ONURSUZLUK VE EDEPSİZLİK BULAŞICIDIR

Gelin sizinle beyin sporu yapalım…

Diyelim ki…

Bir ülkenin yasama organı, bir başka ülkenin (İki ülke de müttefik olsun) başkanı hakkında:

“Kendi halkının 400 milyar dolarını çaldı” iddiasıyla soruşturma başlatmış olsun…

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Ve yine diyelim ki…

Kendi halkının 400 milyar dolarını çalmakla suçlanan başkan ise kalkıp gülümseyerek o ülkenin başkanı için:

“O benim dostum” desin…

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Daha da öte…

Kendi halkının parasını çalmakla suçlanan başkan…

Kendisini hırsızlıkla suçlayan ülkenin başkanının ayağına hemen her yıl en az 4-5 kez gittiği halde… Diğeri 4 yılda sadece bir kez gelmiş olsun…

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Ve fakat

Ve buna rağmen…

Daha yakın bir zaman önce yüz yüze görüşmeyi bile kabul etmeyen suçlayıcı başkan suçladığı başkanı yine ayağına çağırsın…

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Ve son…

Diyelim ki o başkan sizsiniz…

Bu aptal ve edepsiz daveti kabul edip gider misiniz?..

Yoksa…

“Onursuzluk ve edepsizlik bulaşıcıdır” deyip daveti geri mi çevirirsiniz?..

Yani…

Onursuzluk yerine…

Onurlu ve erdemli olmayı mı tercih edersiniz…

KİRLENMEKLE EŞDEĞERDİR…

“M. Akif Ersoy bir gün Neyzen Tevfik'i ziyarete gider…

Giderken de yanında yiyecek bir şeyler götürür…

Yemek sonrası ellerini yıkar…

Gözleri, duvardaki çiviye asılı havluya takılır…

Ellerini kurulamadan çıkıp Neyzen'in yanına gelir…

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Neyzen, Şair'in ıslak ellerini ovuşturduğunu görünce kalkar kirli havluyu alıp Ersoy'a uzatır…

Gülümser büyük Şair…

“Sağ ol Tevfik” der… “Ellerimi az önce yıkadım”…

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Trump'ın ve ABD'nin edepsizliklerinden ve kirlenmişliklerinden sonra o davete gitmek, kirlenmekle eşdeğerdir…

AĞZIMDAN YEL ALSIN

Biliyorsunuz…

PKK-YPG elebaşlarından Mazlum Kobani takma isimli teröristi Amerika'dan geri istedik…

Peki?..

Kobani, ABD'de mi?..

Değil ama belli ki bizimkiler gideceğine inanmışlar…

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Canlarım benim…

Bizimkiler ABD'den Kobani'yi tutuklayıp bize göndermesini isterken…

Bir bakmışsınız…

Bizimkiler ABD'ye girerken aynen Reza Zarrab gibi yakalanıp cezaevine konmuşlar…

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Tövbe tövbe tövbe…

Ağzımdan yel alır inşallah…

ÇOCUKLUK YAPMAZ

Suriyeli Müslüman Kardeşler Terör Örgütü şimdi de Suriye ordusuyla çatışmaya girdi…

Yanlarında kim var?..

Tabii ki bizim Mehmetçiklerimiz var…

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Umarım ve temenni ederim ki…

Ülkeyi yönettiklerini zanneden zevat bir çocukluk yapmaz…

ENCAMIMIZI HAYREYLE

Rusya'ya 2.5 milyar doları iki sene önce peşin ödeyip satın aldığımız S-400'leri kuramıyoruz…

Neden mi?..

Rusya halen füze başlıklarını vermedi de ondan…

Zaten kursak da Suriye'nin bütün saldırı füzeleri Rus yapımı…

Yani S-400'lerle komşudan gelebilecek füzeleri engelleyemeyiz…

“Patriot kuralım” desek ABD henüz satmayı kabul etmedi…

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Zor be canlarım…

Hem de çok zor durumdayız…

Allah encamımızı hayreylesin…

ERDOĞAN'SIZ TÜRKİYE…

Haberin kaynağı Reuters…

Yani haberin doğruluğu kesin…

Üst düzey bir Amerikan Dışişleri yetkilisi, “Türk hükümetinde herkes Erdoğan değil” dedi.

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Yani…

“Asıl karar verici Erdoğan değil diğer bazılar” demek istedi…

Yani…

Son dört aydır “Yeni dönemin Encümen-i Danişi devrede” tespitimi doğruladı…

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Enseyi karartmayın…

Erdoğan'ın “yetkisiz cumhurbaşkanı” olduğu bir Türkiye'de her şey çok daha güzel olacak…

İKİ KURUM DA AYAKTA

AKP ve Diyanet Cumhuriyet'imizi kirletti…

AKP ve Diyanet İslâm dinini çürüttü, kokuşturdu…

AKP ve Diyanet Atatürk'ümüzün ruhunu muazzeb etti…

Ve fakat…

Ve ne yazık ki…

Bu iki kurum da halen ayakta…

Halen görev başında.

Halen kirletmeye devam ediyor…