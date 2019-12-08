Yaşama yol verelim, 112’yi gereksiz aramayalım

Geçtiğimiz 1-7 Aralık tarihleri arası “Acil Sağlık Hizmetleri Haftası” idi. Hepimiz için önemli olan bu 112 acil sağlık hizmetleri, yurt genelinde en uç noktalara kadar yayılmış 7/24 kesintisiz hizmet veren hayati öneme sahip büyük bir sistem. 112 acil sağlık hizmetlerinin amacı, 112 acil çağrı hattının aranmasını takiben en kısa sürede hastaya ulaşıp, en yakın ve uygun tedavi merkezine transferini gerçekleştirmektir.

Türkiye genelinde 82 Komuta Kontrol Merkezi (KKM)/Acil Çağrı Merkezi (AÇM) ve bu KKM/AÇM'lerin verdiği görev emriyle harekete geçen 2.735 Acil Yardım İstasyonu, 29.487 personel ve 4.910 ambulansla hizmet veren bu sistemin Adana bölgesinin başında Sağlık Müdür Yardımcısı Dr. Adnan Atılgan bulunuyor. Adana'nın başarılı İl Sağlık Müdürü Ahmet Özer'in yardımcısı olan Dr. Adnan Atılgan sistemin aksamadan amacı doğrultusunda hizmet vermesi için gecesini gündüzüne katıp çalışıyor. Adana'da Acil Sağlık Hizmetleri Başkanlığı'na bağlı olarak 95 ambulans, 59 istasyon, 878 personel görev yapıyor.

Adana'da 2018 yılında 202.281 vaka gerçekleşmiş. Yani 202.281 kişinin acil çağrısına ulaşılmış, müdahalede bulunulmuş, hastaneye sevki sağlanmış. Vakalara kent merkezinde ilk 10 dakikada ulaşma oranı yüzde 95, kırsal kesimde ise ilk 30 dakikada ulaşma oranı yüzde 90. Ancak bu süre içinde Acil Çağrı Merkezi sistemine gelen toplam çağrı sayısı 1.663.355.

Yani baktığımız zaman çok büyük ölçüde bir gereksiz çağrıyla karşı karşıyayız. Zaten 112 Acil'e yapılan aramaların % 95'i asılsız çağrılardan oluşuyormuş. Ne kadar yanlış bir şey değil mi sevgili okurlarım. Oysa ihtiyacı olan hastaya en kısa sürede ulaşılabilmesi için 112 Acil gereksiz yere meşgul edilmemeli ve trafikte ambulansa yol verilmelidir. Çünkü o ambulans bize veya yakınlarımızdan birisine de hizmet ediyor olabilir.

Bu aşamada dakikaların değil saniyelerin bile önemi var.

Bu yüzden Adana İl Sağlık Müdürlüğü ve müdürlüğe bağlı olan Acil Sağlık Hizmetleri Başkanlığı'nın tüm yurttaşlardan ve sürücülerden en önemli ricası şu:

112'yi gereksiz yere arama ve ambulansa yol ver!

Çünkü ambulansa yol veren yaşama yol verir!.. Sağlıkla kalın…

DOKTORLARIMA AÇIK TEŞEKKÜR

Her şeyin başı sağlık… Bunu geçtiğimiz günlerde bir kez daha anladım… Bir süredir mide bulantısı ve tansiyon düzensizliğiyle seyreden ancak birkaç kez gittiğim hastane acil servislerinde tanı konulamayan bir rahatsızlıktan muzdariptim. Sonunda benim çok sevgili dostum, kardeşim Dr. İsmail Çökük'ün önerisiyle ve yönlendirmesiyle Çukurova Devlet Hastanesi'nde tahlillerim yapıldı, filmlerim çekildi ve yapılan incelemede bir santimetre büyüklüğündeki böbrek taşımın yerinden oynadığı ve bana bu sıkıntıyı veren şeyin o olduğu anlaşıldı. Bunun üzerine yine bir başka değerli bir dostum, kardeşim olan Üroloji Uzmanı Dr. Fettah Tosun'un şifalı elleriyle Medline Hastanesi'nde bir operasyon geçirdim. Bu operasyonda tesadüfen Adana eski Baro Başkanımız Mengücek Gazi Çıtırık'ın kıymetli eşi Uzman Dr. Semra Günaştı Çıtırık da anestezimi yaptı.

