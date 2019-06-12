Doların oyuncağı gibi ekonomi!

Dolar fiyatı, Amerika'nın S-400 füzeleri nedeniyle Türkiye'ye ufaktan ambargo uygulamaya başlamasına rağmen fazla bir tepki göstermiyor. Neden?Geçtiğimiz sonbaharda Türkiye'nin yaşadığı ekonomik krizi atlatmasını sağlayacak program açıklandı. Hedefler konuldu, bomboş, hiçbir numarası olmayan bir paket açıldı.

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Yalnız orada ilginç bir ipucu vardı. Bütün hedefler dolar kuruna bağlıydı. Programa göre 2019 yılında dolar kuru ortalaması 5.60'da kalmalıydı. Aynı hesaplamayla dolar kuru tahmini 2020'de 6.00 lira, 2021'de 6.20 lira olarak öngörüldü.

Yılbaşından bugüne kadar dolar kuru ortalaması ne kadar? Tam 5.61 lira… Bunun anlamı ne? Dolar kuru hedeflenen ortalamanın üzerine daha haziran ayında çıkmış.

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Hedeflerin tutması için ya hızla 5.60 düzeyine inilecek. Ya da yakınında tutulmaya çalışılacak. Eğer daha da artarsa hedeflere bir kez daha elveda denilecek.

İşte bu nedenle Merkez Bankası dolar sata sata rezervlerini bitirdi. Hatta kendine ait olmayan rezerv stokuna girip “eksi rezerv” ile müdahaleye devam etti.

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Ne pahasına olursa olsun bu seviyeler korunmalı. Dolar 5.60 seviyesi civarında tutulmalı. Öncelikle matematiği bilen, ekonomiyi okuyabilen yabancıları piyasadan uzaklaştırmak gerekiyordu ki, Türk Lirası'nda alıp satıp oynaklığa neden olmasınlar.

Bu mevcut döviz rezervleri ile yapılacak iş değildi. Türkiye, bir gecede kuralları değiştirip serbest piyasa ekonomisinden vazgeçti. Faizleri yüzde 1600 seviyesine çıkartıp yabancıların zarar etmeden Türkiye'den çıkmasına izin vermedi.

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İyi de bu yabancı paraya çok ihtiyacımız var ciddi anlamda… Yıllardır gelirken iyiydi… Seçim öncesi giderken dış mihrak damgasını yedi. Bugün için tamam da yarın ihtiyacımız olduğunda, hadi gel artık dersen gelecek mi?

Para silahtır ama siyaset, tetiği ne zaman çekeceğini bilmektir. Bizimkiler kurşunlarını hep boşa harcadı. Haliyle yabancılar bütün ilgilerini kaybettiler Türkiye'ye…

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Yabancı yatırımcı olmazsa dolar hızlı hareket edemez. Kurlarda daha fazla kontrol sağlanabilir. Bunu başardılar, tamam da bizim ihtiyacımız daha çok yabancı sermaye…

Elimizde kaldı yerli yatırımcı. Aldığı dövizin bir kısmı tekrar Merkez Bankası'na munzam karşılık olarak gidiyor. Merkez Bankası'nın döviz satarken kimin olup olmadığına bile bakmıyor. Şimdilik bu sistem kendini besliyor.

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Bunun nereye kadar böyle gideceğini söylemek kolay değil ama Amerika ambargoları artırırsa yurtdışından bırakın borç bulmayı, borçların dönmesi bile zorlaşacak.

Bu ne demek? Bir yıl içerisinde döndürülmesi gereken 170 milyar dolar varken Türkiye “net borç ödeyen” ülke olarak konumlanacak. Parayı nereden bulacak? Şu an uygulanan sistem tıkanacak.

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Piyasalar benim size anlattıklarımı aklı başında her ekonomistin düşünebileceğini bildikleri için “herhalde bir uzlaşmaya varılır” umutlarını koruyorlar.

İyi de bunları görebilselerdi ne derdimiz vardı Suriye ile? Oturur muyduk 4 milyon Suriyeli mülteciyle? Hadi hepsinden geçtim, ekonomi nasıl düştü bu hallere?