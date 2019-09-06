‘Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun yapısı değişirse dolar 2 lira düşer' demecini okudum. “Burhan Kuzu sen misin?” diye sordum. Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu çıktı demecin sahibi…

Ülkede adalet bile dolara endeksli… En son başkanlık sistemi gelince dolar düşecekti. Fırlayıp gitti. Ülkede iyi veya kötü bir şeyi anlatmak için illa doların fiyatıyla karşılaştırma yapmak mı gerekli?

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Hakimler ve Savcılar Kurulu'ndan 2 lira, hukuk reformu nereden baksan 1 lira, demokrasi de 1 lira olsa, eğitim reformu 75 kuruş, vergi reformu 50 kuruş… Bak şimdiden, 1 dolar eşittir 50 kuruş… Meğer iyi ekonominin çözümü buymuş!

Halbuki “Bir ülkenin hukukuna güvenilmiyorsa kimse o ülkeye yatırım yapmaz” deseydi, taş gediğindeydi. Anlayacağı dilden konuşayım dedi, doların arkasına saklanıverdi.

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Bırak 2 lira düşmesini, ülkede adaleti sağla, isterse olsun 8 lira… Hukuk, adalet dolar 2 lira düşsün diye tesis edilmez. Bu, olması gerekendir.

Maalesef ülkeyi yönetenlere doları örnek göstermek zorunda kalmak ülkenin geldiği noktayı göstermesi açısından çok vahimdir.

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Yasama, yürütme ve yargı mevcut düzende aynı erkte… Başkanlık sisteminde maalesef bu böyle… Ekonominin düzelmesi için keşke hakimler ve savcıların nasıl seçildiği yetse!

Burada sorun dolar düşünce işlerin düzeleceğine dair inanç! Hadi dolar 2 lira düştü diyelim, ne olacak? Senin katma değerli bir üretimin yok ki!

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Ekonominin bu haliyle dolar o kadar düşse faydadan çok zarar verir. Malların dünya pazarlarına göre pahalı kalır, ihracatın topu atar. İthalat sudan ucuz hale gelir, ithal mallar ülkeyi ele geçirir.

Tıpkı 2011 yılında olduğu gibi 106 milyar dolar dış ticaret açığı verirsin. Sonraki yıllarda bunun ceremesini çekersin.

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Açıklanan son büyüme rakamlarına göre nisan-mayıs-haziran döneminde yatırımlar yüzde 22.8 küçüldü… Sadece ekonominin kötülüğünden değil, geleceğe ümidin olmamasından.

Bakın Volkswagen ülkeye yatırım yapacak, öyle ahım şahım da değil… Gidip bizzat Ankara'dan güvence istiyor. Oturup, görüşüp, şartlarını söylüyor. Durum o halde… Kurumsallık yerlerde!

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“Kişi başı milli gelir 2023 yılında 25 bin dolar olacak” denirken bugün itibarıyla 2007 yılının da altında, 8 bin 800 dolarda… Ülkenin kötü yönetildiği ortada! Keşke tek çözüm hakim ve savcıların seçilme şekli olsa!

Verdiniz yetkiyi, gördünüz etkiyi! Peki, ekonomi iyileşti mi? Hayır! Daha kötüye gitti. Aynı şeyleri düşünürsen aynı şeyleri yaparsın. Aynı şeyleri yaparsan aynı sonuçlara katlanırsın. Gerçekten yargıda ciddi bir reform yapılacağına mı inanırsın?

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Bugün saat 12'de YouTube'da, Murat Muratoğlu adresinde yeni video yayında… Ekonomide neler olacak bundan sonra?