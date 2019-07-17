Denizaltı!

Dünya ekonomisi kayık gibi… Bir o yana gidiyor, bir bu yana geliyor. Biz denizaltıyız. Zaten dipte olduğumuz için isterse en kötü fırtına kopsun az etkileniriz!

Peki, Türkiye ekonomisi ne zaman suyun üstüne çıkacak da güneşi görecek? Belli ki uzun yıllar sürecek. Sonra da; “AKP neden dini eğilimleri öne çıkartıyor” diye soruluyor. Hilafsız itaat ve sabır sadece din kitaplarında yazıyor.

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Berat Albayrak'ın açıkladığı Yeni Ekonomi Programı'ndaki hedefe göre, bütçe açığının 2019 yılında toplam 80.6 milyar lira olması gerekiyordu. İlk 6 ayın hesabı geldi, bütçe açığı 78.6 milyar liraya yükseldi.

Şimdi anladınız mı neden Merkez Bankası'nın ihtiyat akçesine el koyuyorlar. Neden para basıyorlar? Sahi bu israf ve talan düzeninde yılın kalanı için 40 milyar lira yetecek mi?

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Tabii ki yetmeyecek! Daha fazla borç istenecek. 2018 yılının Mart sonu itibarıyla 264 milyar TL olan kamu kesimi net borcu bu yılın mart sonu itibarıyla 619 milyar TL'ye yükseldi.

Neden bu kadar hızlı arttı? Seçim vardı! Seçim bitti, AKP yenilgiyi kabullenemedi, tekrar ettirdi. Fark yedi! İşte o tekrarın maliyeti henüz bu tabloda yok!

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Şimdi enteresan bir biçimde faizleri suni olarak düşürmeye çalışıyorlar ki, banka kredileri ucuzlasın, borç dağıtılmaya başlansın. Piyasalar canlansın, ülke büyüme patikasında yol alsın.

İyi de faizler düşse bile özel bankaların kredi verecek mecali kaldı mı? Veremez! Kime verecekler ki? Kârlılıkları olmayan, cirosu artmayan, borcunu öderken zorlanan şirketlere neden kredi versinler? Onlar mevcut kredileri en az hasarla toplama peşindeler.

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Ülkenin, tüm kesimlerin bankalara kredi borcu toplamda 2.7 trilyon lira! Gerçek manada…. Öyle Erdoğan'ın yaptığı gibi çok görünmesi için eski parayla söylersem 2.7 kentilyon lira! Artık Türk Lirası fazla bir anlam ifade etmediğinden 475 milyar dolar diyeyim size ben!

Nasıl ödenecek bu para? Var mı öyle bir değer üretimi? Ülke büyümüyor ki nereden üretecek geliri? Borçlar ödenmezse bankalar nereden bulacak kredi verecek parayı?

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Sadece inşaat sektörünün bankalara borcu 238 milyar lira… Onu da çevirdik mi karşımıza çıkan 40 milyar dolarlık fatura…

Ya enerji sektörü? Onlardan da bir 35 milyar dolar ekle borca… Hem de bunlar sadece Türkiye'deki bankalara!

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Kamu bankalarının halen anormal şekilde kredi dağıtması, sanki kriz yokmuş gibi davranması ilginç… Alınan kredi, nakit üretmiyor. Günü kurtarıyor. Vadesi gelince ödeyemeyen yine ödeyemeyecek.

Batacak olan yine batacak. Merak ediyorum kamu bankalarının batık oranı daha nereye kadar çıkacak? Nasıl olsa arkasında Hazine var, koyar İşsizlik Fonu'nda kalan son parayı, rahatlatır bankaları… Biraz daha yüzdürür denizaltıyı!