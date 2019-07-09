Fakir ama gururlu olma tesellisi

Ekonomiyi en iyi ben bilirim! Bilin bakalım bu kim? Oysa ekonomi sadece para ile ilgili değildir. Bir iktidar insanların yaşam standardını yükseltmek için göreve gelir.

Bizzat “Biz şimdi köprüleri yapıyoruz, ‘Sadece buradan AKP'liler geçsin' diyor muyuz? Bütün vatandaşlarımız geçiyor” demişti.

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Meğer yapılan köprülerden hepimiz geçebiliyormuşuz. Ben boşu boşuna geçerken ampullü kazak giyiyormuşum. Parasını verdikten sonra geçmek serbestmiş.

İyi de ona para, buna para… Sadece yemek yiyip, kira ödeyip, köprüden geçmek için mi geldik dünyaya? Türkiye'de doğanlar için artık bu böyle galiba!

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İnsanın temel olarak 14 tane zorunlu harcama kalemi olduğu kabul edilir. Nedir bunlar? Gıda, barınma, giyim, haberleşme, ulaşım, ısınma, sağlık, aydınlanma, temizlik, spor, eğitim-kültür, ev eşyası, çevre-su ve tatil…

Birinden kısmadan diğerini yapman söz konusu değil! 30 OECD ülke insanı arasında gıdaya en fazla para ayıran da Türkler…

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Tabii keyiften değil… İnsan nereye giderse gitsin, belli bir kapasitede yemek yer… Ancak geliri düşük, gıda pahalıysa gıda harcamalarının gelire oranı da doğal olarak yükselir.

Türkiye'de gıda, barınma ve giyim gibi üç temel harcamayı sorunsuz karşılayabilenlerin oranı bile çok düşük…

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Ücretli çalışanların büyük bir bölümünün elde ettiği gelir, bırakın temel ihtiyaçları karşılamayı insan onuruna yaraşır geçim koşullarını sağlayacak tutarın da gerisinde.

Türkiye'de eğitim-kültür, spor, tatil gibi ihtiyaçlar tamamen lüks sayılıyor.

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Ülkede sinemaya giden izleyici sayısının geçen yıla göre yüzde 45 azaldığı, sinema salonlarının yılın ilk yarısında seyircilerinin neredeyse yarısını kaybettiği bir ortamdan bahsediyoruz!

Alım gücü yüzde 40 düşen bir toplum sinemaya nasıl para ayırabilir? Oturur evinde televizyon seyreder!

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Türkiye, dünyanın en çok televizyon izleyen ülkesi… Neden? Para yok! En ucuz eğlence… Günde ortalama 330 dakika televizyon izleme oranıyla Türkiye dünyada zirvede…

Kriz falan dinlemedi, Avrupa'da en çok AVM, Türkiye'de açıldı! Neden? Para yok! İnsanlar tatil niyetine AVM'ye gider, dolaşır, gün geçirir. Fakirliktendir! Gurur tesellidir.