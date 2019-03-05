Enflasyonda sazan sarmalı!

Açıklanan enflasyon verilerinin özeti; Geçen yıl 10 liraya aldığını bugün 12 liraya alıyorsun. Öyle bir mal varsa biz de alalım köşede dursun.

Resmi açıklama olduğu için mecburen ona göre raporlar yazılıyor. Peki dersen ki kim inanıyor? Kimsenin inanmadığı rakamların açıklanması için devlet vergilerimizle birilerine maaş ödüyor. Madem parasını veriyoruz, açıklasınlar tabii… Fala inanma falsız da kalma misali…

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Zira yüzde 5 enflasyon hedefiyle başlayıp, yüzde 20'nin altında geldi diye sevinmek, insanlarla dalga geçmek demek…

Kaç geldi? Yüzde 19.67… Şansa tam da seçim öncesi… Bu enflasyonu millete başarı olarak anlatmak ve yedirebilmek ayrı bir meziyet olsa gerek…

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Enflasyon ne demek? Geçen yıl cebinizdeki 1000 lira karşılığı bugün kabaca 800 liralık alışveriş yapabiliyorsunuz demek.

Hani 2005 yılında paradan 6 sıfır attık… İşte o günün 1000 lirasının karşılığı, bugünün 280 lirası… Aradaki 620 lira, enflasyonla uçtu havaya…

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Üretici enflasyonu yüzde 30 artıyorken, tüketici enflasyonu yüzde 20'deyse sizi üretici adına bir dakikalık saygı duruşuna davet ediyorum. Zararına mı satıyor? Sevabına mı çalışıyor? Nasıl oluyor?

Piyasada yaprak kımıldamıyor. Kimse alışveriş yapmıyor. Talep az, üretilenler satılmıyor. Bırakın zam yapmayı, üretici maliyetine satışa koyuyor. Sonra da neden şirketler batıyor?

Marul, yüzde 35.19'luk fiyat artışıyla Şubat ayının yükseleni… Kim yiyor bu marulu? Sıksan suyu içilmez, içki ile gitmez. O zaman neden marulun fiyatı bu kadar artıyor? Belli ki birileri yine Türkiye üzerinde bir şeyler deniyor.

Enflasyon artmasa ne fark edecek? “Enflasyon düştü” deseler ne alacaksın? Vatandaşın geliri artmıyor ama borcu artıyor. Bankalar tüketici kredisi bile verirken beş takla atıyor.

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Rekabet Kurumu, 23 zincir market hakkında sebze ve meyvede haksız rekabet ile fiyatlarla oynadıklarının tespiti amacıyla soruşturma başlattı. Polisiye önlemler, zabıta baskınları, tanzim satış mağazaları ile gelinen seviye bile ancak burası!

Zamları baskıla, iflasları baskıla, Merkez Bankası'nı baskıla, şirketleri baskıla, bankaları baskıla… Zabıtaları sebze depolarına baskına yolla… Bir yerden patlayacak en sonunda… Sorsan, ekonomiyi yönetiyorlar akıllarınca…

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın faiz indirilirse enflasyonun ineceği tezi dikkat ederseniz çabuk eridi… Yüz yılı aşkın bir süreçte, üniversitelerin ekonomi bölümlerinde tersi anlatıldığı halde, iddia ediyordu nedense…

Dikkat ederseniz Merkez Bankası faizleri yüzde 24'de tutuyor, kendisi ne Merkez Bankası'nı suçluyor ne de adını anıyor. İşte Berat Albayrak ismi bu yüzden önemliydi. Sadece aileden biri ikna edebilirdi. Başkanlık sistemi işte böyle bir şeydi.