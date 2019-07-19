ABD’nin yaptırımı neden etkilemedi doları?

Türkiye'de ekonominin durumunu nasıl anlıyorsun? Hemen dolar fiyatına bakıyorsun. Artmamışsa “ekonomi iyi” sanıyorsun! Bu göstergeyi sen biliyorsun da iktidar bilmiyor mu?

Nitekim doları baskılarsan, fiyatının artmamasını sağlarsan, batan şirketleri de haber yaptırmazsan, ekonomi gayet iyi… Baksana dolar kıpırdamıyor, yerinde sayıyor!

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Oysa Amerika'dan S-400'lere karşı ilk somut yaptırım geldi! Dolar kıpırdamadı! Resmi kaynaklardan “Amerika ve diğer F-35 ortakları Türkiye'yi resmen programdan çıkarma sürecini başlatma kararında mutabık” açıklaması yapıldı.

Dolar, bana mısın demedi! Demek ki ekonomi kuvvetli! İşi bilmeyen kim olsa başarısız görünmemek, günü kurtarmak, daha fazla tepki almamak için aynısını yapardı. Doları tutardı.

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Oysa Erdoğan, “Yaptırım konusunda Sayın Trump'ın yaptığı açıklamada açıklıkla böyle bir şeyin olmayacağını da kendisinden özellikle dinlemiş olduk” demişti.

Klasik olarak, Biz mi yanlış anladık dinlediklerimizi? Yoksa Amerika, Başkan'ını iplemedi mi? Amerika da başkanlık sistemi… Lakin kongrede alınıyor kararlar. Trump kafaya göre yönetemiyor ülkeyi.

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Peki, bizde Meclis'in onayı alındı mı? Gerekli kurullarda tartışıldı mı? Yoksa bu yaptırımdan bundan 17 yıl önce katıldığımız projeden atılmamız önemli bir gündem maddesi sayılmaz mı?

Aslında F-35 programından çıkartılmamızın Türkçe meali; “Batıdan borç aldığınız paralarla karnınızı doyuruyorsunuz. Yine de bizim düşmanımız Rusya'dan S-400 füzelerini alıyorsunuz” anlamında…

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Türkiye'de çoğunluk “Yapıp yapacakları bu kadardı” diye düşünüyor olabilir. Amerikan ekonomisi için en tehlikelisi, Türkiye'nin S-400 füzelerini almasının “emsal” teşkil etmesi. Büyük darbe yer Amerikan ekonomisi… Amerika'nın en büyük geliri, silahlar geliştirip onları dünyaya itelemesi…

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Her yıl yüz milyarlarca dolarlık silah satıyor. Bu saadetin sona ermesini bu kadar kolay kabul eder mi? Ülkede dış ilişkilerden, diplomasiden anlayan, stratejiden anlayan da mı kalmadı?

Ekonomimizin “zayıf” olduğunu biliyorlar. Arka arakaya sert yaptırımlara başlarlarsa halkı kenetlerler… Türkiye'yi Rusya'nın kucağına iterler. Bunu da istemezler!

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Akıllı bir ülke ne yapar? Birkaç göstermelik yaptırımın arkasından, yerine Türkiye'nin borçlanmasının azaltılmasını sağlar… Ekonomisini sallar. Öyle de yapacaklar!

Amerika dünyada parayı yöneten ülkedir. Kapı arkasında görüşmeler yapar, verilen borç miktarını kısar. Kimi dış mihrak ilan edeceksin? Daha önemlisi ne diyeceksin? Bize borç vermedi mi?

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Siz piyasaların dün, bugün, yarın verdiği, vereceği tepkilere bakmayın. Bitti sanmayın. Bu iş uzadıkça tadı kaçacaktır.

Şu an ülkeyi çivi çakmaktan çok, çakılan çivileri satan bir zihniyet yönetiyor. Doları tutunca ekonominin düzeleceğine inanıyor! Koyun bile olsan yandan yandan uzaklaşırsın ortamdan…