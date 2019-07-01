Esnaf Trump’tan ‘güzel abime’

Amerikan Başkanı Trump'ın Türkiye açıklamaları sonrası piyasalar nasıl da mest oldu! Unutulmaması gereken piyasaların miyopluğu… Uzağı göremezler.

Trump'a güveneceğine git Jet Fadıl'a güven daha mantıklı… Adam yine ayaküstü bize bir şeyler sattı! Nitekim Amerikalılar bile güvenmiyor kendisine… Bugün övdüğünü yarın döndüğünde yerin dibine sokuyor!

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Başkan seçilir seçilmez zenginlerin vergisini indirip, sosyal yardımları kısıp, genel sağlık sigortasını kaldırıp tüm kesintileri savunma ve silaha gömen birinden bahsediyoruz.

Söyledikleri ile Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamanın farkından da belli… Ayrı telden çalıyorlar! Ya ne dediğini biz anlamadık, ya da yine kandırıldık!

Trump'ın Türk heyetine takındığı sempatik tavırlar iyi güzel de, Amerika yaptırım kararlarında başkanına güvenmiyor, kararları bağımsız olarak kongre alıyor! Yani Trump bizimle görüştü, ilişkilerimiz iyi falan kurtarmıyor!

Türkiye'nin çekindiği yaptırımları içeren Amerikan CAATSA yasası var ya, o Trump'a olan güvensizlik nedeniyle çıkartıldı!

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Rusya, Kırım'ı işgal edince, seçimlerde Trump'ın adı da Ruslarla beraber anılınca… Amerikan Kongresi, başkanın rahatlıkla kafaya alınabilmesi ve tepki göstermemesi ihtimaline karşın bu yaptırım yasasını yürürlüğe soktu.

Kapalı kapılar arkasında ne konuşuldu, bilmek pek mümkün değil… Zira toplantının çok kısa sürmesi sadece akılda olanların söylenmesi anlamına geliyor. Pazarlık yapılmış olsa daha uzun sürerdi.

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Erdoğan; “Yaptırım konusunda Sayın Trump yaptığı açıklamada açıklıkla böyle bir şeyin olmayacağını da kendisinden özellikle dinlemiş olduk” demesi fevkalade iyi… Peki, Trump bunu niye dile getirmedi?

Trump'ın “yaptırım işi karmaşık” açıklamasına ne demeli? Kongre'de S-400 anlaşması iptal edilmezse F-35'lerin verilmemesi ve Türkiye'ye ekonomik yaptırım uygulanmasını isteyen kararları hem muhalefetteki Demokratlar, hem de Trump'ın Cumhuriyetçileri imzaladı!

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S-400 sürecinin “karmaşık” bir konu olduğunu ve “sorun” teşkil ettiğini söyledi. Aşılması için “farklı çözümlerin” gündeme gelebileceğini kaydetti. Bu, henüz ortada “çözüm falan yok” demekti.

Yine de iyi… En azından Amerikan Başkanı, “Türkiye'ye haksızlık” yapıldığının farkında! İşin fena tarafı kongrede sözü geçen kuvvetli lobilerin hepsi Türkiye'nin karşısında…

Trump'ın tek derdi, seçimlere 1 yıl kala Amerika'da düşen popülaritesini yükseltmek. Bunun için muhalefeti ve eski başkan Obama'yı kötülemek…

Bu adeta “Eyy Kılıçdaroğlu” demek gibi onun için bir gelenek! Tamamen iç politikaya dönük açıklamalar yapıyor.

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Daha üç hafta önce Amerika'nın Savunma Bakanlığı “Türkiye S-400 füzelerinden vazgeçmezse F-35 alamaz” diye mektup yazdı.

Sahi Türk pilotlarının F-35 eğitimleri neden askıya alındı? Niçin ülkeyi 31 Temmuz'a kadar terk etmeleri söylendi? Sizce Trump'ın bunlardan haberi yok muydu? Erdoğan bunu toplantıda Trump'a kapak olarak sorsaydı, ne olurdu?

Film başlıyor!

Trump'ın açıklamalarında takıldığım bir iki cümle var. İlki; “Erdoğan sert ama ben onunla anlaşıyorum. Bu belki kötü bir şeydir, fakat bence iyi bir şey” dedi. Neden Erdoğan ile anlaşmanın aslında “kötü bir şey” olduğunu ima etti? İlginç değil mi? Esas takıldığım ise Türk heyetini film aktörlerine benzetmesi… “Bu kadar güzel insan hiçbir Hollywood setinde yok!” dedi! Bizimkiler de maşallah hepsi Brad Pitt sanki…

Trump, Hollywood derken bir film çeviriyor belli ki… “Onlarla anlaşmak çok kolay” diye de ekledi. Ne hakkında kolayca anlaştığını söylemedi. Filmi seyredelim bakalım, sonunda taklaya gelmesek bari!

Amerikan çıkarları ve insan hakları

Trump tekinsiz, açıklamalara rağmen yaptırım olmayacağını söylemek için elimizdeki deliller yetersiz. Gerçi kanıtsız fikir beyan etmeye, ispatsız suçlamaya, delilsiz adalet dağıtmaya alışığız biz!

Trump bile, Türkiye'nin insan hakları konusunda çok da parlak olmadığını dile getirdi. Sonrasında bu sorunun ilişkilerini zedelemeyeceğini söyledi.

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Neden zedelesin ki? Adamın umurunda mı? Türkiye gitsin Boeing'den milyarlarca dolarlık uçak alsın… Yetmez, yakında envanterlerinden çıkartacağı Patriot füzelerini de Türkiye'ye satsın. İsterse insanları suçsuz yere yıllarca hapiste yatsın. Amerika'ya ne ki? Tam da olması gerektiği gibi… Amerika'nın çıkarları neyi gerektiriyorsa o önemli!