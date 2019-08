Kurban hizmetinde Seyhan ve Çukurova belediyeleri öne çıktı

Bir Kurban Bayramı'nı daha geride bıraktık. Bayram süresince Adana belediyelerimiz vatandaşların kurbanlarını sağlıklı biçimde kesmeleri için gerekli önlemler aldı, tesisler kurdu.

Bildiğiniz gibi Adana'da 5 belediye var. Büyükşehir, Seyhan, Çukurova, Yüreğir, Sarıçam belediyeleri… Tüm bu belediyeler kesim merkezleri kurdu. Ancak bunların içinde Seyhan ve Çukurova Belediyesi bir fark yarattı ve halkın kurbanlarını ücretsiz olarak kesti.

SEYHAN'DA BİR İLK UYGULANDI

Seyhan bu konuda bir ilki gerçekleştirerek vatandaşların kurbanlarını ücretsiz kesti. Başkan Akif Akay'ın talimatıyla gerçekleşen bu hizmet vatandaşlar tarafından takdirle karşılandı.

Seyhan Belediyesi Gürselpaşa, Pınar, Şakirpaşa, 2000 Evler, Fevzipaşa, Emek, Reşatbey mahallelerinde kurduğu ücretsiz kesimhanelerde bayram süresi boyunca yaklaşık 4 bin koyunu ücretsiz kesti.

ÇUKUROVALILAR DA ÜCRETSİZ KESTİRDİ

Çukurova'da ise Huzurevleri, Beyazevler, 100. Yıl, Mahfesığmaz, Süleyman Demirel ve Kurttepe mevkilerinde kesimhaneler kuruldu ve vatandaşların kurbanları ücretsiz kesildi. Veteriner hekimlerin gözetiminde yapılan kesimlerde bayramın ilk iki günü hizmet verildi ve 2 bin civarında kurbanlık ücretsiz olarak kesildi.

Sabah erken saatlerden itibaren Seyhan ve Çukurova belediyelerinin kesimhanelerine gelmeye başlayan vatandaşların koyun, keçi, dana gibi kurbanlıkları bir düzen içinde sırayla alındı. Dini ritüellerin de yerine getirilmesinden sonra kurbanlar, uzman kasaplar tarafından titizlikle kesildi. Daha sonra vatandaşlara etleri poşetlenerek teslim edildi. Bütün bunlar olurken kurban kesen vatandaşlara ise sadece oturarak kurbanının kesilmesini ve parçalanmasını beklemek kaldı.

Kurbanları ücretsiz kesilen Seyhanlılar ve Çukurovalılar, durumdan memnuniyetlerini, “Başkanlarımız Akif Akay ve Soner Çetin'e çok teşekkür ederiz. Kurbanlarımızı ücretsiz kesti. Bizi bu sıcaklarda kasap aramak zahmetinden kurtardı. Üstelik de kasapların 100 liradan aşağı kesmediğini düşünürsek bizi önemli bir masraftan da kurtardılar” diye dile getirdiler.

SOSYAL BELEDİYECİLİK ÖRNEKLERİ VERMEYE DEVAM

Seyhan Belediye Başkanı Akif Akay ve Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin ise “Biz göreve gelirken vatandaşların her konuda yanında olacağız sözünü vermiştik. Sosyal belediyecilik anlayışımız gereği vatandaşımızın dini vecibelerini de yerine getirmelerine yardımcı olmak da görevlerimiz arasındadır. Bundan sonra da sosyal belediyeciliğin en güzel örneklerini vermeye devam edeceğiz” şeklinde masajlar verdiler.

BÜYÜKŞEHİR, YÜREĞİR VE SARIÇAM DA KESİMHANELER KURDU

Adana Büyükşehir Belediyesi ile Yüreğir ve Sarıçam belediyeleri de bayramda Sinanpaşa, Kiremithane, Bahçeşehir, Kışla, Akdeniz, Serinevler, Atakent, Orhan Gazi, Mehmet Akif Ersoy, Gültepe mahallelerine kurulan kurban kesim yerlerinde halkın kurbanlarını belli bir düzen içinde kesmeleri için tüm önlemleri aldı.

