Ekonomi Suriye bataklığından çıkabilir mi?

Söz konusu vatan ise gerisi teferruattır. Buraya kadar tamamdır. Teferruatlar arasında ekonomi de vardır.

Amerikan Başkanı Trump onu demiş, bunu demiş, konuyu “Eğer limitleri aştığına kanaat getirdiğim herhangi bir şey yaparsa, Türkiye'nin ekonomisini tamamen imha edeceğim ve yok edeceğim” diye bağlamış.

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Yahu Trump, bir dur gözünü seveyim. Ortalık zaten karışık… Dolar almış başını gitmiş. Ne yatırım yapabiliyoruz, ne borçları ödeyebiliyoruz. Bir sus!

Trump tüccar kafasıyla düşündüğü için Amerika'nın bu askeri harcamalarından gelen faturaya baktığında fenalaşıyor ve bu gidişata son vermeyi kafaya koyuyor.

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“IŞİD'liler vergi ödeyen Amerikan vatandaşlarına pahalıya mal oluyordu. Artık Türkiye'nin sorumluluğundalar” açıklaması yapıldı. İnsafsızlar bizde para mı kaldı?

Amerika, Avrupa'dan gelen IŞİD teröristleri için Fransa, Almanya, İngiltere ve diğer Avrupa ülkelerine vatandaşlarını geri almaları için baskı yaptı. Kimse oralı olmadı. Bilin bakalım ihale kime kaldı?

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Şimdi, son 2 yılda bölgede yakalanan IŞİD savaşçılarından Türkiye sorumlu olacak. Türkiye bunları ve ailelerini ne yapacak? Yıllarca bakacak, besleyecek… Anlaşma bu!

On binlerce kişiyi nerede tutacağız? Ne zamana kadar bakacağız? Ne kadar para harcayacağız? Harcayacak parayı nereden bulacağız? Bu saatten sonra atsak atamayız, satsak satamayız!

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Savaş çok maliyetli bir iştir… 2013'te Harvard Üniversitesi çalışmasına göre Afganistan ve Irak savaşlarının Amerika'ya maliyeti 4 trilyon dolar civarında…

Suudi Arabistan'ın halen devam eden Yemen savaşı, her gün 200 milyon dolardan fazla para yiyor. Suudi Arabistan gibi petrolden kolayca para kazanan bir ülke bile tarihinde ilk defa savaş sebebiyle borçlanmaya gitti, Eurobond çıkardı.

Üstelik Yemen'i destekleyen ne Avrupa ne de Amerika… Sadece İran sahnede…

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Türkiye ekonomisi buna benzer bir maliyeti kaldırabilir mi? Hem de Türkiye'de yaşayan 3.7 milyon Suriyeli mülteciden 2 milyonu, Suriye'nin kuzeyinde oluşturulacak 480 km uzunluğunda ve 30 km enindeki güvenli bölgeye yerleştirmek resmi hedefi!

1 milyon kişinin yaşayacağı yeni bir kentin yapım maliyeti 26.4 milyar dolar olarak hesaplandı… Dolar bassak kurtaramayız! Üstüne, o kadar bölgeyi güvenlik altına almak için büyük paralar harcayacağız.

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Sıcak savaş potansiyeli olan bir ülkeye kim, neden yatırım yapar? Kim neden parasını getirir? Üzerine Amerika'nın yaptırım tehditleri her an üzerimize çökebilir.

Ülkenin bekasını ilgilendiriyorsa ve başka çözüm yoksa tamam, eyvallah… Lakin bundan sonra ekonomi adına en önemlisi; Türkiye, Suriye bataklığından çıkabilir mi?

Konu ile ilgili YouTube'da Murat Muratoğlu diye ara, ayrıntılarıyla orada!