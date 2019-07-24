Faizi ayarla selam söyle saraya!

Yarın Merkez Bankası toplanacak, faiz kararını açıklayacak. Normal şartlarda çok da önemli olmayan toplantı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Merkez Bankası eski Başkanı Murat Çetinkaya'yı “istenilen hızda faiz indirmemesi” nedeniyle kovunca mühim hale geldi.

Bakalım yeni Başkan Murat Uysal istenilen hızı yakalayabilecek mi? Faizleri kallavi oranda indirebilecek mi? Sarayı tatmin edebilecek mi?

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Aslında kimsenin faizle ilgilendiği falan yok. Faiz kararı, dolar fiyatını nasıl etkileyecek? Bütün hikaye bundan ibaret! Şahsi görüşüm yeni başkan 400 baz puan indirip siftah yapar, faizleri yüzde 20'ye yuvarlar. Saray'a selam çakar!

Peki, faiz düşüşü Türkiye'ye ne katar? Merkez Bankası politika faizi ne işe yarar… Biraz teknik olacak…

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Merkez bu faiz oranı üzerinden bankaların repo taleplerini karşılar. Bankalar ellerindeki tahvil ve bonoları teminat verip Merkez'den para alırlar. Böylece kendilerine kaynak oluşturmuş olurlar.

Merkez, politika faizi aracılığıyla piyasadaki para stokunu etkileyerek dolaylı yoldan kredi büyüklükleri, kredi faizleri, mevduat faizleri, döviz kurunu etkileyebilir. Bazı kararları yönlendirebilir.

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Bütün hikayesi budur… İyi de bankalar artık bu piyasayı fazla kullanmıyorlar ki! Kim bilecek, ortamlarda faizi düşürdüm dersin, geçersin.

Faiz oranını normal şartlarda piyasalar belirler. İşler iyi gidiyorsa düşürür. Kötü hissediyorsa riski fiyatlar. Lakin piyasaya suni olarak müdahale edersen iş farklı boyutlara gider. Örneğini geçen yıl yaşadık. Yüzde 24'lere hatta üstüne çıkarmayı başardık!

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Faizler artırılmasa ne olacaktı? Doların artışı durdurulamayacaktı. Faiz; enflasyonla, tasarruf oranıyla, cari dengeyle, bütçe açığıyla, siyasetle, dış politikayla, beklentilerle ve daha onlarca şeyle alakalı…

“Faiz sebeptir, enflasyon neticedir” denildiği sürece ne yapılsa boşuna… Hiçbir politikanın başarıya ulaşma şansı yok. Enflasyon düştüğü için faizleri düşürüyorlar ama faizleri düşürmek için enflasyon rakamları ile oynuyorlar!

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Merkez Bankası'nın faiz kararı mucize yaratıp ülkenin ekonomisini düze çıkartmaz… Lakin yanlış hamleler, gereksiz kurcalamalar ülke ekonomisini dibe çeker! Kontrolsüz hız felakete yol açar.

Faiz, bağımsız merkez bankalarının en önemli silahıdır. Bizim ki bağımsız mı? Tam 17 yıldır aynı nakarat; “Faizler düşürülmeli!” Kim söylüyor bunu? Biliyorsun sen onu! Eyvallah düşürülmeli de, demekle olsaydı keşke!