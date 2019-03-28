HAYDİ TÜRKİYE SANDIK BAŞINA

Değerli Okurlar, bir kaç hafta evvel “AYRIŞTIK” diye yazmıştım hani, siyasilerin, vatandaşın, sanatçıların bile kendi gibi düşünmeyenlere tahammülünün kalmadığını, uygar bir insan gibi davranmanın döneklikle suçlandığı günlerden geçiyoruz, demiştim. Herkes birbirine akla hayale gelmeyecek sözler sarf ediyor. Değil tartışmadan kaçınmak, Allah'ın selamı bile esirgenir oldu. O yüzden de bizi birleştirecek, sevgiden, saygıdan bahsedecek insanlara ihtiyacımız var. EKREM İMAMOĞLU gibi… Bu seçim maratonu başladığında kendisiyle bir iki kez görüşmüştük. Bende bıraktığı izlenim “temiz bir Anadolu çocuğu” olduğuydu. Parti gözetmeksizin herkesin seveceği, içimizden biriydi. Halkı tanıyor, sorunları gözlemliyor, onlardan bizden demeden herkese içi gülen gözlerle bakıyordu. Sabırla anlatıyor, onu sinirlendirmeye çalışanlara zekasının kıvraklığıyla öyle cevaplar veriyordu ki, karşısındakiler bile şaşırıyordu.

Geçtiğimiz günlerde Halk TV'de yayınlanan bir programda saygın gazeteciler Sayın Uğur Dündar, Sayın Ayşenur Arslan, Sayın Tuba Emlek ve Sayın Şaban Sevinç'in sorularına verdiği cevapları keyifle izledim. Sayın İmamoğlu, gençlerden bahsediyor, onları anlıyor ve çocuklara eğilmeliyiz, diyor. İş imkanları yaratmanın, meslek öğretmekten geçtiği sorumluluğunu taşıdığının farkında. Anadolu'nun geleneklerini batıyla harmanlıyor, İstanbul'da mazlumun kapısı belediye başkanıdır, diyor. Diksiyonuyla, beden diliyle 21. YY siyasetçisine çok iyi bir örnek teşkil ediyor. Kimseyi tehdit etmiyor, birlikten beraberlikten daha güzeli mi var, diyor. Sıkılmadan kendini anlatmaya devam ediyor. “Bugün bana oy vermezsen, inan 5 sene sonra oyun benimdir” diyor. Kendisini canı gönülden destekliyorum.

Değerli Kadıköylüler, CHP Kadıköy Adayı Sayın Şerdil Dara Odabaşı'dan da bahsetmek isterim. Kendisiyle de tanışma, birkaç kez de sohbet etme fırsatım oldu. Yakınen gözlemledim. Öncelikle kendisi Atatürkçü bir ailenin Atatürkçü bir evladı. Hizmet etmek için heyecanlı, içten, genç ve yiğit bir adam. CHP İstanbul İl Teşkilatı'nda yıllarca hizmet etmiş, deneyimli, örgüt yapısını, Kadıköy'ü ve Kadıköylü'yü iyi tanıyan bir genç. Aynı Ekrem İmamoğlu gibi, Anadolu'yla batıyı sentezleyebilecek bir görgüye sahip. Vatandaşla tokalaşması, sohbeti içten ve saygılı. Koltuğa oturmak için değil, çalışmak için göreve talip.

Değerli İstanbul Halkı, artık sizin görev zamanınız. CHP'ye olan kırgınlıklarınızı anlıyorum ve paylaşıyorum. Ama unutmayın ki CHP sadece yönetim kadrosundan ibaret değildir. Hiçbir beklenti gözetmeden canla başla çalışan fedakar bir parti örgütü vardır. Parti örgütünü destekleyen ve üşenmeden kilometrelerce yol yaparak örgütü ve adayları motive eden Sayın Umut Oran, Sayın Muharrem İnce gibi değerli CHP'liler var. Unutmayınız ki, yönetenler daima değişir ama CHP kalıcıdır.

Değerli Okurlar, gelecek Türkiye'sinin “AYDINLIĞI” sizlerin vereceği kararlılığa bağlıdır. Kızgınlıkları, kırgınlıkları kenara bırakıp SANDIĞA GİDİP, OYUMUZU KULLANMALIYIZ.

SON SÖZ: MARTIN SONU BAHAR.