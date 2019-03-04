Avucunda pekmez yala yala bitmez!

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tanzim kuyruğundan bildirdi; “Kayınpederimin liderliğinde yeni sistemin…” Çok pardon, baştan alıyorum.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Trabzon'da halka seslendi; “Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yeni sistemin etkinliğinde avuçlarını yalayacakları bir şekilde demir bir yumrukla doları 5 liraya indirdik” dedi.

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Birader, Hazine ve Maliye Bakanı niye halka seslenir? Neden çıkıp miting yapar? Dünyada kaç ülkede miting yapıyordur Hazine? Her gün demeç mi verir Maliye?

Avuçlarını yalayacakları bir şekilde demir bir yumrukla doları 5 liraya indirebiliyorsa, kahveden adam toplayıp birlikte dalalım hayasıza…

Uçan tekme ve doğru zamanda ateş topu atsa, avucunu yalayan yalayana… Dolar en fazla 3 lira!

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Geçen yıl nisan ayında Merkez Bankası politika faizi yüzde 8 seviyesindeyken, Erdoğan; “Faiz lobisi üzerimize yükleniyor, boşuna yüklenmeyin avucunuzu yalarsınız” demişti.

Üzerinden daha bir yıl bile geçmedi. Merkez Bankası politika faizini yüzde 24'e yükseltti! Bir zahmet dolar düşmesin mi?

İnerken onlar indiriyor, çıkarken dış güçler… Geçen yıl mart ayında 3.8 lira olan doların bu yıl 5.4 liraya indirilmesi gerçekten kayda değer! Popülist politikalara böyle devam ederlerse tekrar 7 liraya indirecekler!

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Demir yumruk dediği karşı tarafın bir Tweet'ine bakıyor. Konu papaz olunca demir, kulak memesi kıvamına geliyor.

Arada batan battı! Neyse ki Amerika dersini aldı! Sahi neden yedik biz bu haltı? Bu S-400 işi daha fenası… Çoktan ödedik milyarlarca dolarlık kaporayı…

Çok merak ediyorum gerçekten Rusya'dan S-400 füzelerini alacaklar mı? Alırlarsa nasıl durduracaklar doları?

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Lakin bunların hepsi kısa vadeli para politikalarının nimeti… Teknik olarak anlatırım ama reel sektöre faydası yok ki! Arife tarif gerekmez. Ne yapılırsa yapılsın ekonomi öyle kolay düzelmez.Hazine yönetimi Türk Lirası borçlanmayarak faizlerin düşeceğine inanıyor. Gidip Türkiye tefeci faizi yüzde 7.5 ile yurtdışından dolar borçlanıyor. O para ile hem yurtdışı piyasalarda hem Türkiye'de dövizi baskılıyor.

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İşlem hacmi düşük piyasada kamu bankaları paslaşarak faizi düşürüyor. Sizce yabancılar bunu hiç mi görmüyor?

Son bir yılda faiz piyasasından kaçan 2 milyar 550 milyon dolar da mı bir şey ifade etmiyor? Kamu bankaları her işlemlerinde deli zarar yazıyor.

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Özel bankalar üzerlerindeki tehdit ve büyük baskıya rağmen kredi veremiyor. Zira kredilerin battığı bile kabul edilmiyor. Nitekim bankacılar bunların geri dönmeyeceğini biliyor.

Oturmuş, serbest piyasa ekonomisinin bitirilmesini seyrediyorum. Bu filmi daha önce görmüştüm. İçim kaldıramadığı için sonunu söylemiyorum.