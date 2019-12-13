Faiz artarken lobi düşerken hobi!

Merkez Bankası temmuz ayından başlayarak politika faizini toplam 1200 baz puan yani 12 puan düşürerek yüzde 24'ten yüzde 12'ye çekti. İndirsin tabii… Sahi düşmanlarımız bitti mi? Nerede faiz lobisi?

Ekonomiyi düzeltecek hiçbir plan program olmadan para piyasaya girsin ekonomiye can versin diye habire faiz indirilsin. Bütün sorunlar halının altına süpürülsün, halıyı da satınca altındakileri görürsün!

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Faizler düştü mü? Ben tabelaya bakarım diyenler için düştü! Piyasayı kıstırdılar. Kamu bankalarına ve kurumlarına döviz sattırdılar. Bankalara rica ettiler. Dinlemeyeni tehdit ettiler. Faizi düşürdük dediler!

Oysa “Faiz sebeptir, enflasyon neticedir” denildiği sürece ne yapılsa boşuna… Herkes görecek aynı şeyleri yapıp farklı sonucu bekleyince başarıya ulaşılamayacağına… Enflasyon düştüğü için faizleri düşürüyorlar ama faizleri düşürmek için enflasyon rakamları ile oynuyorlar!

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Tek başına faizleri indirmek ne işe yarar? Türkiye'de düşük büyüme ve artan işsizliğin faizlerden çok daha önemli nedenleri var. Sanayileşme ve üretim para getirmiyor. İnsanlar risk alıyor, yatırım yapıyor, para kazanmıyor.

Faiz düştükçe tasarruflarda düşüş, tüketim ve yatırımlarda ise artış olur. Türkiye'de tasarruf yok ki yatırıma yönlendirilsin. İsteniyor ki borç bulsun, ileride ödesin. İlerisi yok ki! Faiz düşürmek hobisi…

TEMSA'yı bilir misiniz? Yılda 10 binin üzerinde otobüs, midibüs ve hafif kamyon üreten, ABD ve Avrupa Birliği dahil yaklaşık 70 ülkede faaliyet gösteren otomotiv devi… Üretim durdu haciz geldi!

YÖRSAN'ı bilir misiniz? Türkiye'nin önde gelen süt ve süt ürünleri üreticisi gıda devi, iflas dilekçesi verdi! Türkiye'de her 2 saatte bir şirket konkordato ilan ediyor. Günde 12 şirket bitiyor.

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Faiz, paranın kirasıdır… Parayı ne kadar süreliğine kiraya verdiğinize yani borcun vadesine, kime borç verdiğinize göre değişir. Amerika ile Türkiye'ye borç vermek aynı kefede midir?

Artık hiçbir ülkenin gözünde Türkiye'nin demokrasisi ve hukuku teminat olarak kabul edilmemektedir. Yurtiçinde faizi düşürürsün ama dünya sana güvenip borç vermemektedir.

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Merkez Bankası'nın faiz kararı mucize yaratıp ülkenin ekonomisini düze çıkartmaz… Lakin yanlış hamleler, gereksiz kurcamalar ülke ekonomisini dibe sokar! Kontrolsüz hız felakete yol açar. Şimdi şöyle bir sorunumuz var… Faiz, bağımsız merkez bankalarının en önemli silahıdır. Bizim ki bağımsız mı? Merkez Bankası çalışanları ile kamu memurlarının yok farkı…

“Faiz düşürülecek” diyor. Faizler düşürülüyor. Sahi bu kadar memur toplanıp saatlerce aralarında ne konuşuyor? Sonuçta telefon çalıyor, emir geliyor, Merkez Bankası açıklıyor!