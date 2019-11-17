Şimdi Zeydan Başkan’a destek olma zamanıdır!

BU sıralar Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, halkın büyük bir teveccühü ve büyük bir oy farkıyla geldiği makamında pek mutlu değil. Neredeyse Büyükşehir Belediye Başkanı seçildiğine pişman olma noktasındadır. Yani sıkıntılar o derecede…

Zaten koltuğa oturur oturmaz kucağına konulan 4.5 milyarlık borç Karalar'ın hareket kabiliyetini imkansızlaştırdı. Neticede, maaşların ödenmesi başlı başına bir zorluk, üstelik belediyeden önceki dönemler nedeniyle gelen alacaklılar arka arkaya dizilmiş ve icra marifetiyle belediyeden alacaklarını tahsil etmek için sıraya girmişler.

Cevap olarak bana şimdi diyeceksiniz ki bunun böyle olduğunu bilmiyor muydu? Yani biliyordu elbette ama o sorumlu makama oturunca, hizmet yapmak zorunda kalınca, Adanalılar sizden Karataş'tan Tufanbeyli'ye kadar hizmet, 13 bin çalışan maaş bekleyince, elde avuçta para olmayınca durumlar farklı oluyor tabi…

Ha, Zeydan Başkan, borçtan, mücadeleden yılacak bir adam değil, kendisini çok yakından tanırım, benim eski bir dostum, arkadaşım ve komşumdur aynı zamanda. Ne hissettiğini iyi bilirim.

Zeydan Başkan'ın son zamanlarda işçi çıkartmaları yüzünden sıkıntı çektiğini de biliyorum. Gönül adamı olan Zeydan Bey, asla bir insanın ekmeğiyle oynayacak karakterde birisi değildir. Ne var ki bankamatikçileri de belediye bütçesinden beslemesini kimse beklemesin. Laf ebeliğiyle gerçekleri örtbas etmeye çalışmasınlar. Bu tür havadan para almak isteyen ya da belediyede siyaset yapmak isteyen militan ruhlu kişilere prim vermemesi doğal değil mi?

Fakat bu arada kurunun yanında yaş da yanar misali, bankamatikçilerin, işe gelmeyenlerin, militanların yanında bazı işinde gücünde olan, emeğiyle çalışan insanlar da işten çıkartılıyor.

Zeydan Başkan'ın bu yanlışlıklara çok kızdığını biliyorum. Maalesef bu işten çıkartmalar konusunda yeterli özen halen sağlanmadı, hele hele bazı işçi çıkışları var ki sanki sırf Zeydan Başkan güç durumda kalsın diye yapıldı. Neyse ki, bu yanlışlıklar kendisine ulaştığında birçoğunu yeniden işe döndürdü.

Fakat halen yönetim kademelerinde bir belirsizlik, bir dağınıklık, bir koordinasyonsuzluk göze çarpıyor gibi. Bunu da bir dost olarak söylemem lazım.

Biliyorum kendisi Adana için çözümler üretmek adına gece gündüz uyumuyor, çalışıyor, görüşmeler yapıyor. Gecenin geç saatlerinde bile telefon başında. Ben kendisiyle son konuşmamda Zeydan Başkan'ı sıkıntılı, ancak kararlılığından bir adım geri atmamış gördüm.

Çünkü Karalar, sıkıntılarda asla “karalar” bağlayacak bir adam değildir.

Borç engelini de, muhalefet engelini de aşacaktır, bu süreçte belki bir iki otobüs seferi aksayacak, belki birkaç yolun asfaltı gecikecek ama sonunda kazanan Adana olacaktır.

Durun bakalım daha! Adam göreve geleli, daha 8 ay oldu. Adana'nın yıllardır biriken sorunlarını, 8 ayda Zeydan Karalar'a kimse yüklemeye kalkmasın, karşısında beni bulur!

Zeydan Karalar'a gereken zamanı vereceğiz, gerekli sabrı göstereceğiz.

O sürenin sonunda başarısız olursa eleştirilerimizi hep birlikte yaparız.

Ancak şimdi Adana olarak Zeydan Başkan'a köstek değil, destek olma zamanıdır…

Bunu Zeydan için değil Adana için yapmalıyız.

Eğer Zeydan Karalar'ın hizmetlerini engelleyecek yaklaşımlar içinde olursak kentin kaderine, kendi ayağımıza kurşun sıkmış oluruz.

