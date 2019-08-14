Arjantin ekonomisi zehir etti tatili!

Ülkemizde kurban bedelinin kredi kartı ile ödenmesi tartışmaları sürerken dünyada işler oldukça karıştı. Bayram tatiline 5.48 dolar kuru ile giren TL, dünya piyasalarının karışmasıyla 5.60'ın üzerine taşıdı doları…

Hem de bu ufaktan müdahale edilmiş hali… Kamu bankalarının nöbetçi bankacıları satışı kesmedi. Müdahale edilmeyip serbest piyasaya bırakılsa gideceği yer zaten belli!

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Gelişen ülkelerin en kötü ekonomisi açık ara Arjantin'de… İkinci sırada Türkiye… Arjantin'in ekonomisi olsun, insanları olsun bize çok benziyor. Bir onlar krizde, bir biz krizde…

Bir onlar mucize yaratıyor, bir biz… Hapisler, kumpaslar, dış mihraklar derken ülkelerimizin ruh ikizi olduğu anlaşıldı. Beni ürküten de benzerliğin bu kadarı!

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Dünya ekonomilerini nasıl sallandı? Arjantin'de seçim oldu, IMF ile anlaşmayı yapan 50 milyar dolar borç alan, piyasa dostu açıklamalarıyla durumu idare etmeye çalışan Devlet Başkanı Macri ön seçimde hezimeti hissetti.

Seçimin hemen ertesi Arjantin para birimi yüzde 30 değer kaybetti. Borsası yüzde 10 sildi. Borç sigortası primleri dediğimiz CDS'lere göre, Arjantin'in borçlarını ödeyemeyip moratoryum ilan etmesi ihtimali yüzde 75'e yükseldi.

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Arjantin bu duruma bir günde gelmedi. Onlar da bir zamanlar “şahlanan” ekonomiye sahipti! IMF tarihinde ilk defa bir ülkeyi sahtekârlıkla suçladı… O da Arjantin… Ne yapmışlardı?

IMF analistleri Arjantin'in enflasyon oranının yüzde 25 seviyelerinde olduğunu söylerken, Arjantin Hükümeti'nin açıkladığı verilere göre bu rakam yüzde 11 civarındaydı…

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Sadece enflasyon da değil… IMF, Arjantin'in büyüme rakamlarında da yalan söylediğini iddia etti. Şu bizim revize ettiğimiz büyüme rakamları ile bire bir benzeşiyordu Arjantin'in ilan ettiği rakamlar.

Sizin niyetiniz kötü! Türkiye ile ne alakası var? Ufaktan başlayan kırılganlıklar ani bir krizi tetikledi. Çoğu yabancılara satılmış olan bankalardan, bir gecede 30 milyar doların dışarıya transfer edilmesi paniğe sebep oldu. Ülke borçlarını ödeyemez hale düştü.

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Krizi tetikleyen şartlar değil yönetim hatalarıydı. Arjantin'de iktidar; “Dış mihrakların bu oyununa gelmeyeceğiz” diye başladılar. Borçları ertelemeyi başaramadı.

Sonrasında ambargo konulup dünya ile ekonomik ilişkileri kesilince paşa paşa IMF ile anlaşmaya oturdu. Ekonomi çok kötü olunca, IMF'nin parası da fayda etmedi.

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Sorunlar keşke sadece Arjantin ile sınırlı kalsa… Asya'nın köşesinde finans merkezi Hong Kong'da da bir alavere dalavere…

Şiddet dozu yükselen protesto gösterileri ve Çin ordusunun şehir sınırlarında konuşlandığı haberleri… Hepsi ve daha fazlası bayram dönüşü bekliyor bizi!