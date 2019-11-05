“Bİ KERE DE SEN GEL KARDEŞ” DİYECEK

Gitmemekte kararlı…

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Trump'ın ısrarlı davetlerini geri çevireceği ve Washington'a gitmeyeceği ileri sürüldü.

Beştepe Sarayına yakın kaynaklardan alınan bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan yakın dostu olan ve ailece görüştükleri Donald Trump'a telefon ederek, “Bi kere de gel sen be kovboy” diyerek daveti geri çevirecek…

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NOT:

İlgililer Erdoğan'ın Trump'ı WhatsApp üzerinden arayarak tasarruf tedbirlerini de başlatacağına dikkat çektiler…

ENFLASYON FENA DÜŞTÜ…

Yapılan yüksek oranlı kamu zamlarının enflasyon oranlarını düşürme mucizesi bu ay da devam etti.

Doğalgaz, elektrik ve ulaşım zamları yine etkisini gösterdi ve böylece ekim ayında da “hayat ucuzladı”…

Arjantin'den bir parlamenter heyetinin Türkiye Cumhurbaşkanını ziyaret ederek bu mucizevi başarıyı gösteren Ekonomi Bakanı Albayrak'ı beş seneliğine ödünç isteyeceği iddia edildi…

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Son dakika: Ekonomideki iyileşmeden rahatsız olan çevrelerin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a milyonlarca elektronik posta göndererek ekonomi yönetimini bizzat üstlenmesini istediler.

Erdoğan ısrarlar üzerine ekonomiyi ele alacak.

Böylece enflasyonun yeniden yükselişe geçeceği, enflasyon yükselirken faizlerin düşeceği ve hayatın ucuzlayacağına dikkat çekildi.

ZAMLI MAAŞ MÜJDESİ

Dünya ekonomi bilimine “kamu mallarına zam yaparak enflasyonu düşüren mucize bakan” olarak geçen T.C. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak memur ve emeklilere müjdeli haber vererek milyonlarca yurttaşı sevince boğdu…

Yılbaşı itibariyle mal ve hizmetlere yapılması planlanan % 28 zamma karşılık memur maaşlarına % 4, emekli aylıklarına % 6.6 civarında zam geleceğine ilişkin müjdeli haberi alınca boğulanlar arasında kurtarılmaya çalışanlar ise “bırakın da bu büyük haberin keyfiyle ölelim” diyerek kendilerini kurtarmaya çalışanlara engel çıkardılar. (Cümle uzun oldu müdürüm kusura bakma M.B.)…

Müjdeli zam haberiyle boğulmaktayken kurtarılmak üzere olanların kurtarıcılarını engellerken çekilmiş görüntülerini hatırlatan Bakan Albayrak:

“Biz halkımızın özgür iradesine saygılıyız. Zam furyasında boğulmak isteyenleri kendi hallerine bırakarak nüfus planlamasına yardımcı oluyoruz” dedi…

GÖKTEN BEREKET YAĞACAK

BAİK'in (Berat Albayrak İstatistik Kurumu) resmi verilerine göre yeni yılın başlamasıyla birlikte gökten yağmur gibi zam yağacak.

Yağmurun halk tarafından “bereket” olarak isimlendirilmesinden de anlaşılacağı gibi 2020 yılı bereketli bir yıl olacak.

Zam yapılacak ürünlerin başında motorlu taşıtlar vergisi, harçlar, trafik cezaları yüzde geliyor…

SORUMLULAR YAKALANDI…

İstanbul'da görülen “ıspanak zehirlenmesi” vakalarının sorumluları yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetin sıkı çalışmaları sonucu Temel Reis ve metresi Safinaz'ın spekülasyon amacıyla ıspanakları zehirledikleri anlaşıldı…

Gözaltına alınan iki çizgi film kahramanı savcılığa sevk edildi.

İki spekülatörün tutuklanarak cezaevine konulacakları sanılıyor…

Çizgi film severlerin ve Temel Reis hayranlarının gözaltıları protestoya hazırlandıkları bilgisine ulaşıldı.

YANLIŞ ŞEYİNİ GÖSTERMİŞ…

Ramiz kankası Hüsmen'e:

“N'oldu be Üsmen ani güvenlikçi olarak işe giriyodun?..”

“Olmadı be ya…”

“Neden olmadı?”..

“Mülakatı yapan arkadaşa pazılarmı, bacak adalelermi ve bütün kaslarmı güsterdim çok biyendi…”

“Eeee… Madem biyendi?..”

“Soona işin saabisi kadın geldi, ‘referansını göster' dedi. Ben yanlış şeyimi göstermişim eralde be yaa ki işe almadılar…”