Türkçe Olimpiyatlarında aşk dolu sözlerle FETÖ'ye; “Dön bebeğim, acılar seliyim, dön bebeğim, hasrete gebeyim” diye inleyenler, Sözcü yazar ve yöneticilerine FETÖ'cülük suçlaması ile ceza verilmesini beğendi! Ne büyük ironi değil mi?

Adalet önemli… Ne o asgari ücreti beğenmediniz mi? Yandaşlar milyarları götürüyorken adil gelmedi mi? Ne haddinize? Ücrette bile adalet yok ülkede!

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Asgari ücret 2.500'ün altında olursa masaya oturmayız diyen sendikaları gördünüz. Yalandan itiraz ettiler. Çıkışta lüks arabalarına binip gittiler…

Sahi 2.324 liranın neyini beğenmiyorsunuz? Çok ayıp ediyorsunuz! Ufak hesaplar mı yapıyorsunuz? Daha fazla artırsalar kanal açmayacaklar. Katarlıları hiç mi düşünmüyorsunuz?

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Asgari ücretliye hayırlı olsun, güle güle harcasın. Aman harcarken çok gülmesin. Deli diye götürülmesin!

Kişi başı yıllık 81 bin dolar geliri olan Norveç'in battığını açıklamıştı Erdoğan… Kendi ülkesinde yılda 4680 dolarlık asgari ücretle kriz yalan!

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Halkımızın yüzü suyu hürmetine asgari ücrete “jest” yapılacak sözü de verdi. Gerçi Berat Albayrak da 2.5 milyon kişiye iş bulacağını söylemişti. Bakalım jest gelecek mi?

Zira jeste gerek kalmadı. Berat Bey enflasyonun hakkından geldi… Ekonomi gayet iyi… Aslında şımartıyorlar bizi…

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Ne müthiş bir zam… Muazzam! Yıllardır matematik ile uğraşırım, asgari ücretli kiraya bu kadar, mutfağa bu kadar, markete, alışverişe, okula, faturalara şu kadar ödese geriye ne kalıyor diye hesaplayamadım!

İyi de bu duruma gelene kadar ne yapıldı? Ücretler nasıl azaldı da millet asgari ücret almaya başladı? Kötü yönetimde arayacaksın hatayı…

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Çalışanlar daha iyi maaşlar alıyordu geçmişte! Şimdi özel sektör çalışanlarının yüzde 42'si maaşını alıyor asgari ücretle… Ücret rakamına takılana kadar asgari ücretli sayısını düşürmek gerekiyor haliyle…

Hane başına düşen gelir üç kat arttı demişti Maliye ve Hazine Bakanı… Kayınpederi eli yükseltti, dört kat arttı diye düzeltti. Yani bu üç-dört kat artmış hali…

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Hane var hane var hani… Hangi hanelerin gelirinin üç-dört kat arttığı söylenmedi! Geliri artan artık kimin hanesiyse? Kapı kapı dolaşıp bize de gösterse. Muhtemelen fakirhanelerden değil malikânelerden bahsediyor kendisi…

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Asgari ücret ile çalışanların elde ettiği gelir, bırakın temel ihtiyaçları karşılamayı insan onuruna yaraşır geçim koşullarını sağlayacak tutarın da gerisinde. Bari dalga geçer gibi “iyi zam yaptık” deme… Milleti jest bekler hale getirme!

Enflasyon düştü ama hâlâ bazı kendini bilmezler; “O zaman neden her şey pahalı?” diye çıkıp akılları sıra itiraz ederler. Onlar pahalı değil güzel kardeşim, alamıyorsanız size “fakir” derler!