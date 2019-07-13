Ekonomi füze yedi!

Uzun süredir ekonominin bir numaralı gündemi olan S-400 füzelerinin fırlatma sisteminin malzemeleri Türkiye'ye teslim edilmeye başladı.

S-400'lerden çok doların tepkisini konuşup merak ediyorsak, asıl derdimiz savunma değil ekonomidir. Ekonominin durumu ortada… Bakalım gelişmeler kimi haklı çıkartacak?

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Endişelenmeye gerek var mı? Bilemiyorum! Ülkenin Cumhurbaşkanı, Amerikan Başkanı ile görüşme sonrası; “Yaptırım konusunda sayın Trump yaptığı açıklamada açıklıkla böyle bir şeyin olmayacağını da kendisinden özellikle dinlemiş olduk” dedi. Haliyle endişeleniyorum!

Türk Dışişleri “Merak etmeyin, sorun yok” mealinde bir demeç verdi. İşte ben de “merak etmeyin” demesinden korkuyordum. Zira bizim Dışişleri'nin kapasitesini biliyorum.

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Buna karşın Amerikan Dışişleri; “Türkiye'nin S-400'leri teslim alırsa, Ankara anlaşmayı sürdürürse çok olumsuz sonuçlarla karşı karşıya kalacak” diye karşılık verdi.

Rahip Brunson olayı hâlâ hafızalarda. Trump'ın tek bir tweet atmasıyla koskoca Türkiye ekonomisi sallanmadı mı? Ne zaman papaz evine gönderildi, bizim ekonomi biraz nefeslendi.

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Diğer yandan Trump, füzeler konusunda Türkiye'yi haklı bulup önceki başkan Obama'yı suçlamadı mı? İşte yırttık!

O kadar kolay mı? İyi de aynı Trump, Türkiye'nin krizi aşmak için ortaya attığı ortak çalışma grubunun kurulmasını reddetti!

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Trump, Suudiler ile silah satış anlaşması yaptı… Amerikan Senatosu Suudi Arabistan'a silah satışını engelleyecek yasa tasarısını kabul etti. Trump'ın elini kolunu bağladı… Son kararı veren hiç bir zaman Trump olmadı!

Peki, Rusya ile aramız iyi mi? En son Türkiye'ye doğalgaz aramalarında “Kıbrıs'ın egemenliğini ihlal etmeme” çağrısı yaptı! Ne oldu S-400 kardeşliğimiz?

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Yanlış hamle yaptık! F-35'leri almayacağız. F-35'lerin bazı parçalarını biz üretiyoruz. Üreten şirketlerin sözleşmeleri iptal edilecek, ülke ve şirketleri zarar edecek. Üzerine ekonomik yaptırımlar gelecek.

Türk ordusunun bütün envanteri NATO silahı… Lojistikten tut donatıma kadar aklınıza gelebilecek her şey sistemsel olarak NATO'ya bağlı… Bütün personeli bu envantere göre eğitilmiş. Gerisini ben mi anlatayım, kendiniz mi düşünürsünüz?

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Ciddi ciddi S-400'leri alınca Türkiye'nin süper güç olacağını zannedenler, Ortadoğu'da kartların yeniden dağıtılacağına inananlar var bu ülkede… Kime karşı kullanacaksın önce onu söylesene?

Tamam, Amerika'ya karşı çıkınca, Batı ile ters düşünce onları savaşta yenmiş gibi hissediyorsun. Tıpkı yerli arabamız yollarda, yerli uçağımız havalarda deyice, Rus uçağını düşürünce de böyle hissetmiştin. Sonrasını hatırlatayım, ister misin?

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Başkanlık sistemi gelince elimizde ne varsa üçe katlanacağını, ülkenin kanatlanacağını söylüyorlardı, elimizde üçün biri kaldı!

Borç aldığın, ihracatının yüzde 75'ini yaptığın ülkelerle ters düşüyorsun. Haberin yok ama Galatasaray forması giyip, Fenerbahçe tribününde oturuyorsun.