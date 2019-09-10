Baba nasıl yaptın?

Ah ellerim titriyor, of bir ateş basıyor, soğuk terler akıyor, bünyem devamlı istiyor. Artık onsuz yapamıyorum. Hayattan zevk almıyorum.

İlk başlarda yılda bir kez yetiyordu. İki, üç hatta dört… Kesmemeye başladı. Alıştırdılar! Her ay açıklansın istiyorum. Reform paketlerinden bahsediyorum.

★★★

Birkaç yıl önce ne güzeldi. Halden anlıyorlardı. Haliyle para kalmadı! Son olarak 14 milyar lira değerindeki yandaşların beş büyük yatırımına teşvik getirildi.

Oysa eskiden öyle miydi? Tamam, yine yandaşlar işin kaymağını yerdi lakin arada geniş kitlelerin de adı geçerdi. Bir işe yaramazdı ama en azından hatırlanmak güzel şeydi!

★★★

Davutoğlu'ydu bu işin piri… Onlarca paket binlerce eylem planı açıkladı. Emekliden başlıyor işçi ile devam ediyor, çiftçiye dokunup öğrenciye geçiyordu. Ev hanımları, çocuk bekleyenler, beklemeyip yapanlar, bekarlar… Her türlüsü vardı.

Bütün kesimlere zam, sübvansiyon, teşvik ve bol keseden faizsiz kredi açıklanırdı. Dağıtılmazdı ama düşünmeleri yeter!

★★★

Seçim sonrası çıktılar; “Mayıs ayında Tarımda Milli Birlik Projesi ve Sanayide Yerlileştirme Projesi… Ağustos ayında İhracat Master Planı… Eylülde Turizm Master Planı ve Lojistik Master Planı…” planladıklarını açıkladılar.

Yalandan toplantılar falan yaptılar. Kimse ciddiye almadı. Yıl sonuna doğru da kısmetse BES ve Kıdem Tazminatı Reformu, Sosyal Güvenlik Reformu, İstihdam Eğitim Planlaması, Yargı Reformu… Özlemek bu, açıklamakla geçer mi?

★★★

Bırakın eylem planını, düzenlemeleri, paketleri… Esas Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ortada yok! Seçime kadar gün aşırı açıklama yapan Bakan, şimdi tweet atıp işi idare etmeye çalışıyor.

Bu durum da benim gibi paket müptelalarına yetmiyor!

Ekonomide açıklamaları Cumhurbaşkanı yapmaya başladı. Galiba, Bakan'ın suyu ısındı!

Faizlerin indirileceğini, enflasyonun düşeceğini, İstanbul Finans Merkezi'nin 2022'de biteceğini hep Erdoğan açıkladı.

★★★

Paket açmak bile başlı başına bir zanaat… Tamam, Bakan'ın bugüne kadar açıkladıkları reformsa, Karadeniz'deki hamsiler de balina… Hepsi “Ekonomiyi paket mi yaptırayım burada mı yersiniz” tadında…

Hatta bu yıl içinde 2.5 milyon kişiye iş bulmak için de söz verdi. Kendi mi işsiz kalacak şimdi? Ekosistem, paydaşlar, istikrar, strateji ne olacak?

Sıkı para politikası, sürdürülebilir kalkınma, ekonomik önlemler, kararlılık da çok önemliydi… Bakan giderse alamam ki aynı keyfi!

★★★

Değerli hazırûn… Hep eleştirdim ama gelen sanki daha iyisini mi yapacak? Türkiye ekonomisi zaten bitmiş, biraz daha dönerse okey atacak.

Oysa ben ayrılığa daha hiç hazır değilim… Sanki yaşanacak, yarım kalan bir şeyler var.

Gidecekse, gitmeden kayınpederine; “Baba bu ekonomiyi nasıl soktun bu hale” diye söylense… Ben esas o anı merak ediyorum işte!