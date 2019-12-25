Devlet Bahçeli’nin kanal aşkı!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kanal İstanbul projesiyle ilgili yazılı açıklama yaparak, projeye karşı çıkanları “şuursuz ve gayri milli” olmakla suçladı.

Şuursuz ve gayri milli biri olarak Devlet Bahçeli'ye şöyle anlatayım;

Kanal İstanbul'un maliyetini kim nasıl hesaplamışsa, 75 milyar lira… Ayakbastı parasıdır o, bitmez o paraya!

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İktidar, Kanal İstanbul yapılınca Boğaz'da kaza olmayacak iddiasında… Örnek olarak dümeni kilitlenen bir tankerin 2018 yılında yalıya çarpması gösteriliyor.

Tanker yalıya çarptığında verdiği hasar 1 milyon lira olsa… Eğer Boğaz'da 75.000 kaza olursa, maliyeti ancak kurtarırız bu hesapla…Boğaz'da yaklaşık 600 yalı var. Bu da demektir ki hesabın tutması için tankerlerin her yalıya 125'er defa çarpması gerekir!

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Bahçeli, Kanal İstanbul için; “Bu soygun düzenini çılgınca sürdürecek bir projedir” demişti. Çok hızlı döndü, seçmenleri ona yetişemedi! Aşk her şeyi affeder mi?

Sen resmi kurumların tabelalarından T.C.'nin kaldırılmasına, ülkedeki kupon arazi, mülk, fabrikalar ve askeri tesislerin Arap şirketlerine satılmasına… Arap ülkelerinde TV reklamlarında Türk pasaportunun promosyon olarak sunulmasına ses çıkarma… Biz gayri milli, O şuurlu ve milli birisi sonuçta!

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Oh, Katar'a satmışım mis gibi arsa, MHP'de arka çıkıyor çaktırma… Kanalın altına tünel, üstüne köprü yaparım. Darphane gibi para basarım. Yandaşları da biraz sularım. Üstüne geçiş garantisi koyarım. Müteahhidime arka çıkarım.

Katarlı annemiz arsa aldı. Amerika'ya dayadım sırtımı… Cengiz yapar inşaatı… En yakın zamanda vururuz kazmayı…

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İyi de para nerede? Yeni vergiler koyayım doldursun kasayı… Fakir fukara acısından ölse de kazarız biz kanalı… Ne zamandır ihale açılmadı, havuz boş kaldı! Bugün markette 500 gram peynir üzerinde 43 lira etiket vardı. İşsizlik olmuş yüzde yirmi altı… İş arıyor gençler gözleri yaşlı… Ağlıyorlar analı babalı…

Çok abartıyorlar, altı üstü bir kazıcık… Zaten kanal değil, kanalcık… Sonuçta aynı gemideyiz… Sorarlarsa gemi değil gemicik deriz. Projede bir dünya rant yatıyor, kimseye yedirmeyiz!

Arsaların devir işlemleri tamam. Bıraksınlar da inşaata hemen başlıyam… Hayaldi gerçek oldu. Vatandaş sarardı soldu. Dört milyon Suriyeli geri dönecekti, ne oldu?

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Kanal İstanbul ile Türkiye'nin ne kazanacağını söyleyeyim size… Rant ve inşaat… Başka da hiçbir şey kazanamazsın.

Ne gemileri parası karşılığı oradan geçirebilirsin… Ne de paranı kurtarabilirsin. Her yıl milyonlarca dolar bakımına harcar, bütçeyi eritirsin! Millette yok zaten para. Bitirdik hazineyi harcaya harcaya… Hadi kanal işini götürelim referanduma… Soralım bakalım İstanbullulara… Alalım cevabı sandıkta! Cesaretin var mı aşka?