Enflasyonun gerçek kahramanı!

Her şeye zam gelen memlekette bir enflasyon devamlı indirimde… Kaç çıktı? Yıllık yüzde 9.26 olarak açıklandı… Tek ihtimal, istatistik kurumunun elektriği, gazı ve sigarayı kaçak kullanması…

Sonuçta enflasyon tek haneye indi. İndi de biraz eksik mi sanki? Bu mu hepsi? Nerede gerisi?

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Enflasyon eksik falan açıklanmadı haa… Zira kimsenin inanmadığı rakamları açıklaması için devlet niye birilerine maaş ödesin? Enflasyonun yarısı halkımıza yük olmasın diye Tank Palet Fabrikası gibi Katarlılara kiralandı. Bunların tek bildiği şey yalan söylemek. Yani gerçek enflasyonun daha yüksek olduğunu söyleyenler tıpkı Bay Kemal gibi yine yanıldı. Bırakın enflasyonu, Bay Kemal SSK'yı nasıl batırdı? Konu enflasyondu, Bay Kemal nereden çıktı?

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Fakat bu başarının gerçek kahramanı şüphesiz Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve onun keskin zekası… Tam bir yıl önce enflasyonun yüzde 24.5 açıklanması üzerine enflasyonu hesaplayan birimin başındaki ismi görevden aldı. Yerine arkadaşını getirdi.

Enflasyonun düşüşünde çok önemli rol oynayan bu hamlesiyle tüm övgüleri hak etti! Tabii ki kayınpederinin de Merkez Bankası Başkanı'nı değiştirmesi, asist niteliğindeydi. Adeta “Al da at” dedi…

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Dünyada enflasyon yok hükmünde… İsviçre'de yüzde 0.30, Danimarka'da yüzde 0.40, Japonya'da yüzde 0.50, Yunanistan'da yüzde eksi 0.20 seviyesinde…

Milletin cebinde para kalmayınca, harcayacak kuruşu olmayınca kaçınılmaz olarak yalandan da olsa gerileyen enflasyonu iktidarın başarısı olarak pazarlayabilen bir dahiden bahsediyoruz. Sahneye Berat Albayrak'ı davet ediyoruz.

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Yine de bu bir takım oyunu… Hani her sunumunda paydaşlar diyor ya… Hesaplamalarda “paydaş eğrisi” kullanılıyor.

Fiyat artırmayıp gramajları düşürmek suretiyle paketleri kuş kadar yapan şirketlerden tutun, enflasyonu hesaplarken sadece fiyat toplanacağı gün indirime giden marketlere kadar herkesin bu başarıda payı var! Anladınız mı kimmiş paydaşlar? Eğri olanlar!

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Olayın gizli kahramanı her zammı sineye çekip “Başlarım lan mihrakınıza, nedir bu zamlar?” demeyen kadirşinas Türk halkı…

Elektriğe yüzde 60, doğalgaza yüzde 52, akaryakıta yüzde 30, tekele, beyaz ete, süte, şekere hatta muhabbete bile zam geldi. Gıkı çıkmadı!

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Sonuçta gergedan boynuzu, at yelesi, zebra çizgisi fiyatlarındaki şok düşüşlerle enflasyon dengelendi. Kesin enflasyon sepetinin içine bir şey katıyorlar, kafalar gayet iyi…

Sahi fiyatların artmaması için alınan somut önlem neydi? Bakın onu hiç söylemedi! Kimse duymadı, görmedi… Ne yapsalar boş saraydan gelen bir karar vardı ve enflasyon indi!