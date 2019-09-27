Bir araba zarar yazacaklar!

Kamu bankaları otomobil faizlerini düşürdü. Haliyle hücum başladı otomobil bayilerine! Millet hiç vakit kaybetmedi, koşa koşa almaya gitti. Bakın, ne kadar kolay aştık krizi!

Sen bırak düşük faizle sıfır araç almayı, asgari ücretliye sıfır arabayı bedava versen, yakıta, vergiye, sigortaya, bakıma gücü yetmediğinden, satar bir yıl geçmeden.

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Sanki para var millette? Özetle, kredi çekmeden en düşük sınıf araçlara bile ulaşılamayan şahlanmış ülke ve süper ekonomisi… 17 yıllık iktidarın eseri!

Oysa Erdoğan, “Evinde arabası dahi olmayan benim halkım, benim vatandaşım, bugün bırakın bir arabayı birçok yerlerde iki araba var” demişti. Sanıyor ki vatandaş gözünü üçüncüye dikti.

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İyi de yamukluk var bu işte! Kamu bankalarına “görev zararı” yazdırıp taşıt kredi faizlerini düşürüyorsun. Yine aynı hatayı yapıyorsun. Borçlanarak büyümeye çalışıyorsun. İnsanların gelirleri artmıyorken geleceği ipotekliyorsun!

Şöyle anlatayım: Bankaya parasını götürene yüzde 15 faiz veriliyor. Kamu bankaları verdikleri faizin yarısına kredi verecek. Külliyen zarar edecek. Peki, bu zarar kimden çıkacak? Farkı kim ödeyecek?

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Tamam, otomotiv sanayii sanayimizin kalbi ama krizi, kriz yaratarak çözmeyi düşünmek çaresizliğin boyutunu göstermek demek… Sonuçta yine kamu zararı oluşacak, zarar vatandaşın vergilerinden karşılanacak.

Sahi madem otomobil satılmasını istiyorsun, neden ÖTV'yi düşürmüyorsun? Araç fiyatını ucuzlatacağına parayı ucuzlatıyorsun. Faturayı yine milletin sırtına yüklüyorsun. Aşk olsun!

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Arabayı alan önce ÖTV, KDV, MTV, ÖTV'nin KDV'si, tescil, harç, TRT payı ödeyecek. Trafik sigortası, kasko, her yıl iki kere motorlu taşıtlar vergisi, muayene de arkasından gelecek!

Arabayı al ama içinde sigara içme… Tam özgürlükler ülkesi Türkiye'ye göre… Araba benim değil mi? Sana ne?

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Yüz bin liranın altında elle tutulur sıfır otomobil kalmadı. Vatandaş için otomobil almak çok uzaklarda kaldı. Sahi bunlar yolları, köprüleri, tünelleri kimin için yaptı?

AKP'nin müthiş ekonomi yönetimi kapayıp açtığında, bütün tuşlara aynı anda bastığında ekonomiyi düzelteceğini sanıyor. Bunun öyle bir şey olmadığını da kimse anlatamıyor!

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Bak yine aklıma geldi. Sahi ne oldu bizim yerli araba işi? Basında yazılana göre ortaklar oluşturdukları heyetlerle çalışmalarını çok gizli yürütüyor. Nasıl bir gizlilikse fabrika arsasının yeri bile hâlâ bilinmiyor!

Sevgili babayiğitler, imzaları atarken gayet havalıydınız. Yapın artık şu arabayı… Millet üçüncü arabayı alacak ama yerlisi çıksın diye bekliyor.