O zaman bundan zararı Zeydan Başkan değil, Adana ve o tetiği tutanlar görür.

Böyle biline!..

ATO'YU OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL YAPMAYA ÇAĞIRIYORUM

Biliyorsunuz uzunca bir süredir Adana Ticaret Odası'nda, Oda'nın yaklaşık 5 bin dönümlük arazisi üzerine “Petrol İstasyonu mu yapılsın yoksa Kız Öğrenci Yurdu mu yapılsın?” tartışmaları yaşanıyor. Oda'nın Çukurova Üniversitesi'ne yakınlığı nedeniyle öğrencilerin yoğun olarak bulunduğu Beyazevler'de 27 yıldır boş duran 4957 metrekare arsasını değerlendirmek fikri ortaya çıkınca oda üyeleri ikiye bölünmüştü.

AKP ve Cumhur İttifakı'na yakın üyeler odanın arsasına petrol istasyonu, mağazalar, düğün salonu gibi tesisler yapılmasını istemişti.

Yapılan oylamada ise 44 üye “Yurt yapılsın” yönünde karar verirken, 27 üye ise “Hayır, Petrol İstasyonu” yapılsın demişti.

Fakat bu oylamadan sonra da petrol istasyonu yapılsın diyenler ısrarlarından vazgeçmedi. Hatta petrol istasyonu yapılsın diyen grubun başını çeken ATO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yücel Bayram, bir açıklama yaparak bu konuda ısrarlı olacaklarının altını çizmişti.

Yani artık bir orta yol bulunması imkansız gibi görünüyor.

Çok büyük bir kuruluş olan ve aslında yapması gereken bir dizi hizmet olan Adana Ticaret Odası uzunca bir zamandır bu tartışmaya kilitlenmiş durumda. Aslında ben bu tartışmaların altında başka şeyler yattığını, odaya hakim olma, odayı yönetme düşüncesi geçirdiğini sanıyorum. Benim gibi birçok oda üyesi de böyle düşünüyor.

Çünkü Adana Ticaret Odası'nın 25 bin civarında üyesi var ve bunların oda aidatları yılda 6-7 milyon gibi bir para yapıyor. Öğrendiğime göre de halen odanın kasasında 40 milyon yani eski parayla 40 trilyon civarında para varmış.

Herhalde bu tablo bazılarının iştahını kabartıyor olmalı.

Yani rant, büyük azizim…

Bu durum, ATO'nun aslında paraya ihtiyacı olmadığını gösteriyor.

Öyleyse, hani benzin istasyonu ATO'ya para kazandırmak için yapılacaktı?

ATO'nun paraya ihtiyacı yok. Ama Adana'nın öğrenci yurduna ihtiyacı var, ATO'nun hayır yapmaya ihtiyacı var.

Vay be, bir zamanlar Fethi Kamışlı, Şaban Baş gibi insanların büyük hizmetleriyle damga vurdukları Adana Ticaret Odası ne hallerde.

Oysa Adana Sanayi Odası ve Adana Ticaret Borsası'nda işler tıkır tıkır gidiyor.

Oraların yöneticileri, üyeleriyle tam bir uyum içinde.

Peki, ne olacak bu tartışma böyle sürüp gidecek mi. Bunun çözümü nedir?

Aslında çözüm çok basit. Yaparsınız bir olağanüstü genel kurul, herkes kozlarını paylaşır, yeni bir yönetim gelir, yeni gelecek yönetime, genel kurula yetki verilir ve bundan sonrası için yapılacak bütün işler çözüme kavuşur, bu tartışma da biter. Demokratik biçimde yapılacak, üyelerin hür iradesine yansıtacak bir olağanüstü genel kurula sanıyorum kimse “hayır” demez.

Evet, buradan bu çağrıyı yapıyorum.

Beyler! ATO'yu bir an önce olağanüstü genel kurul yapmaya götürünüz.

Adana'nın zamanını, Adana halkının değerlerini boşa çalmayın.

Evet, alınacak en doğru karar olağanüstü genel kurul kararıdır.

Kendine güvenen taraflar bu karara itiraz etmez.

B:akalım kimler destekleyecek, kimler karşı çıkacak?

Ak mı kara mı bu geçitte belli olacak?