Bankacı talimatla işten atılır mı?

Ülkede en popüler meslek açık ara işsizlik! Bir yıl içerisinde 817 bin kişi bu mesleğe atıldı. Resmi işsiz sayısı 4 milyon 566 bin olarak açıklandı. “Krizde değiliz” diyen kaldı mı?

İki kişiyi hariç tutuyorum. Baksanıza biri Kanal İstanbul'dan bahsediyor diğeri beka meselesine takıldı, hâlâ orada kaldı!

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Benim takıldığım yer ise tamamen farklı… Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) maşallah pazar akşamı dahi çalışması…

İddiaya göre 11 üst düzey bankacının işsizler ordusuna katılmasında BDDK'nın emeği geçmiş bu bağlamda… Yok efendim, yukarılardan talimat gelmiş de vay efendim işten attırmışlar da… Kim inanır Allah aşkına?

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Pazar gecesi açıklamasında; “Türkiye ile ilgili spekülatif kur saldırılarının başladığı günden itibaren Türkiye ekonomisi ile ilgili güven bozucu, kasıtlı ve gerçeklerle bağdaşmayan haberleriyle dikkat çeken “www.bloomberg.com” alan adıyla yayın yapan bir haber sitesi üzerinden kurumumuzu itham eden dedikodu mahiyetinde yalan ifadelerle asılsız haberler yayınlanmıştır” yazıyor.

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Bloomberg'de yer alan haber; “Türkiye'de 11 özel bankanın üst düzey yöneticisi son iki yıl içinde banka denetim kurumlarından gelen direktiflerle işten atıldıkları” şeklinde…

Bloomberg üşenmemiş, bu vakaları doğrulamak için 2 yıl süreyle halka açık bankaların Kamuyu Aydınlatma Platformu'nun raporlarını incelemiş. Bankacıların büyük baskı altında olduklarından falan bahsetmiş…

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Evet görüyorsunuz… Kastedilen kurum BDDK'nın ta kendisi… Niye bankaları yönetenlerin işten atılmasını istesin ki? Dediklerini yapmadıkları, emirleri uygulamadıkları için olabilir mi? Sanmam!

Sahi Türkiye'yi ne sanıyor bu Bloomberg? Tamam, Merkez Bankası Başkanı'nı Cumhurbaşkanı işten attı. Yerine söz dinleyen birini getirdi. Ama o ayrı…

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Türkiye'de özel banka yöneticileri söz dinlemiyor diye işten atılmaları için banka sahiplerine hiç baskı yapılır mı? Muz Cumhuriyeti mi burası? Belli ki başka ülkeyle karıştırdı.

Utanmazlar! Türkiye'de hak, hukuk, adalet var. Al işte, haddini bilmezsen pazar gecesi olsa bile işte böyle acilen yalanlarlar.

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Reuters da çıkan haberde, Londra'da araştırma uzmanlarının hukuki işlemlerden korkarak Türkiye hakkında rapor yazmadıkları, ya da gerçekleri söyleyemedikleri yazılmıştı.

Türkiye'de gerçekleri söylediği için bugüne kadar kime dava açılmış? Kim terörist veya FETÖ'cü ilan edilmiş ki? Örneği var mı? Bize bunu mu inandıracaktı?

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Neyse ki BDDK, “Kurumumuzu itham eden kişi ve/veya kişiler hakkında bundan sonra da gerekli yasal yollara başvurulacağı tabiidir” demiş açıklamasında… Ders olur dış mihraklara!

BDDK bu işlere karışmaz ama 22 Mart 2019 tarihinde, Amerikan JP Morgan tarafından yayımlanan raporun yanıltıcı ve manipülatif içeriği sebebiyle kurum hakkında inceleme başlatılmıştı. İdari ve hukuki süreç yürütülecekti. Dokuz ay geçti. Bir şey çıktı mı?