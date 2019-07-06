En iyi dram filmi Türkiye ekonomisi!

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Japonya dönüşü, Finansal Kurumlar Birliği toplantısında açıklamalarda bulundu.

Konuşmaları Türkiye'nin mevcut durumundan çok Japonya'nın ekonomik durumuna uyumlu…

Sunumunda ilginç başlıklara yer verdi. “Türkiye artık üzerinden para kazanılacak bir ülke değil” dedi. Oysa Türkiye, yüzde 24 faiz oranı ile dünyanın en yüksek faiz veren ülkeleri arasında zirvelerde!

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Daha bir hafta olmadı! Türkiye, yurtdışından yüzde 6.45 faiz ile 2 milyar 250 milyon dolar borçlandı. Dünyada yılın en yüksek getirileri arasındaki yerini aldı!

5 yıllık tahvilin Türkiye'ye faiz maliyeti 700 milyon dolardan fazlaydı! Bu faizi görenlerin bir göbek atmadığı kaldı! Üzerinde para kazanılacak ülke Türkiye değilse bakan hangi ülkeyi kast etti?

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“Son 6 yılı film şeridi gibi hayal edin, Türkiye nereden nereye geldi” diye devam etti. İzlerken boğazım düğümlendi! Bu filmi kim çekti?

Film, kurtulmaya çalıştıkça yapılan büyük hatalarla her geçen gün batağa saplanan, acımasız zümre tarafından sömürülen bir ülkenin dramı hakkında…

İnsan filmi seyrederken kah kahroluyor kah kadere lanet okuyor.

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“Enflasyonla mücadelemizi daha ileriye taşımak için tarımsal üretime destek veriyoruz” da dedi. İstatistik Kurumu'nun başına atadığı arkadaşı o işi çoktan halletti.

Kimse ona söylemedi mi? O kadar çalıştılar, didindiler, ne kadar zam yaparsan yap “artmayan enflasyonu” geliştirdiler.

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Bakan, cari açığın haziran ayında artıya geçeceğinden de bahsetti. Oysa bu gurur duyulacak bir şey değildi! Senin üretimin artmadı ki! Daha fazla sattığın için açık kapanmadı ki!

Türkiye öyle sert daraldı ki, ülkede hiçbir şey satılmadığından ithalata gerek kalmadı. İthal etse kim, neyle, neyi alacak?

Fabrikalar üretimi kıstılar, haliyle hammadde ithal etmeyi bıraktılar. Yoksa ülkede yeni maden falan bulunmadı.

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Ülke ekonomisinden sorumlu biri bilmiyor mu bu gerçekleri? Suçlu da bulamıyorum kendisini… Kayınpederi ülkeyi ona böyle devretti!

İyi de İstanbul seçimlerinin tekrar edilmesi için Erdoğan'ı kim ikna etti? Ekonomi için çok kritik 2 ayı daha kim kaybetti! Masum değil hiçbiri…

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Esas, para yetmeyince Merkez Bankası'na başvuralım. İhtiyaç akçesinde biriken 40 milyar lirayı normalde piyasaya sürülmeyecek bu parayı Hazine'ye aktaralım. Bir anlamda para basalım fikri kimin? 6 ay içerisinde bütün bütçeyi kim yiyip bitirdi?

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Bakın aklıma ne geldi! Tarih 13 Aralık 2018… Cumhurbaşkanı Erdoğan; “İkinci 100 günlük eylem planını” açıkladı.

Havalı havalı yaklaşık 24 milyar liralık 454 eylemin hayata geçirileceğini söyledi. Salondakiler alkışladı! Süre 23 Mart'ta doldu. Sahi o ne oldu? Kimse hatırlamıyor mu?