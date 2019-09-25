Diplomasi zaferi neyin bedeli?

Tam iki hafta önce, Erdoğan; “Eylül bitmeden güvenli bölge kurulmazsa kendi yolumuza gideriz” diyerek Amerika'yı uyarmıştı. Amerika'ya verdiğimiz sürenin bitmesine bir hafta kaldı.

Amerika'ya gitti. Boşuna değildi! Demek telefonlar buradan iyi çekmiyorsa, Amerika Başkanı Trump ile Amerika'da telefonla görüştü.

Bu akşam yüz yüze görüşmeleri bekleniyor. Herhalde görüşürler, boşuna mı gitti?

★★★

Türk Cumhurbaşkanı Amerika'dayken, Amerika'nın Türkiye Büyükelçisi Türkiye'de, Türkiye'ye yeni F-35 ve ekonomik paket teklifi sundu. Cumhurbaşkanı'nın Amerika'ya gitmesini mi bekledi?

Neden teklifi Amerika'daki Cumhurbaşkanına, Başkan Trump sunmadı? Hemen imzalanırdı! Sonuçta kararı verecek olan Cumhurbaşkanı… Bir acayiplik yok mu?

★★★

Paketlere olan hassasiyetimiz biliniyor. Ne zaman daralsak ülkede ekonomik paket açılıyor. Haliyle Amerikalılar derslerine çalışmışlar; “Adını paket koyalım, teklifi öyle sunalım, Türkler bayılır” diyerek hassas noktamızdan yakalamışlar!

Ekonomik paket deyince piyasalar bir beğendi ki sormayın. Ne bekliyorlarsa artık! Ticaret hacmini artırılıp 100 milyar dolara çıkartılması ve alüminyum ile çelikte gümrük vergisinin düşürülmesi… Hepi, topu, bu!

★★★

Zaten sizinle en fazla şu kadar ticaret yapacağız demiyor ki Amerika! Çıkartabiliyorsan çıkar 100 milyar dolara…

Zira alüminyum ve çelik vergilerini daha yeni artırdılar. Şimdi aynı seviyeye çekince paket mi hazırlamış oluyorlar?

“Biz talepte bulunmayalım, maksat Türkiye'nin paşa gönlü hoş olsun” diye mi düşünüyorlar? Tamam da karşılığında ne istiyorlar? Bedava peyniri sadece fare kapanında sunarlar.

Geçtiğimiz yaz gelmesi gereken S-400'leri Nisan 2020'ye erteledik diye mi? Kamyonlarını alabildik, füzeleri almak yemedi!

★★★

Uçakları istiyorsanız S-400'lerden vazgeçin diyecekler. Suriye ve Irak'taki PKK varlığını kabullen… Akdeniz'de fazla zıplayıp petrol arama… Rusya ile yakınlaşma… Suriyeli mültecileri Avrupa'ya salma… Yakında İran'a dalacağım haberin ola…

Bunları yaparsan sana parasını ödediğin F-35'leri verebilirim. Halen 21 milyar dolar olan dış ticaret hacmimizi artırabilirsen, karşılıklı artırmana izin verebilirim. Vergilerini artırdığım ürünlerinde vergiyi eski düzeyine düşürebilirim.

★★★

Medya tek taraflı olunca teklif tam bir diplomasi zaferi… Ortada hiçbir şey yok. Adamlara 50 milyar dolarlık ne satacağız da onlardan 50 milyar dolarlık mal alacağız?

Kabul etmezsek haftaya Suriye'de kendi güvenli bölgemizi mi kuracağız? Bakalım nasıl dik duracağız? Neydi? Diplomasi zaferi… Nasıl gülsem bilemedim şimdi!