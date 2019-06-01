Acaba büyüyen ne?

Bakalım açıklanan bu rakamlardan sonra nasıl süslü, püslü açıklamalar yapacaklar. Eksi mi büyüdük? Artı mı daraldık? Yoksa pozitif mi küçüldük? “Yaz kızım; Türkiye ilk çeyrekte eksi 2.6 büyüdü… Küçüldü demeyelim, genelde akılda kalır son kelime”…

Ağız birliği etmişçesine “Daraldı” diyorlar bir de… O zaman büyüme değil, genişleme deyiver. Büyümenin zıttı küçülmedir. Daralma deyince acısı hafiflemiyor ki!

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Türkiye'de açıklanan büyüme rakamlarının fazla ciddiye alınacak tarafı yoktur. Nedeni basit; gerçeklerden kopuktur! Zira ülke ekonomisinin durumunu görmek için çarşıya, pazara gitmek daha gerçekçi olur.

Kalkınma yaratmayan büyüme mi istiyorsun? Al bir arazi… Kondur bir apartman… Ruhsatsız olduğu anlaşılsın, belediye gelsin yıksın. Elde ne kaldı? Yine boş bir arazi! Lakin ekonomik açıdan büyüme gerçekleşti.

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Açıklanan rakamlarda büyüme falan da yok. Türkiye yine küçülmüş. Küçülme hızı azalmış. Gayri safi hasıla 784 milyar dolardan 748 milyar dolara düşmüş. Türkiye 36 milyar dolar daha fakirleşmiş, para uçmuş gitmiş.

Oysa o kadar da büyüme yöntemini değiştirmişti. Demek yeterli gelmedi! Türkiye yerinde otursa bile büyüyordu. Nasıl ufaldıysak hesaplamalar bile kurtarmadı, küçülmeyi durduramadı.

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Ülkenin 82 milyon nüfusunun üzerine 5 milyon mülteciyi de katın. Onlar da yaşamak için çalışıyor, yiyor, içiyor, giyiniyor, barınıyor. Bu harcamaların hepsi büyüme rakamlarına yansıyor.

Toplam 87 milyon kişinin ürettiğini büyüme rakamlarına katıyoruz, kişi başı milli geliri hesaplarken onları yok sayıyoruz. Toplam sayıyı 82 milyon kişiye bölüp kendimizi olduğumuzdan zengin gösteriyoruz. “Aslında çok da kötü değilmişiz” diyoruz. Bariz kandırılıyoruz!

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Buradan pay biçin ülkenin aslında ne kadar fakirleştiğine. Vatandaşın gerçekte ne hale geldiğine… Tüketim yıllık yüzde 4.71 azalmış. Nüfus artıyor, toplam harcama düşüyor! Bu durum katmerli fakirleştiğimiz anlamına geliyor.

Bizim yerimize kamu harcamış. Kamu hangi parayı dağıtmış? Bizden topladığı vergileri… Az buz da değil; harcaması yıllık yüzde 7.22 arttı. Seçim için kesenin ağzı açıldı. Kime dağıtmışlarsa artık, sanki babalarının paraları!

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Belki küçülme az görünüyor ama iktidar fesat odaklarına ders veriyor. “Yüzde 10 büyüdük” deseler bile sakın itiraz etme! Sonuçta beka meselesi, milli mücadele…

Millet halinden memnun, şikayet etmiyorlarsa bana ne? Ben hiç rahatsızlık vermeyeyim, uyusun da büyüsün Türkiye! Ülkede bir şeylerin büyüdüğü kesin de… Acaba büyüyen ne?