Sanıyorum ki artık gelecek bayramda bu belediyeler de vatandaşların kurbanlarını ücretsiz olarak keser. Seyhan ve Çukurova Belediyesi bunu yaptığına göre diğer belediyelerin de yapmamaları için bir neden yok.

Sonuçta bu da belediyelerin yapacağı bir kamu hizmeti.

Biz, Seyhan ve Çukurova belediyelerini yaptıkları öncü hizmet için kutluyoruz. Bu kriz günlerinde vatandaşın cebinde belki çocuklarına vereceği bayram harçlığı kalmış oldu böylece.

Bu vesile ile ben de geçmiş Kurban Bayramınızı bir daha kutlar, nice bayramlarda buluşmak üzere esenlikle kalın diyorum.

YEREL YÖNETiM VE BASIN TARSUS iÇiN BiRLiKTE HAREKET EDECEK

Kısa adı MEDYAD olan Tarsus Medya Mensupları Derneği Başkanı Okan Çalışkan, gerçekten soyadı gibi çalışkan, işinin hakkını layıkıyla yapmaya gayret eden değerli bir meslektaşımdır. Tabii her meslekte iyiler olduğu kadar kötüler de var. Bu İstanbul'da da, Adana'da da, Tarsus'ta da böyledir. Nitekim Tarsus'ta geçenlerde bu konuda bir takım tartışmalar olmuş.

Tarsus Belediye Başkanı Dr. Haluk Bozdoğan geçtiğimiz günlerde Tarsus Medya Mensupları Derneği'ni (MEDYAD) ziyaret etti ve Başkanı Okan Çalışkan ile Tarsuslu gazetecilerle sohbet etti. Sohbet sırasında Başkan Bozdoğan, gazeteciliğin onurlu ve çok anlamlı sorumluluklar taşıyan bir meslek olduğunu belirtmiş ama bu sektörde iyilerin yanı sıra kötülerin de olduğundan dem vurmuş. Kısa bir süre önce ‘Kalemini satanla asla işim olmaz' sözünü sarf eden Başkan Bozdoğan, bunu neden söylediğini de açıklamış. Bozdoğan, “Bu sözün, benim tanıdığım, bildiğim, değer verdiğim, dost olarak gördüğüm hiçbir arkadaşımla ilgisi yok. Ama bu kentte maalesef iki üç tane de olsa bu tip insanlar çıktığından bu sözü üzülerek söylemek zorunda kaldım. Ama tekrar ısrarla söylüyorum. Kalemini satanla gerçekten işim olmaz. Kente her gelen siyasi oluşumlara, partilere, örgütlere hep söylediğim tek bir şey var. Artık seçim bitti. Biz halkı ve Tarsus'u siyasetin çok üzerinde görmek zorundayız ve bu kentin değerlerini ortaya koyarken de hepimizin birlik olup bir arada olup sonuca gitmemiz gerekiyor” demiş.

Ardından da, “Benim için basın gerçekten çok önemli. Basın görevini yerine getirirken en çok destek vermesi gereken, buna katkı sağlaması gereken de tabii ki bizleriz. Elbette basınla ilgili olarak her belediyenin bütçesinde yer alan bir ödenek var. Bana sorunlarınızla ilgili ayrıntılı bir brifing verin, sizlere elimden geldiği kadar destek olayım” demiş.

Başkan'ın ziyareti dernek binasında birlikte yenen öğlen yemeği ve hatıra fotoğrafı ile sonlanmış.

Evet, bir bölgenin kalkınmasında yerel yönetim ve basının uyum içinde hareket etmesi şart. Her iki taraf da birbirine destek olmalı. Akıllı politikacılar basını arkalarına alır. Bu arada başkanın sözleri de dikkatlice irdelenmeli ve mesaj alınmalıdır. Basındaki çürük yumurtaları ayıklamak da o beldedeki düzgün gazetecilerin işidir.

Neyse ki Tarsus'ta sağ duyulu belediye yönetimi ve basın camiası var. Birlikte güzel bir dayanışma sergileyeceklerdir.