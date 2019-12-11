Binlerce yılda AKP dönemine denk gelmek!

AKP Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli, iktidarları döneminde Türkiye'nin gelişimini 23 maddede özetledi. Öyle bir anlattı ki, öncesinde Türkiye diye bir ülke olduğuna şükretmeli!

Muhtemelen 2003'ü de AKP getirdi, 2004'ü de… İyi “biz olmasaydık zaman geçmeyecekti” demedi! Yoksa çocuklar hiç büyüyemeyecekti.

★★★

AKP dönemi boyunca; 197 milyon akıllı cihaz satıldığını söyledi. 2002'den önce akıllı cihaz mı vardı? Neyi karşılaştırdı? Bu mantığa göre Türk milleti facebook, twitter, instagram'la da AKP sayesinde tanıştı!

Canikli'ye göre 2008 krizi ABD ve Avrupa'yı kasıp kavurdu. Türkiye kurtuldu! Nedir kavrulan ülkelerin şimdiki durumu? Bak orayı söylemeyi unuttu!

★★★

AKP dönemi boyunca, “Yıllık muayene sayısı 209 milyondan 800 milyona, yıllık ameliyat sayısı ise 3 milyondan 15 milyona çıkmıştır” da dedi…

Yahu insanları hasta etmişsiniz, hasta etmek için hastanelere hasta garantisi vermişsiniz. Partiyi övmek için maharetmiş gibi bir de bunu söylemişsiniz ya… Pes!

★★★

Yirmi madde daha sıraladı Canikli… Sanki mağarada yaşıyor, avlanmaya çıkıyorduk. Ya karnımızı doyuruyorduk ya av oluyorduk.

Gençler toplanın anlatayım size eski Türkiye'yi… 80'li yıllarda çocuktum, 90'larda genç… Ne tüp sırası hatırlıyorum, ne yağ kuyruğu… Bırakın saman ithal etmeyi, Türkiye kendi kendine yeten yedi ülkeden biriydi…

★★★

Tamam, sorunlar vardı. Duble yol azdı, sağlık hizmetleri daha kötüydü, belediye hizmetleri aksıyordu. İyi de dünya değişti…

Yıl olmuş neredeyse 2020… İnternet, uzay, yapay zeka, nano teknoloji… Biz elektriğimiz kesilmiyor, yol yapılıyor diye sevinelim mi? Zaten ödüyoruz vergisini…

★★★

Politikacılardan her daim şikayet edilirdi. Çok ağır eleştirilir ve dalga geçilirdi. Hırsıza, “hırsız” denirdi. İktidar hata yaptığında bedelini öderdi. Dış güçleri suçlu göstermezdi.

En büyük dedikleri İSKİ skandalı, toplasan 1-2 milyon dolarlık rüşvetti. Belediye boru ile kloru pahalıya almıştı! Yer yerinden oynamıştı.

★★★

Bugün milyar dolarlar sıfırlanıyor. Meclis'te aklanıp, paklanıyor. Eleştiren dış mihrak ile vatan hainliği arasında gidip geliyor! Yandaş her daim vardı, lakin bu kadar haysiyetsizlerine pek rastlanmazdı.

Hoşgörü söz konusuydu. Bırak kendisini eleştirenlere dava açıp hapse göndermeyi, dalga geçen karikatürü çerçeveletip duvarına asan başbakan vardı.

★★★

Eskiden “büyüyünce ne olacaksın?” diye sorduklarında kafaya koymuşsan istediğini olabiliyordun. Umut vardı. Özgürlükler daha fazlaydı. Çabalıyordun.

Eğitim kalitesi çok daha iyiydi. Okuyan varsa kurtarırdı bütün aileyi… Emekli ikramiyesiyle bile alabilirdin oturacağın daireyi…

★★★

Şehirler bildiğin yeşildi… Betona gömülmemişti. Tavuk döner yoktu! Dönerler etten yapılıyordu! Herkes et yiyebiliyordu. Suriyeliler turist olarak gelip, ülkelerine geri dönüyordu.

Asgari ücret düşüktü, lakin asgari ücretle çalışan azdı. Asgari ücret maaş değil temsili rakamdı. Terör 2000'de bitmişti! 2001'de tek bir şehit cenazesi gelmemişti.

★★★

Enflasyon vardı, yine var. İşsizlik daha azdı. Dolar yine artardı. Faizler yüksekti, yine yüksek. Hayali düşmanlarımız yoktu. Dünyanın hemen her ülkesi bizimle dosttu.

Türkiye'nin dış borcu 130 milyar dolardı… AKP Türkiye'si borçta 450 milyar doları geçti. Sahi satılan devlet mallarının parası ve 17 yılda toplanan 2.5 trilyon dolar vergi nereye gitti?

Mikrofon sizin, buyurun cevap verin Sayın Canikli!