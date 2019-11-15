Ekonomi Mahmut!

Cumhurbaşkanı'nın damadı; “Birileri çıkacak, isimlerinin başında ekonomist, profesör yazan ama bu ülkeye zarar vermeye çalışan” diyerek başladı…

“Milleti korkutmaya, Türkiye aleyhinde bir algı oluşturmaya çalışan bu kişilerin, terör eylemlerinde gördüğümüz ekipten farkı yok” diye devam etti. Bu ne demekti? Terör eylemlerinde gördüğümüz ekip kimdi?

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Kayınpederi, Berat Albayrak için; “Bu işi çok daha seri derleyip toparlayacağına inanıyorum” demişti. Ekonomi iyi ise “neden seri derleyip toparlaması” gerekti?

“Mart şubattan daha iyi, nisan da marttan daha iyi olacak” demişti. İyinin de mi iyisi? Nedir bu işin son seviyesi? Skala iyiden başlıyor, daha iyi, pekiyi, çok iyi, fevkalade iyi diye gidiyor.

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Özgürlükler noktasında iş buraya kadar geldi! Sahi özgürlük demek hala serbest, değil mi?

Gerçi kayınpederi de; “Elinde silahı, bombası olan teröristle elinde doları, Euro'su, faizi olan terörist arasında amaç bakımından hiçbir fark yoktur” demişti.

Nitekim o terörist üzerine dolar bağlayıp büyük bir eyleme hazırlanıyor olabilirdi. Yapılan operasyonlarda çok sayıda dolar ve Euro ele geçirilirken, dolar ve Euro almak için hazırlanmış TL'ler de dikkat çekti.

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Neredeyse bütün medya ellerinde… Televizyonlarında, gazetelerinde her daim bir müjde! Üç beş kişi “ekonomi kötü” diyor diye mi toparlanamıyor ekonomi? Neden milyarlarca liralık devlet kredileri ile alınan medya yaramıyor hiç bir halta?

Sen de “ekonomi iyi” diyorsun. Neden insanları inandıramıyorsun?

Faturaları eline aldığında, pazara, markete gittiğinde millet fiyatları görünce kimse “ekonomi kötü” diyemese bile, hissediyorlar içlerinde…

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Yandaşa göre, altı aydan iki yıla kadar hapis ve 5 bin güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılması gündeme girdi.

Ekonomi kötü giderken, kötü demeyelim de ne diyelim? Ekonomi Mahmut mu diyelim? “Ekonomi aslında iyi ama çevresi kötü” desek? Yanına “dış güçler yüzünden” diye eklersek, hafifletici sebebe girer mi?

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Ülkenin iktisadi durumunu nahoş görüyorum. Hâlâ mı suç işleyip, algı yönetiyorum? Bütün milleti göreve davet ediyorum! Vatanını seven bir vatandaş olarak bize düşen, “ekonomi kötü” diyen, şikayet eden birini gördüğümüzde en yakın güvenlik birimini aramalı… Birlik ve beraberliğimize toz kondurmamalı!

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Hele ekonomiyi kötü göstermek için biraz dolar, bir miktar Euro ve eser miktarda sterlin almışsa, molotof kokteyli için gereken malzemeler ile eyleme hazır demektir. Çok dikkatli olmak gerekir.

Haliyle döviz büroları terör yuvası oluverir. Bankalar teröre ve teröriste yataklık eder hale gelir. Altın fiyatları da dolara endeksli olduğundan kuyumculara da hücre evi demek yanlış olmaz… Ha Tahtakale, ha Kandil…