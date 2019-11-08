Beton aşkları bir türlü bitmedi!

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, “asgari ücretli, dar gelirli vatandaşlarımızı ev sahibi yapacak tarihin en düşük faiz oranı ile kira öder gibi ev sahibi olacak” dedi. Yirmi yıllık taksitlerden bahsetti. Hani dar gelirliyi dar gelir seviyesinden kurtaracak projeleri? Ülkede resmi rakamlara göre 4 milyondan fazla işsiz varken düşündüler taşındılar akıllarına yine beton mu geldi!

★★★

Sahi bu işlerle Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ilgilenmez mi? Bunu açıklamak Bakan Murat Kurum'a düşmez mi? Yoksa gizliden Berat Albayrak'a mı bağladılar emlak işini? İnşaat aşkları bir türlü bitmedi!

Heveslerini kırmak istemem ama Toplu Konut İdaresi Başkanlığı yani TOKİ tam da bu iş için 1984 yılında Turgut Özal'ın talimatıyla kuruldu.

★★★

Muhtemelen Berat Albayrak TOKİ'yi kendi keşfettiğini sanıp müjde olarak anlattı. Kuruluş amacı her daim dar gelirliye ev yapmaktı. Zira Toplu Konut İdaresi'nin orman arazisine lüks konut, rezidans, villa üretimiyle ne alakası vardı?

Tabii TOKİ kupon arazi peşinde koşup yandaşlarla ortaklığa gidince amacından saptı. Mevcut iktidar döneminde hangi kurum kendi alanında kaldı? Hepsi partinin amaçları doğrultusunda kullanıldı.

★★★

İnsanlar karınlarını doyuramıyorlar bunlar 20 yıllık kredi vereceğiz diyorlar. Var mı 2020 lira asgari ücretten ev alacak kadar para artıran?

Güzel kardeşim ülke ekonomisi zorda… İnsanların gelirleri düşüyor. Bütçe tam takır kuru bakır… Vergi üzerine vergi geliyor. Gazetelere haber olmasa da konkordatolar, iflaslar son hız devam ediyor.

★★★

Peki, ekonomi dahilerinin çözüm önerisi ne? Dar gelirlileri konut kredisi taksitine bağlamak! Tabii ki insanlık namına… Ne alakası var kamu bankalarının paralarını yandaş müteahhitlerin kasasına aktarmakla?

Tarihin en düşük faiz oranıyla ev satılacak. Kamu bankaları zarar ettirilerek kredi açtırılacak. Vatandaş zarar eden kamu bankalarının faturasını daha çok vergi ödeyerek kapatacak. Ekonomi düze çıkacak!

Gerçekten yapıp yapabileceğiniz bu mu? Harcanabilir geliri artmadığı gibi azalan geniş toplum kesimlerinin konuta talebi yok ki! Ülke ekonomisini düzeltsen insanların gelirleri artacak. Dileyen ister nakit ister krediyle gidip evini alacak.

Bir de bunu yeni proje diye anlatıyorlar! Türkiye'yi ekonomik krize sokan inşaatı kurtuluş reçetesi olarak sunuyorlar.

★★★

Sarayın inşaata bakışı belli… Yüz bin dar gelirliye konut, bir milyon Suriyeliye konut, Boğaz'ın yetkilerinin belediyeden Cumhurbaşkanlığı'na devredilmesi…

Hatta Yeni Ekonomi Programı'ndan çıkan inşaata destek ve kupon araziler projesi… En güzel tarafı da bütün bunlar halkın iyiliği için yapılıyormuş havası verilmesi! Tabi tabi…