Hastalığa tanı konulması sırasında Dahiliye Uzmanı Dr. İsmail Çökük'ün engin bilgi ve tecrübesinin çok etkisi oldu. Dr. Çökük'ün sağlıklı ve doğru yönlendirmeleri olmasa belki hastalığımın teşhisi daha uzun sürebilecekti. Ayrıca Ürolog Dr. Fettah Tosun da gerek ameliyatımdan önce bana verdiği moralle gerekse ameliyatım sırasındaki titizliği ve gerekse ameliyat olduktan sonra da beni yakından takip ederek sıkıntılı dönemi çabuk atlatmamı sağladı.

Şimdi Allah'a şükür, çok daha iyiyim ve o eski sancılardan, bulantılardan eser kalmadı.

Bu vesileyle değerli doktor arkadaşlarım Dr. İsmail Çökük ile birlikte bana büyük sıkıntı veren böbrek taşımı, şifalı elleriyle gerçekleştirdiği operasyonuyla yok ederek beni sağlığıma kavuşturan sonrasında da ilgisini esirgemeyen sevgili dostum hemşehrim Op. Dr. Fettah Tosun ve uzman ekibine, anestezimi titizlikle yapan Uzman Dr. Semra Günaştı Çıtırık'a, Anestezi Teknisyeni Aslı Doğan'a, Hemşire Hayati Çolak'a, Medline Hastanesi Üroloji servisi sağlık ekibine, hastaneye bizzat gelerek, telefon ya da mesajla “geçmiş olsun” dileklerinde bulunan değerli dost, arkadaş, meslektaş ve kıymetli kamu-kurum yöneticilerine, saygıdeğer büyükşehir eski ve yeni, Çukurova, Yüreğir Belediye başkanlarımıza, Adana milletvekillerimize, MHP il başkanı ve meclis üyelerine, bana daima güç veren aileme en kalbi şükranlarımı sunuyorum.

GAZiANTEP BASINININ GURURU OLDULAR

Gaziantepli duayen gazeteciler Erol Maraş ve Raci Dölek, benim yıllardır arkadaşlarımdır. Yarım asra yakın bir zamandır gazetecilik yapan bu insanlarla dostluğum neredeyse bir o kadar zamana dayanır. Bölgenin en saygın gazetecilerinden olan arkadaşlarım aynı zamanda Gaziantep'te faaliyet gösteren Olay Medya Grubu'nun da sahipleridir. Sahip oldukları medya kuruluşuyla yıllardır Gaziantep'te dürüst ve etkili gazetecilik yaparak haklı bir yere gelmişlerdir. Geçenlerde Olay Medya Grubu'nun kuruluşunun 27. yılını kutladılar. Ve bir ödül töreni düzenleyip Gaziantep'in “Altın Adamları”nı seçtiler. Gaziantep'in plakasının 27 olması nedeniyle özel bir anlam yüklenen 27. yıl gecesinde 27 kişiye ödül verildi.

Arkadaşlarım Erol Maraş ve Raci Dölek'in ev sahipliğindeki gece Şehitkamil Kültür ve Kongre Merkezi'nde yapıldı. “27. Yılın Altın Adamları Ödül Töreni”ne Gaziantep Valisi Davut Gül, AKP Gaziantep milletvekilleri Mehmet Erdoğan ve Derya Bakbak, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, İl Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ve başta Sanko Holding'in kurucusu ünlü iş adamı Abdülkadir Konukoğlu ile seçkin bir davetli topluluğu katıldı. Olay Medya'nın kuruluşunun 27'inci yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen programda, kentteki bürokrat, siyasetçi, sanayici, sağlıkçı ve iş adamı birçok kişiye ödül verildi. Gecede konuşan Erol Maraş, “30 Kasım 1992 yılında kurmuş olduğumuz Olay, bir ömrün geçmesine neden oldu. 28'inci yıla girdik. İyisiyle kötüsüyle acısıyla Gaziantep'e hizmeti, Gaziantep demokrasisine, Gaziantep siyasetine yön verici işler yapmayı planladık. Kimseyi bilerek, üzdüğümüzü, kırdığımızı sanmıyoruz. Şehrin menfaatleri için savaşlarımız oldu ancak son yıllarda basınla ilgili bazı sıkıntılar nedeniyle basın biraz güç kaybeder gibi gözükse de biz bu etkiyi kırmaya, kentimize hizmet etmeye yöneticilerimize kendi çapımızda yol göstermeye devam ediyoruz. Sizler gibi bizler de bu kente iyisiyle kötüsüyle hizmet etmekteyiz” diye güzel bir konuşma yaptı. Sonra da “27. Yılın Altın Adamları” ödüllendirildi.

Ben de gazetecilik mesleğini saygın bir şekilde sürdüren bu değerli dost ve arkadaşlarımı kutluyorum. Olay Medya Grubu, 27 yıldır Gaziantep'in gururudur. Kendilerine “Daha nice 27 yıllara” diyorum.