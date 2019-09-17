Bombanın pimi çekildi!

Dünyada, petrol fiyatlarının yükselmesi nedeniyle ekonomisi en olumsuz etkilenen ülkelerden biri Türkiye… Zaten her halttan kötü etkilenen yegâne ülke… Bir şeyden de iyi etkilense, hatırım kalır!

Ortadoğu'ya yeni deste getir! Kartlar yeniden dağıtılıyor. Piyasaların gündeminde Suudi Arabistan'ın iki büyük petrol tesisine drone ile yapılan saldırılar en başta oturuyor!

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Suudi Arabistan'ın savaştığı Yemen'deki Husi'ler; “Bombaları biz yolladık” diyorlar. Kimseyi de inandıramıyorlar. Olağan şüpheli İran!

Bariz İran menşeli drone bunlar… Suikast için yıllardır üretiliyorlar. Nitekim Suudi yetkililer de bu yönde açıklama yaptı! Yemen'de öyle bir teknoloji olmadığı aşikar!

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Tamam, İran üretip, satmış olabilir de gidip İran topraklarından yollayıp göz göre göre savaş başlatmaz herhalde!

Savaş tamtamları çalarken İran gitti, Birleşik Arap Emirlikleri'ne yakıt taşıyan tankere el koyduğunu bildirdi. Acaba derdi neydi?

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Saldırılanlardan bir tanesi günlük olarak dünya petrol üretiminin yüzde 5'ini tek başına yapıyor. İşin ilginci bu tesislerin etrafındaki on milyarlarca dolarlık hava savunma sistemlerinin birkaç bin dolarlık drone saldırısı karşısında işlevsiz kalması! Saddam Hüseyin, Kuveyt'e füze salladığından beri bir gün içerisinde dünyadaki petrol üretiminin en fazla kaybedildiği gün oldu.

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Suudilerin 13 milyon varil günlük üretim hacmi var. OPEC ülkelerinin kısıntıları nedeniyle bunun 9.8 milyon varilini kullanıyordu, 5.7 milyon varil durdu. Zira dünyada yapılan kesintinin yüzde 85'i Suudi Arabistan'dan geliyordu… Üretim miktarının azalması çok önemli değil… Dünyada petrol rezervleri ağzına kadar dolu… Aylarca idare edebilir.

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Sadece Suudilerin, Hollanda, Japonya ve Mısır'da bunu telafi edebilecek milyonlarca varil yedeği var. Yanında Amerika, Rusya'nın fazla rezervleri ve Çin'in alıp da kullanmadığı, köşeye attığı İran petrolleri var.

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Bu etapta arz süreciyle ilgili bir sıkıntı yaşanmaz. Haliyle konu enerji piyasası, petrol fiyatı, dolar kuru değil… Eninde sonunda başlayacak İran Savaşı'nın alt yapısı hazırlanıyor. Plan tıkır tıkır işliyor.

Trump bu işle şahsen ilgileniyor. Adamın İsrail aşkı başka bir şeye benzemiyor. Twitter'da; “Sorumluyu bildiğimizi düşündüren sebepler var, teyit olursa ateşe hazırız… Krallığı bekliyoruz” açıklaması yaptı.

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Nereden bakarsanız bakın, Körfez aşırı ısınmış durumda… Olası savaş durumunda, İran geçişleri kapattığı anda, petrol fiyatları 100 dolar…

Zamlardan etkilenmeyip her defasında 50 liralık benzin alan arkadaşlar bakalım savaş çıkarsa ne yapacaklar?

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Otobüse biner binmez oradan oraya savrulan figür gibi bizim ekonomi… Bir türlü dengesini bulamıyor. Şoför gaza da bassa, frene de bassa yere yapışıyor. İçimden bizi bu hale getirenleri bizzat tebrik etmek geliyor!