Amerika’nın Türkiye’ye limonla mesajı!

Durun! Büyük oyunu çözdüm! Haziran ayında fiyatı en çok artan ürün “limon” oldu. Kim yiyor bu limonu? Sıksan suyu içilmez, votka ile gitmez. O zaman neden limonun fiyatı bu kadar artıyor?

Limon ne renk? Sarı… Aynı Trump'ın saçı… Adamımız Trump! “Bakın, aklınızı başınıza alın, şimdilik limonun fiyatını artırırım, uzatırsanız limon gibi sıkarım” demeye getiriyor. Mesaj veriyor.

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Belli ki Amerika'nın yeni bir oyunu ile karşı karşıyayız. Ufak bir soruşturma ile limondaki fiyat artışının özellikle Amerika ile bağlantılarına dair kuvvetli delillere rastlanacağını söylemek için âlim olmaya gerek yok. Yandaşlar herhalde bu kıyağımı unutmazlar!

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Ünlü bir ekonomist vardı. Adı aklıma gelmedi. Hani her ortamda “Faiz sebep, enflasyon neticedir” derdi. Faizler kaçta? Merkez Bankası'na sorarsan yüzde 24'te… Ya enflasyon? Yüzde 15.7'de… Eee nerede netice?

Ünlü ekonomistin teorisine göre faizler yüksekken enflasyonun artması gerekmiyor muydu? Türkiye'de ekonomiyi en iyi yönetecek kişinin yine bu ünlü ekonomistin damadı olması ne büyük tesadüf değil mi?

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Merkez Bankası önümüzdeki günlerde toplanacak. Muhtemelen faizleri ucundan indirecek. Oysa faiz ile enflasyon arasında 830 baz puan fark var.

Ünlü ekonomisti dinlerse “Vatan satmak yüksek faizle olur” sözüne takılıp “Faiz ısrarcıları karşılarında beni bulur” demesini de hatırlayıp en az 800 baz puan faiz indirmesi gerekir. Yer mi?

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Enflasyon demişken, biraz değinmek gerek… Enflasyon yalan! Bunu hiç şüphe etmeden vicdanım rahat bir biçimde söylüyorum. Açıklanan rakamlara zerre inanmıyorum. Olan yine memur, emekli maaşına oldu, ona yanıyorum! Şöyle anlatayım, haziran ayında enflasyon sepetine dahil 418 maddeden 51 maddenin ortalama fiyatlarında değişim olmadı. Yani mayıs ayıyla aynı kaldı.

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Tam 264 maddenin ortalama fiyatı arttı. Yani mayıs ayına göre zamlandı. Sadece 103 maddenin ortalama fiyatlarında mayıs ayına göre düşüş gerçekleşti. Enflasyon ne oldu? Aynı kaldı!

Bilin bakalım ağırlığı yüksek olan bu 103 madde nerede satılıyordu? Kim bunlar? Hani Rekabet Kurumu, 23 zincir market hakkında soruşturma başlatmıştı ya, işte onlar! Tam enflasyonu hesaplamak için anketörlerin geleceği gün indirim yapanlar.

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Hani hava durumuna bakarsınız, dışarısı 28 derece… Dışarı çıkarsınız, ortalık kavruluyor. Bir sıcaklık vardır, bir de hissedilen sıcaklık… Bu enflasyon işi de bizde böyle! Hava çok nemli… Nem olmasa iyiydi…

Açıklanan enflasyona göre geçen yıl bugünlerde 10 liraya aldığınız malı bugün 11 lira 57 kuruşa alabileceğinize inanıyorsanız hiç korkmayın uzun yıllar yaşarsınız. Hayatınız boyunca ne dert, ne tasa… Nem yok sizin hayatınızda!