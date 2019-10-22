ŞERİAT DEVLETİNE YATAY GEÇİŞ Mİ?..

Anayasasında “Demokratik laik hukuk devleti” olduğu yazan bir ülkede; resmi bir kamu kurumu fetva verebilir mi?..

Veremez…

Diyelim verdi.

O fetvayı o ülkenin cumhurbaşkanı açıklayabilir mi?..

Açıklayamaz…

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Canlarım benim…

Cumhurbaşkanı yıllardır “sigara zararlıdır” diyordu…

Haklıydı.

Kapalı alanlarda sigara içilmesinin yasaklanması bile doğruydu…

Çok da iyi oldu ama bütün bunlar “fetva” çıkarılarak değil anayasa çerçevesinde, yasalarla yapıldı…

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Güzellerim…

“Laik hukuk devleti” iddiasındaki bir ülkede “haram” diye bir tanımlama olmaz…

Bir eylem yasak veya suçtur…

Sigara içmek ise suç olmadığı gibi yasak da değildir…

Açık havada ve kendi evinizin içinde sigara içebilirsiniz…

Ama ve mesela…

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Açık havada veya kendi evinizin içinde cinayet işleyemezsiniz…

Devlet de “Cinayet” eylemini “haram” olarak açıklayamaz…

Açıklarsa ne olur?..

Hukuk devleti olmaktan çıkar, şeriat devletine yatay geçiş yapar…

LÜTFEN NOT EDİNİZ…

Ey iktidar sözcüleri ve adalet bakanlığı çalışanları…

Ve sözde milliyetçiler ile samimi ümmetçiler!..

En başından söyleyeyim…

Az sonra okuyacaklarınız temennilerim değil, tespitlerimdir…

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Efendiler!…

Lütfen not ediniz…

18 Ekim cuma günü başlayan 120 saatlik “Ateşkes” süresi bittiğinde…

YPG bölgeyi tamamen terk etmiş olmayacak…

Çünkü…

100 bini eylemci, 64 bini kamu kurumlarında çalışan 164 bin silahlı YPG'linin ancak ve en çok 6 veya 7 bini yaşadıkları meskûn mahalleri terk etmiş olacaklar…

Nereye gittiklerini bizler de bilmeyeceğiz…

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Ve canlarım, güzellerim…

Sorun çözülmüş olmayacak…

SURİYE SORUNU ASIL ŞİMDİ BAŞLIYOR…

70 yıl önce başlayan İsrail – Filistin sorunu çözüldü mü?..

70 yıldır çözülemeyen Hindistan/Keşmir sorununu unuttunuz mu?..

45 yıldır süren Kıbrıs sorunu halen çözüm beklemiyor mu?..

Ki…

45 yılın 17 yılı AKP iktidarında geçti ama olduğu gibi duruyor…

Yaklaşık 30 yıl önce başlayan Balkanlar sorunu (Yugoslavya) iç savaş bittiği halde çözülemedi…

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Yani canlarım…

Suriye'de sorun bitmedi…

Bu kafayla bitmez de…

İlle de bitmesi isteniyorsa…

Suriye, iç politikada “meze” olarak kullanılmayacak…

Kullanılmaya devam edilecekse eğer…

Suriye sorunu asıl şimdi başlıyor…

BU DEFA HALK YEMEDİ…

Real Politiğin kurucularından biri Hans Morgenthau şöyle demişti:

“Uluslararası politikanın hedefleri ne olursa olsun, iktidar her halükârda birincil hedeftir.

Devlet adamları ve halklar nihai olarak özgürlük güvenlik ve refah isteyebilirler… Ancak ne zaman amaçlarını uluslararası politika yoluyla elde etmeye kalksalar, bunu iktidar mücadelesi ile yaparlar…”

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Neymiş?..

Fırat'ın doğusuna yapılan operasyon “ya istiklal ya ölüm” demekmiş…

Yani, dillere pelesenk edilen “beka sorunu” nedeniyle imiş…

Çok komik…

Hiç inandırıcı değil…

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Çünkü…

Operasyonun amacı Erdoğan ve Ak Parti'yi ayakta tutmaya çalışmaktır…

Ama bu defa halk yemedi…

YERLİ KARIYI KAKALAMIŞLAR…

Temel AIDS olup olmadığını kontrol ettirmek için doktora gitmiş…

Tahlil sonuçlarına göre temiz çıkmış…

Kızmış Temel…

“Ulan ağzına ettiğimun p.ezevengi” demiş… “Nataşa diye bağa yerli kariyi kakalamiş…”…

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Yok valla…

Putin – Erdoğan görüşmesine kıssa olsun diye anlatmadım…

Fıkra bu fıkra…

Valla…