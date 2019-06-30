Milli Eğitim Müdürü, liselere yeni yerleşim esaslarını anlattı

Adana İl Milli Eğitim Müdürü Veysel Durgun ile velilerin merakla beklediği liselere kayıtlarda uygulanacak yeni yöntemler konusunda söyleşi yaptık. Durgun, bu konuda bilgi verirken, mahalle okulu projesi ile birçok okulda öğrenci yapısının değişerek daha karma bir hale geleceğini, liselere kayıtlarda ise velilerin çok önemsediği, “Eve en yakın okula kayıt olma” esaslarının hayata geçeceğini söyledi.

Okulların yüzde 90 oranında, seçilmiş öğrencilerin toplandığı bir yapıdan kurtulacağını belirten İl milli Eğitim Müdürü Veysel Durgun, “Bir örnek vermek gerekirse Piri Reis Anadolu Lisesi'ne geçmişteki gibi seçilmiş öğrenciler gelmeyecek. Yapı daha karma olacak. Bu okulumuz da diğer okullarımız gibi mahalle okulu yapısına kavuşacak. Türkiye genelinde bu tür seçilmiş okullardan 35 bin öğrencimiz var. Bu okullar seçilmiş öğrencili sistemden mahalledeki öğrencilerimiz yerleştiği bir sisteme dönüyor. Seçilmiş öğrencili sistem ise yüzde 10'a tekabül eden ‘proje okulu' diye tabir ettiğimiz sınavla kabul eden okullarla sınırlı olacak. Bizim 3 bin 500 civarında bu tür öğrencimiz var. Bu sene 29 bin 779 öğrenci sınava girdi, bunun 3 bin 500' ü sınavlı okullara yerleşecek, geri kalanlar ise kendi mahallesinde ortaokuluna en yakın olan liselere yerleşecek” dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Durgun, bunun nasıl olacağını da anlatırken, “Elbetteki okulun kontenjanından fazla müracaat olacaktır. Örneğin diyelim ki, bir okulun kontenjanı 50, ancak müracaat 500 kişi. Öğrenci burada 10 tane okulu tercih yapacak. Diyelim ki ilk üç tercihini Anadolu Lisesi'ne yaptı, sonraki diğer tercihleri farklı okullara örneğin meslek liselerine de olabilecek. Böylece evlere yakın okullara gitmesinin yolu açılmış olacak. Bunun kılavuzları da yayınlandı. Velilerimiz yayınlanan bu kılavuzlara bakıp tercihlerini yapabilirler. Müracaat eden öğrencilerin notlarının aynı olması durumunda orta öğretim başarı notu, alt sınıflar notu, yaşı vb. gibi faktörler devreye girecek. “diye konuştu.

Adana'da 1087'si devlete ait olmak üzere 1300'ün üzerindeki okulda 500 bine yakın öğrencinin öğrenim gördüğünü kaydeden Veysel Durgun, “Adana'da Türkiye'de en yüksek notları alan, bütün soruları doğru cevaplayan öğrencilerimiz olduğu gibi çok altlarda olan öğrencilerimiz de var. Adana'nın göç alan bir il olduğu unutulmamalı. “ifadelerini kullandı.

Adana'daki bazı okullarda çeşitli söylentilere konu olan ERASMUS programıyla da ilgili konuşan Müdür Durgun, ERASMUS programlarının sıkı takipçisi olduklarını söyledi. Durgun, “Bu projeler bazan sadece öğretmenlere ya da sadece öğrencilere bazan da her ikisi için uygulanan projeler. ERASMUS faaliyetleri de gün geçtikçe gelişiyor. ERASMUS'u sadece bir gezi gibi algılamamak lazım, orada bir sürü çalışma yöntemi devreye giriyor. Ayrıca Ulusal Ajans da her aşamada denetimini yapıyor. Ama bu konuda bizzat benim de denetimim var ve gördüğüm aksaklıklara da müdahale ederim” dedi.