Dünya lideri iyi eğlendi!

AKP Başkanı Erdoğan partisinin grup toplantısında çok önemli açıklamalarda bulundu. Herkesin hayatına dokundu. Kâh güldürdü kâh düşündürdü…

“Üniversite öğrencilerine müjde vermek istiyorum; 2020 yılı Ocak ayında öğrencilere verilen burs/öğrenim kredisini 500 liradan 550 liraya çıkarıyoruz” deyince okullardan, yurtlardan sevinç çığlıkları yükseldi!

★★★

Ah iyi niyetli dünya lideri, yine şımartacaksın bütün gençleri… Aman diyeyim, ateşle oynuyoruz! Bu kadar para öğrencileri rahata alıştırır. Niceleri ders çalışmaz, debdebeli, lüks bir hayat sürerken gözleri kararır.

Gelin bu hatadan geri dönelim. En fazla 20 lira verelim. Gençler yoldan çıkmasın. Türk aile yapısı bozulmasın. 2023 hedefi sekteye uğramasın. 2071 hayal olmasın.

★★★

Kim bilir kaç kişi o parayı almak için tekrar sınavlara girip şansını deneyecek?

Ya sarayın bir eksiği gediği olursa? Bu kadar da bonkör davranma! Kusura bakmasın kendimi buraya kadar tuttum ama kimse “itibardan tasarruf edilecek” demesin bana! Kabullenemem asla!

★★★

Neyse ki Merkez Bankası Başkanı'nı kovmasını anlatırken biraz sakinleştim. “Görevden aldık, çünkü adam laf dinlemiyordu” dedi… Herkes beni dinleyecek! Var mı ötesi?

Peki, yeni Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal'ın laf dinleyeceğinden emin miyiz? “Tamam, sözünüzü dinleyeceğim, siz nasıl isterseniz faizleri oraya indireceğim” diyecek biri mi?

İki gün sonra “Merkez Bankası bağımsızdır” havasına girmesin sakın. Denilen her şeyi hilafsız yapacaksa kalsın. Sonradan o da maraza çıkarmasın!

★★★

Ve IMF… “IMF biden 5 milyar Euro borç istedi” dedi… Daha önce dolar demişti demek Euro'ya evrildi!

“Arkadaşlara dedim ki, verin. Sonra baktılar ki bu çılgın Türklerin sağı solu belli olmaz, herhalde verecekler, almaktan vazgeçtiler” diye devam etti.

★★★

Bu olay 2009 gerçekleşmişti. Olayın aslı şöyleydi;

2008 yılında dünya ekonomileri krize girdi. IMF rezervlerini artırmak için üyesi olan 188 ülkeye sordu; “İhtiyacımız olursa faizi karşılığı havuza ne kadar para aktarabilirsiniz?” Rutin bir uygulamaydı.

★★★

Üye ülkeler eğer para istenirse durumunu gözden geçirecek ve müsaitse faizi karşılığında beyan ettiği parayı IMF'ye verecekti.

Japonya 60 milyar dolar, Çin 43 milyar dolar, Fransa 42 milyar dolar, İtalya 31 milyar dolar, İspanya 20 milyar dolar…

Güney Kore'den Hindistan'a, Polonya'dan Kolombiya'ya kadar herkes üç-beş bir şey söyledi.

Türkiye 5 milyar dolar diye ilave etti. Amerika Birleşik Devletleri açık kalırsa kalanın tamamını ödemeyi taahhüt etti. Hiç ihtiyaç olmadı! Kimse para vermedi.

★★★

Aradan 10 yıl geçtiği halde, bunu anlatmıyordur herhalde… Yine mi dadandılar Türkiye'ye? Bırakın artık peşimizi rahatsız etmeyin Türkiye'yi…

Ülke daha yeni S-400 füzelerine girdi! Bizim de sıkışık olduğumuzu kimse söylemedi mi? Ya da biri bizimle yine dalgasını geçti.