular. Bu şikayeti bana bulunmadan önce aslında defalarca Çukurova Belediyesi'ne bulunmuşlar ama nedense sonuç alamamışlar. Apartmanın birinci katındaki evde lokantası olan birisi sabah erkenden evde çeşit çeşit yemekler pişirmeye başlıyormuş. Lokantası başka bir yerde olan bu şahıs sabah erken saatlerden itibaren apartmanı soğan kavurma, tavuk haşlama gibi kokularda donatıyormuş.

Zaten yaz olduğu için insanlar sabah erkenden gelen soğan kavurma kokusuyla uyanıyorlarmış, hadi gel bu dakikadan itibaren yatabilirsen yat, oturabilirsen otur.

Bu şahsı defalarca şikayet etmelerine rağmen bir sonuca ulaşmamışlar.

Konuyu bana intikal ettirdiler ben de hemen Çukurova Belediyesi Zabıta Müdürü Kenan Bey'i aradım. Kenan Bey konuyla ilgileneceğini söyledi.

Fakat şimdiye kadar Soner Çetin'in belediyesinde böyle bir konunun olması rahatsızlık verici.

Soner Çetin'e sormak lazım, “Başkan sizin evin altında komşunuz sabahın beşinde soğan kavurmaya başlasa, ortalığı çeşit çeşit yemek kokulara sarsa ne yaparsınız? Burasının lokanta ruhsatı yok.

Yemekhane ruhsatı yok. Ama evini gizli gizli aş evi olarak kullanıyorlar. Bakalım şimdi sonuç ne olacak.

Bu işin takipçisiyim. Eğer vatandaşın mağduriyeti giderilmezse işi daha da büyüteceğimin bilinmesini isterim.

50 YIL SONRA İLKOKUL ÖĞRETMENİMLE BULUŞTUM

Ben ilkokulu 1970'li yıllarda Adana'nın Büyük saat mevki yakınlarındaki İnkilap İlkokulu'nda okumuştum. İnkilap İlkokulu o yıllarda Adana'nın en önemli oklularından birisiydi. Sınıf öğretmenim de Özen Hatay'dı. Kendisinin üzerimde büyük emeği vardır. Bugünkü duruma bakınca, öğretmenimin beni çok iyi yetiştirmiş olduğunu düşünüyorum. Üzerimde büyük emeği vardır. Fakat o yılardan sonra öğretmenimi kolay kolay göremez olmuştum. İzini kaybetmiştim daha doğrusu. Kendisini aramama rağmen izini bulamamıştım. Fakat Adana'nın önemli eski avukatlarından Nizar Savaş sayesinde öğretmenimin Tarsus'un Çamlıyayla (Namrun) beldesinde olduğunu öğrendim. Nizar Savaş'tan beni öğretmenime götürmesini istedim, değerli dostum, ağabeyim olan Nizar Savaş'ı biraz zor ikna etsem de sonunda öğretmenime götürmeyi razı ettim. Namrum'da öğretmenimi evinde gördüm, elini öpme ve sohbet etme şansım oldu.

Yarım asır sonra gerçekleşen buluşma sırasında öğretmenim de ben de duygusal anlar yaşadık. Öğretmen demek bizim için yarım anne demekti. Bu buluşmada öğretmenimin eşi Bertan Hatay ve kızı Seher de vardı. Seher ile biz aynı sınıfta okuduk. Böylece hem öğretmenimi hem de sınıf arkadaşımı 50 yıl sonra gördüm. Komşuları Mali Müşavir Hasan Bey de bize eşlik etti. Sohbet çok güzeldi. Hatta güçlükle beni götürmesine razı ettiğim Nizar Savaş uzun zaman buradan ayrılmak istemedi. Ama sonunda ziyaretin bir sonu vardı. Tekrar öğretmenimin elini öperek ayrıldım. Buradan herkese tavsiyem, öğretmenlerinizi hiçbir zaman unutmayın, izlerini kaybetmeyin, onları hatırlayın ve sık sık ziyaret edin.

BÜYÜKŞEHiR SOSYAL iŞLER PERSONELiNDEN ŞiKAYET VAR

Büyükşehir belediyesi binasının arkasındaki parkın yanında belediyenin Sosyal İşler Müdürlüğü var. Buradaki personel hakkında bazı şikayetler kulağıma geliyor. Personelden zamanının çoğunu dışarıda geçiren, dışarıda sabahtan akşama kadar çay kahve, sigara içen kişiler yüzünden çevre halkı rahatsız oluyormuş. Sanki hiç çalışmıyorlarmış gibi bir grup personel akşama kadar belediye dışında sokakta, müdürlüğün önündeki kaldırımlarda, cafelerde, apartman önlerinde duruyorlarmış. Haliyle gelip geçen de rahatsız oluyor. İnsanlar bazen evlerine girip çıkma bize sıkıntı yapıyorlarmış. Belediye yetkililerini buradan uyarmak istiyoruz. Bu kişiler kimler, bunların bir işi güçleri yok mu? Bunların amirleri, müdürleri yok mu? Bunlarla da Başkan Zeydan Karalar ilgilensin. Bu sorunun derhal çözülmesi, böyle yapan personellerin uyarılması gerek.