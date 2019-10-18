Mektup Erdoğan’ı güçlendirdi

Trump, Erdoğan'a “Budalalık etme” diye akıl verdiği mektubu medyaya sızdırdı…

Türkiye iktidarı ve muhalefetiyle ayağa kalktı…

En azılı “düşmanları” bile Cumhurbaşkanını sahiplendi, Trump'ı kınadı…

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Yani…

Aptalca yazıldığı sanılan mektupta son derecede kurnaz bir üslup kullanılmış, medyaya bilerek sızdırılmıştı…

Ve arzulanan oldu…

Mektup siyasi olarak Erdoğan'ın işine yaradı…

Erdoğan kaybettiği gücün önemli bir bölümünü yeniden kazandı…

Tıpkı…

15 Temmuz başarısız darbe girişimi sonrasında olduğu gibi…

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Canlarım benim…

Erdoğan'ın devlet adamlığı tartışılır…

Ama…

Siyasetteki ustalığı asla tartışılmaz…

Neden mi?..

Mektuptan sonra takınacağı tavrı iyi izleyin…

Mektubun nasıl ve nereden sızdığını öğrenin…

Ne demek istediğimi anlarsınız…

PUTİN'DEN BAŞKA YOK…

Putin, Trump'ın “strateji amaçlı” mektubu için bakın ne dedi:

“Trump'ın Erdoğan'a yazdığı mektupta çok garip bir dil kullanılmıştı. Normalde devlet başkanları bu tür ifadeler kullanmaz.”…

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Sevseniz de sevmeseniz de Putin dünyada en son ve tek “Devlet Adamı” örneği…

Hatırlayın…

Rus uçağını düşürdüğümüzde, bizden özür mektubu alıncaya kadar geri adım atmadı…

Türkiye ile bütün ilişkilerini kesti…

Çünkü…

Devlet politikasını “Türkiye ile önce gerginlik sonra barış” üzerine kurmuştu…

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İsrail Hava Kuvvetleri Rus uçağını düşürdüğünde ise “olur böyle şeyler” dedi…

Çünkü…

İsrail ile gerginlik yaşamak Rusya devlet politikasına uygun düşmüyordu…

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Keşke bütün ülkeleri Putin gibi devlet insanları yönetse…

Ve fakat…

Ve tabii ki…

Demokrat ve hukuka saygılı olmaları şartıyla…

MUHALEFET FARKINDA DEĞİL…

Farkındasınızdır…

Neler oluyor neler ama…

TL, Dolar karşısında kimilerinin beklediği gibi değer kaybetmiyor…

TL, Dolar'a da “Dış Güçlere” de dayanıyor…

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Neden?..

Çünkü…

Bu askeri operasyon Türkiye'ye hiçbir şey kazandırmasa da…

Erdoğan'ın yeniden “mağdur” rolünü kapmasına yetti…

Yeni (Dış ve iç) düşmanlar karşısında seçmenleri birbirlerine yaklaştırdı…

Ve…

Bir yandan muhalefet…

Diğer yandan medya (Bütünüyle) Erdoğan'ın etrafında kenetlendi…

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Bundan sonra ne mi olur?..

Muhalefet ya bu operasyonun Erdoğan'ın siyasi hayatını bitireceğine inanıyor…

Çünkü…

Ötelenmiş olan ekonomik kriz kara bulut Ya da…

Muhalefet daha önce yaptığı yanlışın daha kötüsünü yapıyor…

Ama farkında değil…

ÖYLE OLMADIĞI ANLAŞILDI

Erdoğan zannediyor ki…

Ya da ona deniyor ki:

“Beyefendi, siz sadece hükümet etmeye odaklanın, anayasal kurumları asla ciddiye almayın. Biz refahı yarattık mı anayasal kurumlar kimsenin umurunda olmaz”…

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Öyle olmadığı anlaşıldı…

Anlaşıldı ama…

Ekonomi de sekiz yıldır yerinde saymaktan öte geri geri gidiyor…

Ekonomi geri gidince haliyle refah da geriliyor, yoksulların ve orta direğin refahtan aldığı pay düşüyor…

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Ünlü siyaset filozofu ve tarihçi Tocqueville şöyle demişti:

“Hiç şüphem yok ki Amerika'daki demokratik kurumlar bu ülke sakinlerinin üstün ticari aktivitesinin sebebidir…”

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Evet…

Demokratik anayasal kurumlarınız güçlüyse müreffeh bir ülke olursunuz…

Değilse, sürünürsünüz…

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Bizdeki siyasal iktidarlar anayasal kurumların güçlü olmasından korktular…

Ve o nedenle…

Yıllardır, geri kalmışlık sınırında patinaj çekiyoruz…